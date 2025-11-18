Yatırım Fonuna Ilişkin Düzenlemede Yürürlük Tarihinin Önemi

Yatırım fonu katılma belgeleri hangi tarihte iktisap edilmiş olursa olsun elden çıkarılmaları halinde yeni hüküm uygulanacak, dolayısıyla geçmiş dönemlere ilişkin olarak işlemiş gelirler de stopaja tabi tutulacak

Değerli okurlar, 18 Ekim 2025 tarihli yazımda, şu anda Meclis gündeminde olan torba yasayla yapılması öngörülen vergisel düzenlemeleri kısacaaçıklamıştım.

Planlanan değişiklerden biri,Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS)işlem görmeyen yatırım fonlarının geçici 67 kapsamında tevkifat kapsamına alınmasıdır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesine göre, sürekli olarak portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmamakta ve bu katılma paylarından elde edilen gelirler için gelir vergisi beyannamesi verilmemektedir. Diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi durumunda bu gelirler beyannameye dahil edilmemektedir.

Yapılması öngörülen düzenleme ile söz konusu istisnanın vergi planlama aracı olarak kullanılmamasını teminen, sürekli olarak portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonlardan; katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen, TEFAS'ta işlem görmeyen ve fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayanlar için 1 yıllık elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnasının uygulanmaması öngörülüyor.

Bu özelliklere sahip olanlar dışında kalan, sürekli olarak portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonların katılma payı sahipleri ise istisnadan yararlanmaya devam edecekler.

Bu durumda istisna kapsamından çıkarılan gelirler üzerinden stopaj yapılacak, bu gelirler üzerinden stopaj yapılacağı için söz konusu gelirler yine beyan edilmeyecek. Stopaj nihai vergi olacak.

Bu düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

İşte bu noktada tartışmalar başladı. Çünkü bugüne kadar yatırım fonu katılma belgelerine ilişkin stopajla ilgili yapılan düzenlemelerde değişiklik, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerine uygulanmıştı.

Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri için getirilen yatırım fonlarına ilişkin istisnanın kaldırılmasına ilişkin düzenlemede değişikliğin yapıldığı tarihten önce iktisap edilen yatırım fonu katılma belgeleri için eski hükümlerin uygulanacağı öngörülmüştü.

Bu defa yapılması öngörülen düzenlemede ise maalesef değişikliğin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanması söz konusu. Bu durumda yatırım fonu katılma belgeleri hangi tarihte iktisap edilmiş olursa olsun elden çıkarılmaları halinde yeni hüküm uygulanacak, dolayısıyla geçmiş dönemlere ilişkin olarak işlemiş gelirler de stopaja tabi tutulacak.

Bu yaklaşım hukuka uygun olmadığı gibi, geçmişte yapılan düzenlemelerle de uyumlu değil. Bu nedenle konunun Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında yürürlük maddesinin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Gereksiz ihtilafların yaşanmaması ve hukuka uygun düzenleme yapılması için değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iktisap edilecek yatırım fonları katılma belgeleri için uygulanması gerekir. Veyahut değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar olan değer artışları için stopajın uygulanmayacağı öngörülebilir.

Bakalım bu hafta Mecliste görüşülecek bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilenecek; torba yasanın geneline hakim olan tahsilat anlayışı mı, yoksa hukuka uyum mu benimsenecek.

