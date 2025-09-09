ARTICLE
9 September 2025

Muhsgk Ve Aphb Damga Vergi̇si̇ Tutarlari Güncellendi̇

N
Nazali

Contributor

06/09/2025 tarihli ve 33009 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 10364 sayılı karar ile...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
06/09/2025 tarihli ve 33009 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 10364 sayılı karar ile; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre uygulanan tutarlar aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

  • 01.10.2025 tarihinden itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde damga vergisi tutarı 526,00 TL'den 790,00 TL'ye güncellenmiştir.
  • 01.10.2025 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigorta prim bildirgesinde damga vergisi tutarı 329,30 TL'den 495,00 TL'ye güncellenmiştir.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
