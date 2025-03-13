2024 Yılında Elde Edilen Gelirler Için Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Süresi 1 Mart'ta Başladı; Peki Kimler, Nasıl Beyanname Verecek?

2024 takvim yılında elde edilen gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin mart ayı sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk edecek gelir vergisinin ilk taksitinin de yine mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor

Gelir vergisi beyan süresi 1 Mart 2025 tarihinde başladı. 31 Mart 2025 tarihinin bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle beyanname verme süresi 2 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Beyanname verme süresinin bayram nedeniyle uzaması da söz konusu olabilir.

2024 takvim yılında elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk edecek vergilerin iki taksitte (birinci taksit mart, ikinci taksit temmuz ayı içinde olmak üzere) ödenmesi gerekiyor.

Gelire giren kazanç ve iratlar şu unsurlardan oluşuyor:

Ticari kazançlar,

Zirai kazançlar,

Ücretler,

Serbest meslek kazançları,

Gayrimenkul sermaye iratları,

Menkul sermaye iratları,

Diğer kazanç ve iratlar.

Gelir vergisi sistemimizde kural, bir takvim yılında elde edilen gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile yani beyan yoluyla vergilendirilmesi. Ancak bazı gelir unsurları kaynakta kesinti (stopaj/tevkifat) yoluyla vergilendiriliyor. Yani bu gelirlerde beyanname alınmıyor ve yapılan stopaj nihai vergilendirme niteliğinde.

Son yıllarda stopaj yoluyla nihai vergileme yönteminin çeşitli muafiyet ve istisna uygulamaları ile yaygınlaştığını görüyoruz. Bu örneklerde vergileme, normal vergilemenin aksine safi kazanç üzerinden değil, gayrisafi hasılat/brüt gelir üzerinden sabit oranlarda yapılıyor. Bu şekilde yapılan vergilemenin stopaj olarak nitelendirilmesi çok doğru değil, çünkü stopaj yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiye mahsuben yapılan ön vergileme niteliğinde. Bu nedenle, istisna veya muafiyet uygulanan stopajı "asgari gelir vergisi" olarak adlandırmak daha doğru olur.

Son yıllarda yapılan bu tür düzenlemeler ve adı geçici olmakla birlikte uzun süredir uygulanan ve gelecekte de uygulanması muhtemel olan geçici 67'nci madde (bazı menkul sermaye iratları ile değer artış kazançlarında stopaj yoluyla özel/nihai vergileme rejimi) nedeniyle defter tutan mükellefler dışında çok az sayıda mükellefin yıllık gelir vergisi beyannamesi verdiğini söyleyebiliriz

Son yıllarda Maliyenin yoğun gayreti ile kira gelirlerine ilişkin beyanname veren mükellef sayısı da artıyor. Geçen hafta çok sayıda mükellefe gönderilen telefon mesajları ile mükellefler kira gelirlerinin beyanı konusunda uyarıldılar.

Ayrıca 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe giren mevzuat nedeniyle ücret gelirleri için beyanname veren mükellef sayısında da (sporcular dahil) önemli artışlar olduğunu gözlemliyoruz. Ancak ücret gelirleri için verilen beyannameler üzerinden önemli bir vergi tahsilatı yapılamadığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü ücretlerden dönem içinde vergi tarifesine göre vergi kesintisi (stopaj) yapılıyor. Ücret gelirleri için beyanname vermek veya başka gelirler için verilen beyannamelere ücretleri dahil etmek tarifedeki artan oranlı yapıdan kaynaklanan düşük bir vergi artışına neden olsa da sağlık ve eğitim giderleri gibi harcamaların beyanname üzerinde matrahtan indirilebilmesi imkânı, birçok mükellefin vergi iadesi alması sonucunu da doğurabiliyor.

Eskiden kimse yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek istemezdi. Şimdi özellikle ücretlilerden beyanname vermeyenlerin, matrahtan indirim olanağından yararlanabilmek için şiddetli bir şekilde beyanname verme isteklerine tanık oluyoruz!

Bu girişten sonra, 2024 yılında elde edilen hangi gelirler için beyanname verilmesi gerektiğini, gelir türleri itibariyle açıklamaya çalışacağım.

a) Ticari kazançlar

Defter tutan tacirler, zarar etseler dahi yıllık beyanname vermek zorundalar.

Esnaf muaflığından yararlananlar ile kazançları basit usulde tespit edilenler, önceki yıl olduğu gibi 2024 yılı için de gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için 3 milyon TL'yi) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden istisna, yani bu gelirler için beyanname verilmeyecek. Ancak bu gelirler üzerinden bankalar yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapıyorlar. İstisna limiti aşılmadığı için beyanname verilmediği taktirde bu kesintiler nihai vergi haline geliyor.

Buna göre, söz konusu istisna kapsamına giren kazançların tutarı 2024 yılında 3 milyon TL'yi aşmadığı taktirde gelir vergisinden istisna olacak, dolayısıyla bu gelirler için gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. Başka gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek.

b) Zirai kazançlar

Ziraî faaliyetlerden elde edilen ziraî kazançlarda vergileme genel olarak "stopaj" yoluyla yapılıyor.

Kanunda yazılı işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan çiftçiler ile bir adet biçerdövere veya bu nitelikteki bir motorlu araca yahut on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları, gerçek usulde yıllık beyan esasına göre; diğer bütün çiftçilerin kazançları ise hasılat üzerinden stopaj yoluyla vergiye tabi tutuluyor.

c) Serbest meslek kazançları

Serbest meslek erbabı da zarar etse dahi yıllık beyanname vermek zorunda. Ancak telif kazançları istisnasından yararlananlar (yani 2024 yılında telif kazançları toplamı 3 milyon TL'nin altında olanlar), bu kazançlarına ilişkin olarak beyanname vermek zorunda değiller.

İstisnadan yararlanan bu mükellefler, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançları beyannameye dahil etmeyecekler. Dolayısıyla, istisna kazançlar üzerinden tevkif/stopaj suretiyle ödenen vergiler nihai vergi haline gelecek.

Sanatçının vergilendirilmesinde esas alınan bu model,kazancınbelirlenen tutarı (2024 yılı için 3 milyon TL'yi) aşması halinde aşan tutarı değil, elde edilen gelirin tamamını vergilendirdiğinden haksız sonuçlar doğurabiliyor. Bence bu modelin, kazanç üzerinden değil hasılat üzerinden vergilendirmeyi sağlayacak şekilde revize edilmesi isabetli olur.

d) Ücretler

2024 yılında bir veya birden fazla işverenden elde edilen stopaja tabi tutulmuş ücret gelirlerinin (kümülatif stopaj matrahlarının) toplamı 3 milyon TL'yi aşanlar (sporcular dahil) gelir vergisi beyannamesi vermek ve tüm ücret gelirlerini beyan etmek zorundalar.

Birden fazla işverenden alınan ücretlerin toplamı 3 milyon TL'nin altında kalsa bile, birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretlerin toplamı 230 bin TL'yi aşması halinde de tüm işverenlerden alınan (birinciden alınanlar dahil) ücretlerin beyanı gerekiyor. Mükellefler hangi ücretin birinci işverenden elde edilen ücret olduğunu serbestçe kendileri belirleyebiliyorlar. Çoğunlukla en yüksek ücret birinci ücret olarak kabul ediliyor. Ancak eğitim ve sağlık harcamalarının matrahtan indirilmesi imkanı, farklı bir tercihte bulunmayı daha avantajlı kılabilir.

Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için yıllık beyanname verilmiyor ve diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dâhil edilmiyor (Gelir Vergisi Kanununun 86'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi).

Bu nedenle, 4490 sayılı Kanun uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ve gelir vergisinden istisna edilmiş bulunan (dolayısıyla stopaja tabi tutulmayan)ücretler, beyan edilmeyeceği gibi diğer gelirler için beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde de dikkate alınmıyor.

Ancak 4691, 5746 ve 3218 sayılı Kanun'lar kapsamında stopaj teşvikine konu ücretler üzerinden kesilen gelir vergileri, verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin ediliyor. Yani bu vergiler çalışandan kesiliyor, ancak "stopaj teşviki" ile işverenler desteklendiği için devlete ödenmeyip işverenlerin uhdesinde bırakılıyor.

Anılan Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına ödenen ücretler üzerinden (her ne kadar devlete intikal ettirilmese de) gelir vergisi kesintisi yapılmış olması nedeniyle, bu ücretlerin, mükelleflerce beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması gerekiyor. Yukarıda açıkladığım tutarların aşılması sebebiyle bu ücretler dahil ücret gelirleri için beyanname verildiği durumlarda, ücret gelirleri üzerinden kesilen ancak devlete ödenmeyen vergi kesintilerinin de hesaplanangelir vergisinden mahsubu mümkün.

e) Kira gelirleri

2024 yılındastopaja tabi tutulmuş işyeri kira gelirleritoplamı 230 bin TL'yi aşmayanların beyanname verme zorunluluğu yok. Beyan sınırının hesabında, ücretler hariç, diğer beyana tabi gelirler varsa bu gelirlerin de dikkate alınması gerekiyor.

2024 yılında elde edilen ve 33 bin TL'lik istisna tutarınıaşmayankonut kira gelirleriiçin de beyanname verilmesi gerekmiyor.

İstisna tutarınıaşan konut kira geliri olanlar ise beyanname vermek zorundalar. Bu kişilerin beyannamede 33 bin TL'lik istisnayı uygulayabilmeleri için 2024 yılında elde ettikleri tüm gelirleri toplamının (istisna olsun olmasın) 870 bin TL'yi geçmemiş olması gerekiyor.

Hem konut hem de iş yeri kira geliri olan kişiler ise, yıllık gelirlerinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde; konut kira gelirinin istisna tutarını aşan kısmı ile gelir vergisi stopajına tabi işyeri kira gelirlerinin toplamını birlikte dikkate almak zorundalar. Bu toplam 230.000.- TL'yi aşmadığı takdirde sadece konut kira gelirlerinin istisna tutarını aşan kısmının beyanı yeterli.

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancını beyan etmek zorunda olanlar 33 bin TL'lik istisnadan yararlanamıyorlar.

Stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirleri toplamı 13 bin TL'lik beyanname verme sınırını aşanların da beyanname vermesi gerekiyor. Bu 13 bin TL'lik tutar bir istisna olmayıp, beyanname verme sınırı/eşiği. Bu sınırı aşan iş yeri kira gelirlerinin tamamının beyanı gerekiyor.

f) Menkul sermaye iradı

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesi kapsamındabanka ve aracı kurumlarca stopaja tabi tutulmuşmenkul sermaye iradı(mevduat, repo, tahvil-bono faizi, MKYF kâr payı, katılım bankası kar payı vs.) elde edenler, bu gelirleri için beyanname vermek zorunda değiller. Söz konusu gelirler üzerinden yapılan stopajlar nihai vergi niteliğinde.

Geçici 67'nci maddenin kapsamına girmeyen az sayıdaki menkul sermaye iradı (2024 yılında 230 bin TL'yi aşankâr payları ve eurobond faiz gelirigibi) için ise beyanname verilmesi gerekiyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesine göre stopaja tabi bulunmayanalacak faizleriileyabancı ülkelerde elde edilen menkul sermaye iradınında yurt dışında beyan veya stopaj yoluyla vergilendirilmiş olsun veya olmasın, Türkiye'de beyan edilmesi zorunluluğu var. Hesaplanan vergiden yurt dışında ödenen vergiler mahsup ediliyor.Vergi anlaşması varsa mutlaka anlaşmaya bakmak lâzım.

Stopaj ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için de 13 bin TL'lik beyan eşiği geçerli.

g) Diğer kazanç ve irat (değer artışı kazançları ile arızi kazançlar)

Gelir vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesi kapsamındabanka ve aracı kurumlarca stopaja tabi tutulmuş alım satım kazançlarıiçin beyanname verilmesine gerek yok. Bu geçici madde kapsamındastopaja tabi olmayan kazançlar(örneğin eurobond satış kazançları) ise beyan edilmek zorunda. Satış kazancının tespitinde alış bedeli Yİ-ÜFE ile artırılabiliyor, ancak bunun için artış oranının yüzde 10 veya daha fazla olması şart.

İktisaptan itibaren5 yıl içindesatılan gayrimenkullerin satış kazançları da beyana tabi. Ancak satış kazancının tespitinde alış bedeli Yİ-ÜFE ile artırılabiliyor (Artış oranının yüzde 10 veya daha fazla olması şartıyla).

Alımdan itibaren 5 yıl geçmiş gayrimenkullerin satışından elde edilen kazanç tutarları ne olursa olsun bunlar için beyanname verilmesine gerek bulunmuyor.

Bu şekilde tespit edilen kazançtan beyanname üzerinde sabit bir istisna tutarı düşülebiliyor. 2024 yılı için bu istisnanın tutarı 87 bin TL. Yani endeksleme sonucu hesaplanan kazanç bu tutarın altında çıkarsa beyan edilmiyor, üstünde ise bu tutar indirildikten sonra kalan tutar beyan ediliyor.

2024 yılında istisna tutarı 200 bin TL'yi aşanarızi kazançlarda beyan edilmek zorunda.

Beyannameler nasıl verilecek?

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayıgerçek usulde vergilendirilengelir vergisi mükellefleri beyannamelerinielektronik ortamdagöndermek zorundalar.

Gelirisadeceücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış olan Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay şekilde verebiliyorlar.

Bu mükellefler söz konusu olanaktan yararlanmak istemezlerse, beyannamelerini kâğıt ortamında düzenleyerek vergi dairesine vermek zorundalar. Ancak bu mükellefler isterlerse beyannamelerini mali müşavirler aracılığıyla elektronik ortamda da gönderebilirler.

Defter beyan sisteminikullanmak zorunda olan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler beyannamelerini sistem üzerinden vermek zorundalar.

Gelir vergisi rehberleri

Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl gelir türleri itibariyle gelir vergisi rehberleri hazırlayarak mükelleflerin kullanımına sunuyor. Bu yıl da web sayfasında rehberleri yayımladı. Rehberlereburadanulaşabilirsiniz.

Rehberlerde yapılan açıklamalar bazı durumlarda sadece rehbere konu gelir türü elde edilmişse geçerli olduğundan, beyana tabi birkaç gelir unsuru elde edenlerde beyan sınırının hesabı özellik gösterebilir. Çünkü beyan sınırı mükellef bazında tüm beyana tabi gelirler toplanarak dikkate alınıyor. Yani her bir gelir unsuru için ayrı beyan sınırı yok! Bu hususa dikkat etmek gerekir.

Son söz: Mükelleflere, vergi dairesi çalışanlarına ve mali müşavirlere kolaylıklar diliyorum.

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