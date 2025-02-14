Bazi Stopaj Oranlarinda Yapilan Artişlar

9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 1.2.2025 – 32800) ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranlarının belirlendiği 27.07.2006

9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı R.G. 1.2.2025 – 32800) ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacakstopaj oranlarının belirlendiği 27.07.2006 tarih ve 10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişikliler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler özetle şu şekildedir:

Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarındanelde edilen kazançlar hariç olmak üzere, 01/02/2025 tarihinden itibaren iktisap edilen diğer yatırım fonu katılma belgelerinden sağlanan kazançlara % 15 oranında tevkifat uygulanacaktır (önceki oran % 10).

Devlet tahvili ve hazine bonoları ile kira sertifikalarına uygulanan % 0 stopaj oranının uygulama süresi 30/4/2025 tarihine uzatılmıştır.

01/02/2025 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen kur korumalı vadeli mevduat/vadeli katılma hesapları, döviz tevdiat/döviz cinsinden katılım fonu ile altın cinsinden mevduat/katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları arttırılmıştır.

01/02/2025 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen TL mevduat/katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarından elde edilen gelirler için uygulanan stopaj oranları arttırılmıştır.

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için uygulanmakta olan indirimli stopaj uygulaması sona ermiştir. Buna göre; 01/02/2025 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) iktisap edilen söz konusu menkul kıymetlerin vadesi 1 yıldan kısaysa, elde edilen gelirler % 15 oranında, 1 yıldan uzunsa % 10 oranında tevkifata tabi olacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirler için uygulanmakta olan indirimli oran uygulamasına sona ermiştir. Buna göre; 01/02/2025 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) iktisap edilen söz konusu menkul kıymetlerin vadesi 1 yıldan kısaysa, elde edilen gelirler % 15 oranında, 1 yıldan uzunsa % 10 oranında tevkifata tabi olacaktır.

Stopaj oranlarına dair yapılan değişikliklerin detayı şu şekildedir:

Yatırım Fonu Katılma Belgelerinden Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak Tevkifat Oranı Yükseltilmiştir:

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca;

Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantlarıdâhil olmak üzere paylardan (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar,

Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarındanelde edilen kazançlar,

% 0 oranında stopaja tabidir.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan yatırım fonu katılma belgelerinden sağlanan kazançlarda ise tevkifat oranı %10 olarakuygulanmaktaydı.

9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile%10 oranı %15'e çıkarılmıştır. Tevkifata tabi olmayan veya %0 oranında tevkifata tabi olan yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlara konu tevkifat oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

% 15 oranındaki yeni tevkifat, Kararın yayım tarihi olan 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlara uygulanacaktır.Bu tarihten önce iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerine, iktisap edildiği tarihte geçerli olan tevkifat oranı uygulanır.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranı:

30/04/2025tarihine kadar (bu tarih dahil) iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, %0oranında stopaj uygulanmaya devam edilecektir.

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Konu Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

Kur korumalı vadeli mevduat/vadeli katılma hesapları, döviz tevdiat/döviz cinsinden katılım fonu ile altın cinsinden mevduat/katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen kazançlara aşağıda belirtilen oranlarda stopaj uygulanır:

6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda %15 (önceki oran % 10), 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda %12 (önceki oran % 7,5) 1 yıldan uzun vadeli olanlarda %10 (önceki oran % 5)

Anılan düzenleme 01/02/2025 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen mevduat hesaplarına ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere 01/02/2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu tarihten önce açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplar için yürürlükte olan ilgili oranlar uygulanacaktır.

Mevduat Faizleri ve Kar Paylarına Uygulanacak Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

1 Şubat 2025 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kâr payları ile vadesi 1 Şubat 2025 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları kâr paylarına aşağıda belirtilen oranlarda stopaj uygulanır:

Vadesiz, ihbarlı, hesaplar ile özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15 (Öncekioran %10), 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12 (Öncekioran %7,5), 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 (Öncekioran %5).

Anılan düzenleme1 Şubat 2025 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibarenaçılan veya vadesi yenilenenvadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere1 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplar için yürürlükte olan ilgili oranlar uygulanacaktır.

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranına dair 1 yıldan uzun vadeli hesaplara uygulanan % 0 oranındaki stopaj uygulaması devam etmektedir.

Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

31/1/2025 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara indirimli oranlarda stopaj uygulanıyordu.

Ancak, 9487 sayılı Karar ile indirimli oranlarda stopaj uygulamasına ilişkin süre uzatımı yapılmamıştır. Buna göre; 01/02/2025 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) iktisap edilen,bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve vadesi 1 yıldan uzun olan bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 1 yıldan uzun vadeli kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlardan %10 oranında tevkifat uygulanacaktır. Diğer taraftan anılan menkul kıymetlerin vadesi 1 yıldan kısaysa, elde edilen gelir ve kazançlara % 15 oranında tevkifat uygulanacaktır.

İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı:

31/1/2025tarihine kadar iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara indirimli olarak%7,5oranında stopaj uygulanmaktadır. Ancak, 9487 sayılı Karar ile söz konusu indirimli oranın uygulanmasına dair süre uzatımı yapılmamıştır.

Buna göre, 01/02/2025 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulanipotek finansmanı kuruluşları(bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil)tarafından ihraç edilen;

Varlığa dayalı menkul kıymetlerden,

İpoteğe dayalı menkul kıymetlerden,

İpotek teminatlı menkul kıymetlerden ve

Varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden;

İlgili menkul kıymetin vadesi 1 yıldan az olanlardan %15, vadesi 1 yıldan fazla olanlardan ise%10 oranında tevkifat yapılacaktır.

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