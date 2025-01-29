İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2025-010

ŞUBE İŞ YERİ AÇILIŞ/KAPANIŞ, FAALİYET KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMLERİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GELİR STOPAJ MÜKELLEFİYETİ AÇILIŞ DİLEKÇESİ HİZMETLERİNİN DİJİTAL VERGİ DAİRESİNDE KULLANIMA AÇILMASI HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi tarafından 22/01/2025 tarihli "Şube İş Yeri Açılış/Kapanış, Faaliyet Konusu Değişikliği Bildirimleri ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi Hizmetlerinin Dijital Vergi Dairesinde Kullanıma Açılması" hakkında duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru'ya göre; İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan "Şube İş yeri Açılış Bildirimi, Şube İş Yeri Kapanış Bildirimi, Faaliyet Konusu Değişikliği Bildirimi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi" hizmeti 21/05/2025 tarihinden itibaren Dijital Vergi Dairesine taşınmıştır.

Dijital Vergi Dairesine giriş yapıldıktan sonra bildirimler Bildirim/Yeni Bildirim Oluştur kısmından, dilekçeler ise Dilekçelerim/Yeni Dilekçe Oluştur menüsü aracılığıyla elektronik ortamda ilgili birime iletilebilmektedir.

Yayımlanan Duyuru'ya ilişkin ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir :

Söz Konusu Duyuru'ya ulaşmak için tıklayınız.

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