Kar Dağıtımlarında Stopaj Oranı %10'dan %15'e Yükseltılmiştir

22/12/2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda

değişiklik yapılarak, adı geçen kanun maddeleri gereğince yapılacak kar dağıtımlarındaki vergi kesintisi oranları %10'dan %15'e yükseltilmiştir.

Yapılan değişikliğin içeriği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TAM MÜKELLEF KURUMLAR TARAFINDAN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERE, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARA, GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLARA, DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERE VE GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLAN DAR MÜKELLEFLERE DAĞITILAN KAR PAYLARINDAKİ VERGİ KESİNTİSİ ORANI %10'DAN %15'E YÜKSELTILMİŞTİR :

Kararın 1 inci maddesiyle; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 6 ncı bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmak suretiyle, tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisinden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar paylarındaki vergi kesintisi oranı %10'dan %15'e yükseltilmiştir.

"6.a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) %15,

b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) %15,"

TAM MÜKELLEF KURUMLAR TARAFINDAN VERGİDEN MUAF KURUMLARA DAĞITILAN KAR PAYLARINDAKİ VERGİ KESİNTİSİ ORANI %10'DAN %15'E YÜKSELTILMİŞTİR :

Kararın 2 inci maddesiyle; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 9 uncu bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmak suretiyle, tam mükellef kurumlar tarafından vergiden muaf kurumlara dağıtılan kar paylarındaki vergi kesintisi oranı %10'dan %15'e yükseltilmiştir.

"9- Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağırımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden %15,"

TAM MÜKELLEF KURUMLAR TARAFINDAN DAR MÜKELLEF KURUMLARA VE KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLAN DAR MÜKELLEF KURUMLARA DAĞITILAN KAR PAYLARI İLE DAR MÜKELLEF KURUMLARIN ANA MERKEZE AKTARDIKLARI KAZANÇLARINA UYGULANACAK VERGİ KESİNTİSİ ORANLARI %10'DAN %15'E YÜKSELTILMİŞTİR :

Kararın 3 üncü maddesiyle; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (12) ve (14) üncü bentlerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmak suretiyle, tam mükellef kurumlar tarafından dar mükellef kurumlara ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları ile dar mükellef kurumların ana merkeze aktardıkları kazançlarına uygulanacak vergi kesintisi oranları %10'dan %15'e yükseltilmiştir.

"12- Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden %15,"

"14-Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktarılan tutar üzerinden %15,"

Söz konusu oran değişiklikleri Kararın yayım tarihi olan 22.12.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle yeni tevkifat oranı bu tarihten sonra yapılacak kar dağıtımlarında uygulanacaktır.

Bu vesileyle, kar dağıtımlarında tevkifat yükümlülüğünün ne zaman doğduğu konusuyla ile ilgili aşağıdaki hatırlatmaları yapmak isteriz:

Şirketin kâr dağıtım kararı almaya yetki organı anonim şirketlerde genel kurul, limited şirketlerde ise ortaklar kuruludur. Bu kurulların kar payı ödemelerinin yapılmasını öngördüğü tarih itibariyle tevkifat yapma yükümlülüğü doğacaktır.

Bu kurullar kâr dağıtımı için belli tarihler öngörmüşlerse kâr dağıtımının bu tarihlerde yapıldığı ve tevkifat sorumluluğunun bu tarihte doğduğu kabul edilecektir. Eğer herhangi bir tarih öngörülmemişse genel kurul/ortaklar kurulu toplantısının yapıldığı tarihte kâr dağıtım tevkifatı yükümlülüğün doğduğu kabul edilmelidir.

Uygulamada çok karşılaşıldığı şekilde bu kurullar kâr dağıtımı için belli bir tarih öngörmeyip, yönetim organına (anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdürlere) ileride kârın dağıtılacağı tarihi belirleme konusunda yetki vermişse, yönetim organının belirleyeceği kâr dağıtım tarihlerinde tevkifat yükümlülüğü doğacaktır.

Kurulların kâr payı dağıtılmasını öngördüğü tarihte nakden ödeme yapılmamış olsa dahi hesaben ödeme yapılmış sayılacağından, kâr payı ödemesi bu tarih itibariyle gerçekleşmiş sayılacak ve bu tarih itibariyle tevkifat yükümlülüğü ortaya çıkacaktır.

9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararbnın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.