Elektronik Ticaretteki Gelir Ve Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranı %1 Olarak Belirlenmiştir

Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılan ve bu maddelerde belirtilen ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin gelir veya kurumlar vergisine mahsuben, gelir vergisinde %25, kurumlar vergisinde %15 oranında vergi tevkifatı yapılması öngörülmüştür.

Anılan maddelerde belirlenen kanuni vergi kesintisi oranlarını her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye ve maddelerde belirtilen sınırlar dahilinde farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiler kapsamında Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile muhtelif tevkifat oranları belirlenmiş olup, hali hazırda bu oranlar dikkate alınarak tevkifat yapılmaktadır.

Anılan maddelerde 7524 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, 6563 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemeler üzerinden sorumlu sıfatı ile gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü kılınmıştır. Bu düzenlemeler 1.1.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Söz konusu düzenlemeler gereğince, aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları tarafından 1.1.2025 tarihinden gerçekleştirilecek kapsama giren ödemeler üzerinden yapılacak tevkifatın oranı 22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kanuni orandan farklılaştırılmış ve %1 olarak belirlenmiştir.

Buna göre; aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, 6563 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları nakden/hesaben ödemeler üzerinden 1.1.2025 tarihinden itibaren %1 oranında gelir/kurumlar vergisi tevkifatı yapacaktır.

Bununla birlikte, söz konusu tevkifat nihai bir vergi değildir. Tevkif edilen vergiler, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı mükellef tarafından geçici vergi ve yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisinden mahsup edilecek ve varsa yıllık beyannamelerde mahsup edilemeyen tutarlar, 252 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler kapsamında iadeye konu edilecektir.

Diğer yandan, anılan tevkifat uygulamasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 329 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı hazırlanmış ve Başkanlığın internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır. Söz konusu Taslak Tebliğ henüz yayımlamamış olup, yayımlandığında bu konuya ilişkin detay açıklamalarımız ayrı bir Sirkülerimiz olarak duyurulacaktır. İlgili Taslak Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

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