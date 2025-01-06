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6 January 2025

Elektronik Ticarette Stopaj Oranı %1 Olarak Belirlendi

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Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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22 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar")...
Turkey Tax
Dr. Erdal Ekinci,Orhan Pala,Nisa Nur Açıkgöz
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Yeni Gelişmeler

22 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca elektronik ticaret faaliyetleri kapsamında uygulanacak stopaj oranı %1 olarak belirlendi.

Karar ile Yapılan Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30. maddelerinde değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklik uyarınca, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Elektronik Ticaret Kanunu“) hükümlerine tabi olan aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin olarak hizmet sağlayıcılara ve elektronik hizmet sağlayıcılara yaptıkları ödemeler vergi stopajı kapsamına alınmıştı. Söz konusu ödemelerde uygulanacak stopaj oranını belirlemek üzere ise Cumhurbaşkanı yetkilendirilmişti.

Karar ile Cumhurbaşkanı, elektronik ticaret faaliyetlerinde uygulanacak stopaj oranını %1 olarak belirledi. Buna göre, Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında faaliyet gösteren aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları; hizmet sağlayıcılara ve elektronik hizmet sağlayıcılara 1 Ocak 2025 itibariyle yapacakları ödemeler üzerinden %1 oranında stopaj uygulayacak.

Elektronik ticarette stopaj uygulamasına ilişkin detayların netleşmesi için ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ bekleniyor.

Sonuç

Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında faaliyet gösteren aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, yapılacak tebliğ düzenlemesini yakından takip etmesi ve 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek stopaj yükümlülüğüne uyum amacıyla gerekli adımları özenle ve ivedilikle atması gerekiyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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