Elektronik Ticarette Stopaj Oranı %1 Olarak Belirlendi

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22 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca elektronik ticaret faaliyetleri kapsamında uygulanacak stopaj oranı %1 olarak belirlendi.

Karar ile Yapılan Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30. maddelerinde değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklik uyarınca, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Elektronik Ticaret Kanunu“) hükümlerine tabi olan aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin olarak hizmet sağlayıcılara ve elektronik hizmet sağlayıcılara yaptıkları ödemeler vergi stopajı kapsamına alınmıştı. Söz konusu ödemelerde uygulanacak stopaj oranını belirlemek üzere ise Cumhurbaşkanı yetkilendirilmişti.

Karar ile Cumhurbaşkanı, elektronik ticaret faaliyetlerinde uygulanacak stopaj oranını %1 olarak belirledi. Buna göre, Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında faaliyet gösteren aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları; hizmet sağlayıcılara ve elektronik hizmet sağlayıcılara 1 Ocak 2025 itibariyle yapacakları ödemeler üzerinden %1 oranında stopaj uygulayacak.

Elektronik ticarette stopaj uygulamasına ilişkin detayların netleşmesi için ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ bekleniyor.

Sonuç

Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında faaliyet gösteren aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, yapılacak tebliğ düzenlemesini yakından takip etmesi ve 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek stopaj yükümlülüğüne uyum amacıyla gerekli adımları özenle ve ivedilikle atması gerekiyor.

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