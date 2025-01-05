Kar Payı Stopajı Oranı Artırıldı

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22 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") uyarınca Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında, tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar paylarına uygulanan stopaj oranı ile dar mükellef kurumlar tarafından ana merkeze aktarılan tutar üzerinden uygulanan stopaj oranı tekrar %15'e yükseltildi.

Karar Neler Getiriyor?

Karar kapsamında, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30. maddeleri uyarınca;

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, gelir veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları,

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları,

Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr payları (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç),

üzerinden uygulanan stopaj oranı yeniden %15 olarak belirlendi. Söz konusu oran, 22 Aralık 2021'de yapılan değişiklikten bu yana %10 olarak uygulanmaktaydı.

Söz konusu Karar ile ayrıca, yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutara uygulanan stopaj oranı da yeniden %15'e çıkarıldı.

Karar, yayım tarihi olan 22 Aralık 2024'te yürürlüğe girdi.

Sonuç

Kar payı dağıtımına uygulanan stopaj oranı tam üç yıl sonra yeniden %15'e yükseltildi. Böylece kar dağıtımı yapacak tam mükellef kurumlar ile yurt dışındaki merkezine kar aktarımı yapacak dar mükellef kurumlar 22 Aralık 2024'ten itibaren %10 değil, %15 kar payı stopaj oranını dikkate alacaklardır. Bununla birlikte, kar payını elde edecek tarafın mukim olduğu ülke ile Türkiye arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının "temettü" maddesinde %15'ten daha düşük bir oranın öngörülmesi durumunda bu düşük oranın esas alınacağı tabiidir.

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