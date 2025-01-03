E-Ticaret Platformlarında Yapılacak Tevkifat Oranı %1 Olarak Belirlenmiştir

22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının mezkûr Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemelerde tevkifat oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Karar 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

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