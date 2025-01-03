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3 January 2025

E-Ticaret Platformlarında Yapılacak Tevkifat Oranı %1 Olarak Belirlenmiştir

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi...
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22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının mezkûr Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemelerde tevkifat oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Karar 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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