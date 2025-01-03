E-Ticaret Platformlarında Yapılacak Tevkifat Oranı %1 Olarak Belirlenmiştir

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan 9284 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6563 sayılı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
hükümlerine göre aracı hizmet
sağlayıcılarının ve elektronik ticaret
aracı hizmet sağlayıcılarının
mezkûr Kanun kapsamındaki faaliyetleri
dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve
elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına
yaptıkları ödemelerde tevkifat oranı %1 olarak
belirlenmiştir.
Karar 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe
girecektir.
The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.