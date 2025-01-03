22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile...

22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci ve 30'uncu maddeleri kapsamında dağıtılan kâr payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları %15 olarak belirlenmiştir.

Kararın yayımı tarihinden itibaren dağıtılan kâr payları üzerinden %15 oranında tevkifat yapılacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.