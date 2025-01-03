“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan 9286 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi ile 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci ve
30'uncu maddeleri kapsamında dağıtılan
kâr payları üzerinden yapılacak tevkifat
oranları %15 olarak belirlenmiştir.
Kararın yayımı tarihinden itibaren
dağıtılan kâr payları üzerinden %15
oranında tevkifat yapılacaktır.
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