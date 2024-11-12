Bazı Stopaj Oranlarında Yapilan Artışlar

9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 1.11.2024 – 32709) ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj...

9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 1.11.2024 – 32709) ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranlarının belirlendiği 27.07.2006 tarih ve 10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişikliler yapılmıştır.

Stopaj oranlarına dair yapılan değişiklikler şu şekildedir:

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Konu Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

Kur korumalı vadeli mevduat/vadeli katılma hesapları, döviz tevdiat/döviz cinsinden katılım fonu ile altın cinsinden mevduat/katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarından;

6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda %10 (önceki oran % 7,5), 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda %7,5 (önceki oran % 5) 1 yıldan uzun vadeli olanlarda %5 (yeni eklendi)

Anılan düzenleme 1/11/2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere 1/11/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mevduat Faizleri ve Kar Paylarına Uygulanacak Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

31/1/2025 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 1/11/2024 ile 31/1/2025 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları kâr paylarından,

Vadesiz, ihbarlı, hesaplar ile özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %10 (Önceki oran %7,5), 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (Önceki oran %5), 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %5 (Önceki oran %2,5).

Anılan düzenleme 1/11/2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere 1/11/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplar için önceki oran uygulanacaktır.

Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

31/1/2025 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %10 (Önceki oran %7,5), Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (Önceki oran %5), Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %5 (Önceki oran %2,5). 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %10 (Önceki oran %7,5), 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5 (Önceki oran %5), 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5 (Önceki oran %2,5)

Anılan düzenleme 1/11/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 1/11/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranları:

8775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 31.10.2024 tarihine kadar iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifatın oranı % 7,5 oranında uygulanır.

İşbu Sirkülerimizin konusu olan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, % 7,5 oranındaki stopaj uygulamasına dair herhangi bir süre uzatımı yapılmamıştır. Buna göre 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları dahil) elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden %10 oranında tevkifat yapılacaktır.

Bu tarihten önce iktisap edilen fonlara ise iktisap tarihinde geçerli olan tevkifat oranı uygulanır. Buna göre; değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç olmak üzere 3/12/2020 ile 30/4/2024 arası iktisap edilenler için %0, 1/5/2024 ile 31/10/2024 tarihi arasında iktisap edilenler için %7,5 oranı uygulanacaktır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, hisse senedi yoğun fonlar ile 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlarda % 0 oranındaki stopaj uygulaması devam etmektedir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranı:

31/1/2025 tarihine kadar iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, %0 oranında stopaj uygulanmaya devam edilecektir.

İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı:

31/1/2025 tarihine kadar iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 oranında stopaj uygulanmasına devam edilecektir.

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