Bankalar, Finansal Kuruluşlar, Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, Emlakçilar, Kuyumcular Ve Diğer Yükümlüler İçin Kritik Gelişme

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 34) (“Tebliğ”) ile, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamındaki yükümlüler bakımından yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Düzenleme; bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, sigorta ve emeklilik şirketleri, emlak ve taşıt alım satımı yapanlar, kuyumcular ve kıymetli maden sektöründe faaliyet gösterenler, noterler, belirli işlemler bakımından serbest avukatlar ve mali müşavirler ile diğer yükümlü grupları ve bunların şube, acente, temsilci, ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerini kapsıyor.

Tebliğ ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında aldığı listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı işlemler bakımından yükümlülerce alınması gereken tedbirler açık şekilde düzenlendi.

Ne değişti?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından listeleme kararına konu edilen kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla MASAK’a iletilmesinin ardından MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak.

Bununla birlikte yükümlüler, bu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemler bakımından;

İşlemi ivedilikle MASAK’a bildirmek, ve

İlgili mevzuat çerçevesinde işlemin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak

zorunda olacak.

Kimler açısından önemli?

Düzenleme, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde sayılan tüm yükümlüler ile bu yükümlülerin şube, acente, temsilci, ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerini kapsıyor.

Bu çerçevede düzenleme; bankalar, banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine sahip kuruluşlar, yetkili müesseseler, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, portföy yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, yatırım ortaklıkları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans brokerleri, finansal kiralama şirketleri, takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, varlık yönetim şirketleri, kıymetli maden, kıymetli taş veya mücevher alım satımı yapanlar ve bunlara aracılık edenler, kıymetli madenler aracı kuruluşları, ticari amaçla taşınmaz alım satımı yapanlar ve bunlara aracılık edenler, iş makineleri dâhil deniz, hava ve kara taşıtlarının alım satımını yapanlar ve bunlara aracılık edenler, tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı yapanlar ve müzayedeciler, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, spor kulüpleri, noterler, Yönetmelikte belirtilen işlemler bakımından serbest avukatlar, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, bağımsız denetim kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, tasarruf finansman şirketleri, belirli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ve para veya değerli eşya nakli hizmeti veren kuruluşlar başta olmak üzere oldukça geniş bir yükümlü grubunu ilgilendiriyor.

Yükümlüler açısından pratik sonuç

Yeni düzenleme ile birlikte, MASAK tarafından yayımlanacak BM listeleme kararlarının ve güncellemelerinin yakından takip edilmesi, ilgili kişi ve kuruluşlarla bağlantılı işlemlerin gecikmeksizin tespit edilmesi ve gerekli bildirim ve erteleme mekanizmalarının işletilmesi önem kazanıyor.

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.