Deepfake Suçu ve Cezası

Deepfake Nedir?

Deepfake, yapay zekâ yardımıyla bir insanın sesini, yüzünü ve hareketlerini kopyalayarak ona yapmadığı şeyleri yapmış gibi gösteren bir dijital içerik üretim yöntemidir. Gerçeklik algısını sarsan bu teknoloji; mahkemelerdeki delillerin güvenilirliğini, maddi gerçeğe ulaşılmasını ve kişisel hakların korunmasını doğrudan tehdit etmektedir. Mevcut Türk Ceza Hukuku sisteminde yapay zekâ müstakil bir suçlu (fail) sayılmamakta, suçun işlenmesini sağlayan güçlü bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Deepfake Hangi Suçların Kapsamına Girer?

Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında yapay zekâ ve deepfake içerikleri doğrudan bu isimlerle anılmasa da, mevcut suç tiplerinin kapsamının genişletilmesiyle bunlar üzerinden cezalandırılmaktadır:

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK m.134):

Kişilerin görüntüsünün veya sesinin deepfake ile manipüle edilerek rızaları dışında mahremiyet alanına ilişkin içeriklerin üretilmesi ve üçüncü kişilerce erişilebilir hale getirilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesi kapsamında özel hayatın gizliliğinin ihlali olarak değerlendirilebilir. Bu tür içeriklerin ifşa edilmesi hâlinde ise fiil, TCK m.134/2 anlamında “özel hayata ilişkin görüntü veya seslerin ifşası” niteliği kazanır. Kişilerin görüntüsünün veya sesinin deepfake ile manipüle edilerek ifşa edilmesi bu kapsamdadır. İfşa halinde ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırılık (TCK m. 135, 136)

Deepfake içeriği üretmek amacıyla bir kişinin rızası olmaksızın yüz, ses veya biyometrik verilerinin toplanması ve yapay zekâ sistemlerinde işlenmesi kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu oluşturur (Cezası: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis). Bu verilerin kullanılarak üretilen sahte içeriklerin internette yayılması veya başkalarına gönderilmesi ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçu kapsamında cezalandırılır (Cezası: 2 yıldan 4 yıla kadar hapis). Ayrıca bu ihlaller, cezai sorumluluğun yanı sıra KVKK kapsamında çok ciddi idari para cezalarını da beraberinde getirmektedir.

Hakaret Suçu (TCK m. 125)

Deepfake teknolojisiyle üretilen sahte ses ve görüntüler, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak amacıyla kullanıldığında hakaret suçunu oluşturur. Kişinin rızası dışında kurgulanan ve onu toplum nezdinde küçük düşüren bu sentetik içerikler, suçun işlenmesini kolaylaştıran dijital birer araçtır.

Cezası: Bu suçun temel cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Ancak deepfake içeriklerin sosyal medya veya internet yoluyla yayılması durumunda (suçun alenen işlenmesi sebebiyle) verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

Tehdit Suçu (TCK m. 106)

Yapay zekâ vasıtasıyla hazırlanan bu manipülatif içeriklerin, mağdura karşı bir korkutma, sindirme veya baskı aracı olarak kullanılması tehdit suçunu gündeme getirir. Failin, gerçeğe yakın bu dijital verilerle mağdurun iç huzurunu bozması ve onu bir tehlikeyle karşı karşıya bırakması eylemin temelini oluşturur.

Cezası: Suçun temel şekli için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Tehdidin, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleriyle (örneğin imzasız mektupla veya birden fazla kişiyle birlikte) işlenmesi durumunda ise ceza 2 yıldan 7 yıla kadar hapse kadar yükselir.

Şantaj Suçu (TCK m. 107)

Söz konusu sahte içeriklerin internette yayılacağı, ifşa edileceği veya mağdurun yakınlarına gönderileceği söylenerek kişiden haksız bir menfaat talep edilmesi ise şantaj suçunu oluşturur. Bu senaryoda deepfake, mağdurun iradesini sakatlamak ve onu baskıya boyun eğdirmek için kullanılan gelişmiş bir hile mekanizmasıdır.

Cezası: Kanun bu fiil için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörmüştür. Ayrıca hapis cezasının yanı sıra, fail hakkında ve beş bin güne kadar adli para cezasına da birlikte (zorunlu olarak) hükmedilir.

Müstehcenlik Suçu (TCK m. 226)

Deepfake teknolojisinin en sık kötüye kullanıldığı alanlardan biri, kişilerin yüzlerini rızaları dışında pornografik içeriklere yerleştirmektir. TCK’nın 226. maddesi uyarınca bu sahte içerikleri üretmek, yaymak, yayınlamak veya depolamak müstehcenlik suçunu oluşturur (Cezası: 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası).

Bu suç tipinde hukuki açıdan iki kritik durum öne çıkar:

Çocukların Kullanılması (TCK m. 226/3): Yapay zekâ ile tamamen yapay veya gerçek çocuk görselleri kullanılarak üretilen içerikler, doğrudan çocuk müstehcenliği kapsamına girer (Cezası: 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası).

Şantajla Birleşmesi (TCK m. 107): Bu sahte içerikler mağdura karşı tehdit unsuru olarak kullanılıp menfaat talep edildiğinde, olay müstehcenliğin yanı sıra şantaj suçunu da beraberinde getirir (Cezası: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası).

Müstehcenlik Suçu Ekseninde Deepfake Teknolojisinin Kötüye Kullanımı

Deepfake teknolojisinin küresel ve yerel ölçekte en sık, en vahşi biçimde kötüye kullanıldığı alanlardan biri, hedef alınan kişilerin yüz fotoğraflarının rızaları dışında pornografik ve müstehcen içeriklere asimile edilmesidir. Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi uyarınca, bu tür sahte ve sentetik müstehcen içerikleri üretmek, internet koridorlarında yaymak, yayınlamak veya dijital materyallerde depolamak doğrudan müstehcenlik suçunun unsurlarını oluşturur. Bu cürüm için kanun koyucu 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörmüştür.

Yapay zekâ manipülasyonlu müstehcenlik suçlarında yargılamanın seyrini ağırlaştıran iki kritik durum öne çıkmaktadır:

Çocukların Kullanılması (TCK m.226/3): Yapay zekâ algoritmaları vasıtasıyla tamamen yapay veya gerçek çocuk görselleri ve sesleri manipüle edilerek üretilen sentetik içerikler, doğrudan çocuk müstehcenliği kapsamına alınır. Bu en ağır ihlalin cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Şantaj Müessesesiyle Birleşmesi (TCK m.107): Bu montajlanmış sahte pornografik içeriklerin mağdura gönderilerek para koparma, belirli bir davranışa zorlama veya dijital imtiyaz elde etme amacıyla kullanılması durumunda, müstehcenlik suçunun yanı sıra şantaj suçu da eş zamanlı olarak vücut bulur.

Bu tür hassas içeriklerin internet sitelerinden acilen sökülmesi ve dijital ayak izlerinin silinmesi sürecinde, koruyucu tedbirlerin hızla devreye sokulması adına Bilişim Suçlarında Sulh Ceza Hakimliğinden Erişimin Engellenmesi Kararı Alma prosedürlerinin eksiksiz işletilmesi gerekmektedir.

Deepfake Mağdurları İçin Acil Eylem Planı ve Hukuki Başvuru Kanalları

Bir sabah uyandığında kendi sesiyle hiç söylemediği siyasi beyanların yayıldığını veya kendi yüzüyle sahte videolar üretildiğini gören bir mağdurun siber panik dalgasına kapılmadan acilen proaktif hukuki adımları atması gerekir. Dijital verilerin saniyeler içinde binlerce sunucuya yayılabildiği göz önüne alındığında, siber alanda atılacak adımların hızı hayati önem taşır:

Zaman Damgalı Dijital Delil Tespiti: İçeriğin yer aldığı web sitelerinin veya sosyal medya hesaplarının URL adresleri kesinlikle değiştirilmeden ekran görüntüleri alınmalıdır. Delillerin silinme veya hesabın kapatılma ihtimaline karşı noter onaylı e-tespit sistemleri veya blockchain tabanlı zaman damgası mekanizmalarıyla deliller tescillenmelidir.

İçeriğin Kaldırılması ve Erişimin Engellenmesi: İlgili sosyal medya platformlarının (Instagram, X, TikTok vb.) ihlal bildirim merkezlerine doğrudan kurumsal şikâyet hakkı kullanılmalı; eş zamanlı olarak kişilik haklarının ağır ihlali gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliğine başvurularak 5651 sayılı Kanun uyarınca acil erişimin engellenmesi talep edilmelidir.

Cumhuriyet Başsavcılığına Şikâyet ve Tazminat Süreçleri: Hakaret, tehdit, şantaj veya kişisel verilerin ihlali suçlarından dolayı faillerin kimliklerinin tespiti ve cezalandırılması için vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığı siber suçlar bürosuna suç duyurusunda bulunulmalıdır. Ayrıca uğranılan ağır itibar ve manevi zararlar için hukuk mahkemelerinde manevi tazminat davası açılmalı; verilerin izinsiz işlenmesi nedeniyle de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) idari yaptırım şikâyeti ulaştırılmalıdır.

Bu adli operasyonlar esnasında, dijital delillerin mahkeme tarafından kabul edilebilir sayılması ve usul hatası yapılmaması için Ceza Yargılamasında Dijital Delillerin Sıhhati ve Hukuka Aykırı Delil Sorunu kuralları milimetrik olarak uygulanmalıdır.

Geleceğe Yönelik Önleyici Hukuk: Yeni Yapay Zekâ Kanun Teklifi Hazırlıkları

Deepfake ve türevi üretken yapay zekâ teknolojilerinin yarattığı yasal boşlukları ve siber güvenlik açıklarını kökten gidermek amacıyla, Avrupa Birliği’nin Yapay Zekâ Yasası’na (AI Act) paralel olarak Türkiye’de de kapsamlı bir Yapay Zekâ Kanun Teklifi çalışması yürütülmektedir. Hazırlıkları süren bu yeni nesil mevzuat, suç gerçekleştikten sonra cezalandırma mantığı güden klasik ceza hukuku reflekslerinin ötesine geçerek, siber alanda önleyici bir hukuk mekanizması kurmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan en kritik yenilikler şunlardır:

Yazılımcı ve Platform Sorumluluğu (Geliştirici Yükümlülüğü): Sadece sentetik sahte içeriği yayan son kullanıcı değil, bu manipülasyon araçlarını geliştiren yazılımcılar, deepfake botlarını barındıran sunucular ve aracı siber platformlar da proaktif siber güvenlik önlemleri almakla doğrudan sorumlu kılınacaktır.

Risk Temelli Sınıflandırma Yapısı: Yapay zekâ uygulamaları topluma, bireye ve finansal sisteme taşıdıkları tehlike potansiyeline göre kategorilere ayrılacaktır. Toplumu manipüle etme, kitleleri yönlendirme gücü yüksek olan deepfake kodları ve uygulamaları en yüksek riskli grupta yer alarak sıkı şeffaflık ve adli denetim kurallarına tabi tutulacaktır.

Zorunlu Dijital Etiket / Filigran Uygulaması: Yapay zekâ ile üretilen veya manipüle edilen her türlü sentetik ses, görüntü ve video içeriğine “yapay zekâ ürünüdür” ibaresinin (dijital etiket/görünmez filigran) eklenmesi yazılımsal olarak zorunlu kılınacaktır. Bu şeffaflık kuralını ihlal eden ve sahte içeriklerin filigransız yayılmasına göz yuman teknoloji şirketlerine milyonlarca lirayı bulan ağır idari ve adli para cezaları uygulanacaktır.

Sonuç olarak deepfake teknolojisi, mevcut Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında farklı suç tipleri üzerinden dolaylı olarak cezalandırılabilse de, siber yapısı ve yarattığı küresel risklerin niteliği itibarıyla ceza hukukunun klasik sınırlarını sonuna kadar zorlayan çok yönlü bir olgudur. Bu siber çağda, hem mevcut normların adli dikeyde proaktif ve teknik bir avukat rehberliğinde etkin uygulanması hem de geleceğe yönelik yasal düzenlemelerle dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir siber koruma kalkanının geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Bilişim ve Ceza Hukuku Uzmanı Olarak Av. Yasemin Berna Aslanbay’ın Müdafaa Stratejisi

Yapay zekâ vasıtasıyla üretilen sentetik verilerin havada uçuştuğu siber suç dosyalarında, geleneksel ceza hukuku yaklaşımları failin tespiti ve delil sıhhatinin kanıtlanması noktasında yetersiz kalmaktadır. Deepfake içeriklerin kullanıldığı dosyalarda, manipülasyonun yapıldığı kaynak kodların forensic analizi, IP adresi gizleme (VPN) algoritmalarının çözülmesi ve siber zorbalığa uğrayan mağdurun kişilik haklarının acilen koruma altına alınması elit bir uzmanlık gerektirir. Ceza hukuku ve dijital veri güvenliği dikeyindeki çalışmalarıyla öne çıkan Av. Yasemin Berna Aslanbay, yapay zekâ manipülasyonları, siber şantaj, bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık ve veri ihlali dosyalarında proaktif ve bütüncül bir savunma stratejisi yürütmektedir.

Sürecin henüz en başında adli makamlara sunulacak zaman damgalı delil tespitlerinden, Sulh Ceza Hakimi karşısında yürütülecek acil erişimin engellenmesi süreçlerine kadar her adımı siber güvenlik parametreleriyle tasarlayan Av. Yasemin Berna Aslanbay, karmaşık ceza dosyalarında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Sahte içeriklerin yayıldığı uluslararası platformlarla kurumsal yazışmaların yapılması, dijital materyaller üzerindeki hash değerlerinin incelenmesi ve siber zorbalık üzerinden yürütülen itibar suikastlarının bertaraf edilmesi, kendisinin ceza yargılamalarında başarıyla uyguladığı defans hatlarının temelini oluşturur. Bu doğrultuda, siber şantaj ve tehdit mekanizmalarına karşı mağdurun haklarını kilitlemek adına sürecin Av. Yasemin Berna Aslanbay liderliğinde takibi, en etkili kurumsal kalkandır.

Sonuç Olarak

Deepfake teknolojisi, mevcut Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında farklı suç tipleri üzerinden değerlendirilebilse de, yarattığı risklerin niteliği itibarıyla ceza hukukunun klasik sınırlarını zorlayan çok yönlü bir olgudur. Bu nedenle hem mevcut normların etkin uygulanması hem de geleceğe yönelik düzenlemelerle dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir hukuki çerçevenin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.