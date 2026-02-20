E-Mail Dolandırıcılığı: 2026'da Siber Saldırılardan Korunma Yöntemleri

Article Insights

Esenyel Partners are most popular: within Environment topic(s)

in Turkey

with readers working within the Advertising & Public Relations industries

Günümüzde dijitalleşen ticari ilişkiler, beraberinde gelişmiş siber tehditleri de getiriyor. Özellikle e-mail üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri, yapay zekâ desteğiyle çok daha inandırıcı hâle geldi. İşte işletmelerin ve bireylerin bilmesi gereken en yaygın e-mail dolandırıcılığı yöntemleri ve alınması gereken güncel önlemler.

En Yaygın E-Mail Dolandırıcılığı Türleri

Siber saldırganlar, sadece teknik açıkları değil, aynı zamanda insan psikolojisini ve güven ilişkisini de hedef almaktadır.

Klonlama

Klonlama saldırılarında, daha önce gönderilmiş güvenli bir mailin birebir kopyası oluşturulur. Ancak mail içindeki ekler veya bağlantılar, zararlı yazılımlarla değiştirilir.

Dikkat: Gönderen ismine değil, ismin üzerine tıklayarak gerçek e-mail adresine odaklanın.

Mızrak Kimlik Avı

Geleneksel oltalama saldırılarının aksine, belirli bir kişiyi veya kurumu hedef alan özelleştirilmiş saldırılardır. Saldırgan; adınız, unvanınız ve iş çevreniz gibi detayları kullanarak güveninizi kazanmaya çalışır.

Phishing

Banka, e-ticaret siteleri veya bulut servislerinden geliyormuş gibi görünen sahte maillerdir. “Hesabınız askıya alındı” veya “Şifrenizi güncelleyin” gibi aciliyet uyandıran ifadelerle sizi sahte web sitelerine yönlendirerek giriş bilgilerinizi ele geçirirler.

Mail Zincirinde Araya Girme

Saldırganların mail trafiğini izleyerek tam ödeme aşamasında araya girmesidir. Orijinal adrese çok benzeyen [örneğin; destek@sirket.com yerine destek@sirkett.com ya da gmail.com yerine grnaiI.com (ikinci adresteki küçük L harfi aslında büyük I harfi ve m harfi aslında r ve n harflerinin yan yana yazılışı)] bir adresten yeni IBAN bilgisi göndererek parayı kendi hesaplarına aktarırlar.

2026'nın Yeni Nesil Tehditleri: Deepfake ve QR Kod Oltalama

Teknoloji geliştikçe dolandırıcılık yöntemleri de evrim geçiriyor:

Yapay Zekâ Destekli Oltalama: Kusursuz dil bilgisi ve kurumsal üslup taklidi ile hazırlanan mailler

Kusursuz dil bilgisi ve kurumsal üslup taklidi ile hazırlanan mailler Sesli Deepfake: Mail trafiğini desteklemek amacıyla, yöneticinizin sesini taklit eden sahte onay aramaları

Mail trafiğini desteklemek amacıyla, yöneticinizin sesini taklit eden sahte onay aramaları QR Kod Oltalama: Mail içine yerleştirilen sahte QR kodlar üzerinden kullanıcıların zararlı sitelere yönlendirilmesi

Siber Saldırılardan Korunmak İçin Altın Kurallar

Maddi ve manevi zarara uğramamak için şu güvenlik protokollerini uygulayın:

Gelişmiş Antivirüs ve EDR: Tüm ekli dosyaları (PDF, Word, Excel) açmadan önce güncel bir güvenlik yazılımıyla tarayın. Çok Kanallı Teyit: E-mail ile gelen IBAN veya ödeme bilgilerini mutlaka kayıtlı telefon numarasını arayarak sözlü olarak teyit edin. 7545 Sayılı Kanun Uyumluluğu: Kurumsal verilerin korunması için yeni Siber Güvenlik Kanunu standartlarına uygun altyapılar kullanın. URL Kontrolü: Tıklamanız istenen bağlantıların üzerine gelerek (tıklamadan) gerçek yönlendirme adresini tarayıcının sol alt köşesinden kontrol edin.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.