Kültür Varliklarini Koruma Yüksek Kurulu İlke Karari Resmi Gazete'de Yayimlandi

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ("Yüksek Kurul")'nun 133 sayılı ve 26.02.2026 tarihli toplantısında alınmış olan 4032 sayılı Sit Dışında Yer Alan Ve Korunma Alanları Henüz Belirlenmemiş Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazların Komşu Parsellerindeki Uygulamalara İlişkin İlke Kararı ("İlke Kararı"), 10.03.2026 tarih ve 33192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıştır.

Bilindiği üzere Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan ilke kararları, kültür varlıklarının korunmasına ilişkin uygulamalarda ülke genelinde birlik sağlamak ve koruma yaklaşımını standartlaştırmak amacıyla oluşturulan bağlayıcı nitelikte düzenlemelerdir. Bu kararlar, farklı bölgelerde faaliyet gösteren Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları'nın değerlendirme ve karar süreçlerinde temel çerçeveyi belirleyen, uygulamaya yön veren ve genel koruma esaslarını ortaya koyan üst norm niteliğinde kabul edilmektedir.

Yüksek Kurul tarafından alınan söz konusu İlke Kararı ile, tescilli kültür varlıklarının bulunduğu çevrede kontrolsüz ve plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi ve bu varlıkların görsel bütünlüğü ile siluetinin korunması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olmakla birlikte koruma alanı henüz belirlenmemiş taşınmazlar bakımından, söz konusu koruma alanlarının ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları tarafından ivedilikle tespit edilmesi ve gerekli idari işlemlerin gecikmeksizin tamamlanması öngörülmüştür.

nleme ile tescilli kültür varlıklarının yalnızca kendilerinin değil, bulundukları çevre ile birlikte bütüncül bir koruma yaklaşımı kapsamında değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.