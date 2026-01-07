Yüzer Güneş Enerji Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ("DSİ") tarafından 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ("EPK") hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından yapılan, baraj gölleri, suni göller ve kanal yüzey alanlarında yüzer güneş enerji santralleri başvurularının alınması ve değerlendirilmesini, fizibilite ve projelendirme esaslarını, kiralama usul ve esaslarının belirlenmesi ile tesislerin işletilmesi, bakımı ve tasfiyesi ile ilgili hususları kapsamak üzere hazırlanan Yüzer Güneş Enerji Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 10/12/2025 tarihli ve 33103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1. Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı

Yönetmelik ile su yüzeyine kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim üniteleri veya tesislerinin ("Yüzer GES") kurulması için su yüzeylerinin kullanılması ve kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve baraj gölleri, suni göller ve kanal yüzey alanlarında Yüzer GES başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, fizibilite ve projelendirme esasları, kiralama usul ve esaslarının belirlenmesi ile tesislerin işletilmesi, bakımı ve tasfiyesi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

Yönetmelik, EPK ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ("YEK Kanunu") kapsamında elektrik piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler ile DSİ, sulama birlikleri ve belediyeler tarafından su yüzeyleri üzerinde kurulacak Yüzer GES projelerini kapsamaktadır.

2. Başvuru Esasları ve Değerlendirme

Yönetmeliğe göre baraj gölleri, suni göller ve kanal yüzeylerinden DSİ tarafından uygun görülen alanlar, YEK Kanunu kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ("YEKA") olarak ilan edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ("ETKB") ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("EİGM")'ne bildirilecektir. Akabinde ise YEKA yarışmaları ile Yüzer GES kurulması amacıyla baraj gölleri, suni göller ve kanal yüzeylerinde planlanan YEKA projeleri için rezervuar su yüzeyinde Yüzer GES sahasının belirlenmesine yönelik olarak ETKB'nin talebi üzerine DSİ tarafından hazırlanan ilk etüt raporu ETKB'ye gönderilecektir. YEKA'nın, turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde olması halinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınmalıdır.

3. Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri

Ana kaynağı hidrolik olan enerji üretim tesislerine dayalı yardımcı kaynak olarak su yüzeylerinde GES kurmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin, üretim lisansına derç edilen santral sahasına tesis edilmek üzere hazırlanan Yüzer GES başvuru dosyasını DSİ'ye sunması gerekir. Ancak EÜAŞ tarafından işletilen santrallerin rezervuar alanlarına, EÜAŞ tarafından yapılacak olan, ana kaynağı hidrolik olan enerji üretim tesislerine dayalı yardımcı kaynak ünitelerine ilişkin Yüzer GES başvurularında, üretim lisansına derç edilmiş santral sahası şartı aranmamaktadır.

DSİ tarafından yüzer GES başvuru dosyasının uygun bulunması halinde, uygunluk yazısı başvuru sahibi tüzel kişiye ve ilgili kurumlara gönderilecektir. DSİ tarafından yapılan inceleme neticesinde, tüzel kişiden Yüzer GES başvuru dosyasının revize edilmesi istenebilir. Revize başvuru dosyasının istenmesi halinde tüzel kişi, tebliğ tarihinden itibaren en geç 90 (doksan) gün içinde revize başvuru dosyasını hazırlayarak DSİ'ye sunmalıdır. Revize başvuru dosyası sunma aşamasında tüzel kişi tarafından yazılı olarak ek süre talep edilmesi halinde, toplamda en fazla 90 (doksan) günü geçmemek üzere ek süre verilecektir. Bu süre içinde revize başvuru dosyasının sunulmaması halinde tüzel kişi başvurusu reddedilmiş sayılacaktır. Yüzer GES başvuru dosyasının uygun bulunmaması halinde ise tüzel kişi müracaatı reddedilerek, bu durum tüzel kişi ve gerekmesi halinde ilgili kurumlara bildirilecektir.

4. DSİ, Sulama Birlikleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Kurulacak Yüzer GES Projeleri

Yönetmelik ile DSİ, sulama birlikleri ile belediye ve bağlı kuruluşları tarafından 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri kapsamında baraj gölleri, suni göller ve kanal yüzey alanları üzerinde Yüzer GES tesisleri kurulabileceği veya kurdurulabileceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte sulama tesislerinin enerji ihtiyaçlarını ve giderlerini karşılamak amacıyla DSİ tarafından geliştirilen projelerin, rezervuar ve kanal su yüzey alanlarının kullanımında öncelikli olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

Yönetmelikte sulama birlikleri tarafından kurulacak Yüzer GES tesislerine ilişkin olarak hazırlanacak olan Yüzer GES Başvuru Dosyası içeriğinin ve yürütülecek sürece ilişkin usul ve esasların DSİ tarafından ayrıca belirleneceği belirtilmiştir.

Yönetmelikte belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından belediye sınırları içerisinde yer alan baraj gölleri, suni göller ve kanal yüzey alanlarında GES tesisi kurulumu için hazırlanan Yüzer GES başvuru dosyasının DSİ'ye sunulacağı belirtilmiştir. DSİ tarafından başvurusu uygun bulunan Yüzer GES tesislerine ilişkin olarak belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından bu kapsamda DSİ ile kiralama sözleşmesi ve taahhütname imzalayacaktır.

5. Öncelik Sırası ve Alan Kullanımına İlişkin Esaslar

Yönetmelik kapsamında baraj gölleri, suni göller ve kanal yüzeylerinde, aynı rezervuar veya aynı saha için yapılacak olan Yüzer GES başvurularında aşağıdaki öncelik sırası uygulanacaktır:

a) Sulama tesislerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulacak yüzer GES tesisleri.

b) Ana kaynağı hidrolik olan enerji üretim tesislerine dayalı yardımcı kaynak enerji üretim tesisi olarak kurulacak yüzer GES tesisleri.

c) YEKA kapsamında kurulacak yüzer GES tesisleri.

ç) Belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından belediye sınırları içerisinde kurulacak yüzer GES tesisleri.

Bununla birlikte; taşkın kontrol amaçlı barajlar, normal su seviyesinde alanı 0,5 km²'nin altında olan rezervuarlar ve mevzuat uyarınca korunan alanlar Yüzer GES projelerine kapalı alanlar olarak belirlenmiş ve Yüzer GES adalarının toplam alanı, rezervuarın normal su seviyesindeki alanının %10'unu, minimum su seviyesindeki alanının ise %30'unu geçemeyeceği düzenlenmiştir.

6. Kiralama Sözleşmesi, Süre Uzatımı ve Yenileme Esasları

Yüzer GES projeleri kapsamında; taraflar ile DSİ arasında imzalanan sözleşme veya protokol ile kira bedelleri, rezervuar ve kanal yüzey alanları için Yönetmelikte öngörülen formüller esas alınarak hesaplanacak ve her yıl TÜFE oranında güncellenecektir. Sulama birliklerinin enerji ihtiyacına yönelik projelerde su yüzeyinin bedelsiz kullanımına izin verilebilir.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında sulama birlikleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından inşa edilen Yüzer GES tesislerinde; sözleşme veya protokol en fazla 10 (on) yıllığına imzalanacak ve süre sonunda DSİ'nin onayı ile iki defayı geçmemek üzere 10'ar (onar) yıllık süre uzatımları yapılabilecektir.

Kiralama sözleşmesinde veya fizibilite raporunda, yüzer GES sahası koordinatları veya büyüklüğünün değişimi, şirket unvan veya nev'inin değişimi, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki işlemler sonrası üretim lisansı verilmesi, mevzuat değişikliklerinin kiralama sözleşmesinin yenilenmesini gerektirmesi durumlarında da kiralama sözleşmesinin yenileneceği belirtilmiştir. İmzalanan yeni kiralama sözleşmesine ilişkin olarak DSİ tarafından EPDK'ya ve ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.

Ayrıca tüzel kişi, kiralama sözleşmesinin bitimine en geç 6 (altı) ay kala kiralama sözleşmesinin yenilenmesini talep edebilir. DSİ tarafından uygun görülmesi halinde güncel fiyatlar üzerinden kiralama sözleşmesi yenilenecektir. Kiralama sözleşmesinin yenilenmesinin talep edilmemesi halinde, sözleşme bitim tarihinde kiralama sözleşmesi kendiliğinden hükümsüz kalacak ve tüzel kişi Yüzer GES sahasını kiralandığı şekliyle sözleşme bitiş tarihinde DSİ'ye teslim edecektir.

Son olarak kiralama sözleşmesinin Yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda feshedilmesi veya hükümsüz kalması sonrasında, fesih/hükümsüz kalma sebeplerinin ortadan kalkması ve kiralama sözleşmesinin tüzel kişi tarafından yenilenmesinin talep edilmesi halinde, söz konusu sahanın uygun olması ve DSİ tarafından talebin uygun görülmesi durumunda kiralama sözleşmesi yenilenebilecektir.

7. Genel Değerlendirme

Yönetmelik ile su yüzeylerinin yenilenebilir enerji üretiminde kullanılmasına ilişkin ilk kapsamlı ve sistematik düzenleme yürürlüğe girmiştir. Düzenleme; yatırımcılar açısından hukuki öngörülebilirliği artırmakta, kamu kurumları bakımından enerji maliyetlerini düşürmekte ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne önemli katkı sağlamaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.