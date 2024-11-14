Di̇ji̇tal Ve Yeşi̇l Dönüşüm Yatirimlari İçi̇n 5. Bölge Teşvi̇kleri̇

Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm amaçlarına hizmet eden harcamalar, yatırım yerinden bağımsız olarak 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilecektir.



Özellikle bölgesel teşviklerden yararlanamayan işletmelere önemli bir fırsat sunulmakta, bölgesel teşviklerden yararlanan işletmeler için ise daha yüksek oranlarda teşvikten yararlanma imkânı doğmaktadır.



Yararlanılacak destek unsurları:



- Makine-teçhizat ve yazılım için KDV İstisnası

- Makine-teçhizat için Gümrük Vergisi İstisnası

- Toplam yatırım harcamasının %40'ı kadar Yatırıma Katkı Desteği - KV İndirimi

- İlave istihdam için SGK İşveren Payı Desteği

- Faiz Desteği – döviz 2 puan, TL 5 puan

- Damga Vergisi İstisnası



Dijital Dönüşüm yatırımları :



Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilmesi ile işletmelerin üretim ve tedarik zinciri süreçlerini iyileştiren yatırımlardır.



Donanım, sistem, yazılım, güvenlik, lojistik başlıkları altındaki harcamalar teşvik edilmektedir.







Yeşil Dönüşüm Yatırımları :



Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımlardır.



Enerji tüketimi, sera gazı emisyon miktarı, hava kirletici emisyon miktarı, karbon ayak izi, su ayak izi, hammadde tüketimi, atık miktarı, su tüketimi, atık su miktarı, atık su kirlilik yükü, tesis atıklarından geri dönüştürülmüş girdi miktarı gibi parametrelerde iyileştirme sağlayan harcamalar desteklenmektedir.

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