Article Insights

Esenyel Partners are most popular: in Turkey

with readers working within the Advertising & Public Relations, Insurance and Utilities industries

2026 yılı itibarıyla denizcilik sektörü, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerinde tam uyum fazına geçmiştir. 2025 sonu itibarıyla hazırlık süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, tesislerin operasyonel devamlılığı artık güncel mevzuat standartlarına eksiksiz uyuma bağlıdır. Esenyel Partners olarak, faaliyetlerinizi hukuki zeminde korumak adına bu kritik yükümlülük rehberini hazırladık.

2025'ten 2026'ya Geçiş ve Mevzuatın Uygulanması

2025 yılı sonunda hazırlık sürelerinin tamamlanmasıyla, tersane işletmecileri için denetimler artık çok daha kapsamlı hale gelmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen bu süreçlerde, tesislerin teknik altyapısı ve operasyonel süreçleri mercek altına alınmaktadır.

Tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde kirliliğin en aza indirilmesi amacıyla getirilen düzenlemeler, özellikle deniz yüzeyinde kirlilik oluşturabilecek faaliyetleri hedeflemektedir. Bu noktada, bakım-onarım ve tadilat süreçlerinin çevreye zarar vermeden yürütülmesi, tesisin faaliyetlerine devam edebilmesi için elzemdir.

Temiz Üretim Tekniklerinin Yaygınlaştırılması ve Sıfır Atık

2026 yılında, sadece atık yönetimi yapmak yeterli değildir; temiz üretim tekniklerinin tesiste aktif bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bakanlığı tarafından belirlenen bu standartlar, kirliliğin kaynağında önlenmesini öngörür.

Sıfır Atık ve Atık Su Yönetimi

Tesislerde uygulanan sıfır atık politikaları, atık oluşumunu minimize ederken oluşan atıkların geri kazanımını sağlar. Ayrıca, bakım-onarım faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atık suyun doğru şekilde toplanıp arıtılması, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin çevresel yönetimi hakkında yönetmelik uyarınca zorunludur. Bu kurallara uyum, özellikle çevre izni yenileme sürecinde tesisler için belirleyici bir kriterdir.

Çevre İzin ve Lisans Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tesislerin operasyonlarını yasal zeminde sürdürebilmesi için çevre izin ve lisans belgelerinin güncelliği kritik önem taşır. 2026 yılı itibarıyla, bu belgelerin alınması veya yenilenmesi süreçlerinde sunulan temiz üretim tekniklerinin etkinliği raporlarla kanıtlanmalıdır.

Tersane, tekne imal ve çekek işletmecileri, faaliyetlerinde kullandıkları malzemelerin uluslararası sözleşmelere uygunluğunu ve yasaklı madde içermediğini belgelemek zorundadır. Özellikle kapsamlı bir tadilat operasyonu planlayan tesisler, süreç başlamadan önce çevresel önlemlerini tamamlamalıdır.

İzleme ve Raporlama: 2026 Yılı Takvimi

Tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin çevresel yönetimi hakkında yönetmelik, tesislerin deniz ortamına etkilerini periyodik olarak raporlamasını zorunlu kılar.

Deniz Ortamı İzleme: Tesisin etki alanı içindeki noktalardan alınan numunelerle yapılan analizler, periyodik olarak sunulmalıdır. Yenileme Süreçleri: Tesisler, özellikle çevre izni yenileme sürecinde son üç yılın izleme verilerini detaylı bir raporla sunmakla yükümlüdür. Tesis İzleme Raporları: Tersane faaliyetleri, kullanılan ekipmanlar ve alınan önlemler yıllık raporlar halinde Bakanlığa beyan edilmelidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.