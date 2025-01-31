Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği Yayınlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından Avrupa Birliği 2010/75/AB sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 'ne paralel olarak düzenlenen Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği ("Yönetmelik") 14 Ocak 2025 tarih, 32782 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından Avrupa Birliği 2010/75/AB sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 'ne paralel olarak düzenlenen Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği ("Yönetmelik") 14 Ocak 2025 tarih, 32782 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanmıştır.

Yönetmelik, çevre ve insan sağlığının korunması ile sıfır kirlilik hedefleri doğrultusunda sanayi kaynaklı emisyon ve atık oluşumunu önleme ve azaltmayı hedeflemekle aynı zamanda sanayide yeşil dönüşüme ve karbonsuzlaşmaya yönelik düzenlemeler barındırmaktadır.

A. Yönetmelik Kapsamındaki İşletmeler

Hükümler, Yönetmelik ek listelerinde yer alan kimya endüstrisi, mineral endüstrisi, metal üretimi ve işlenmesi, atık yönetimi, enerji üretimi gibi sanayi kollarında faaliyet gösteren işletmeleri ve organik solvent kullanılan faaliyetleri kapsamaktadır.

B. Yeni Gereksinimler ve Uyum

Yönetmelikte getirilen idari, teknik usul ve esasların bir kısmı şu şekildedir:

Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi: Yönetmelik kapsamına alınan faaliyetleri yürüten işletmeler bakımından; Tesislerde, çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması için faaliyetlerini Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürüttüklerini gösteren Sanayide Yeşil Dönüşüm (SYD) belgesi alınması mecburi hale gelmiştir.

Yönetmelik kapsamına alınan faaliyetleri yürüten işletmeler bakımından; Tesislerde, çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması için faaliyetlerini Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürüttüklerini gösteren Sanayide Yeşil Dönüşüm (SYD) belgesi alınması Emisyon Sınır Değerleri: Bir emisyonun belirli parametrelerle ifade edilen kütlesinin, belirli zaman dilimi içinde aşılmaması gereken konsantrasyonu ve/veya seviyesini ifade eden emisyon sınır değerlerine işletmecilerin uyum sağlamaları gerekmektedir.

C. Sağlanacak Destekler

İşletmecilere, SYD belgesi ile ilgili mevzuatına göre teşvik, hibe, kredi benzeri finansal mekanizmalara başvuruda bulunabilme imkânı getirilmiştir. Uygulanacak teşvik, hibe ve kredilerde SYD belgesi ile birlikte işletmenin kategorisi ve çevresel performansı dikkate alınacaktır.

D. SYD Belgesi Alınması Tek Başına Yeterli Mi?

Hayır, SYD belgesi alınması işletmenin ilgili mevzuat gereğince alması gereken diğer yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

E. Geçiş Dönemi

Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (01.12.2025) kurulacak tesisler en az D seviyesinde SYD belgesi almakla yükümlüdür. Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce kurulmuş tesisler ise, 31.12.2028 tarihine kadar en az F seviyesinde ve 31.12.2030 tarihine kadar en az D seviyesinde SYD belgesi almak zorundadır.

E. Yaptırımlar ve Hukuki Sorumluluk

Yönetmelik hükümlerine uygun davranmayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır.

Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında oldukça önemli düzenlemeler barındıran Yönetmelik, 01.12.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik tamamına buradan1 ulaşabilirsiniz.

Footnote

1. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/01/20250114-1.htm

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