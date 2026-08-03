Usulsüz Tebligat Nedeniyle Kesinleşen İcra Takibinde Şikâyet Yolu

Ödeme veya icra emrinin borçluya usulüne uygun biçimde tebliğ edilmesi, icra takibindeki sürelerin başlaması ve takibin kesinleşmesi bakımından belirleyicidir. Borçlu tebligattan haberdar olmadan itiraz süresi geçmiş sayılırsa banka hesapları, alacakları, taşınırları veya taşınmazları üzerinde haciz işlemleri başlatılabilir. Böyle bir dosyada öncelikle tebliğ işleminin hangi yöntemle, hangi adrese ve kime yapıldığı incelenmelidir.

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I. Giriş

Ödeme veya icra emrinin borçluya usulüne uygun biçimde tebliğ edilmesi, icra takibindeki sürelerin başlaması ve takibin kesinleşmesi bakımından belirleyicidir. Borçlu tebligattan haberdar olmadan itiraz süresi geçmiş sayılırsa banka hesapları, alacakları, taşınırları veya taşınmazları üzerinde haciz işlemleri başlatılabilir. Böyle bir dosyada öncelikle tebliğ işleminin hangi yöntemle, hangi adrese ve kime yapıldığı incelenmelidir.

Usulsüz tebligat, tebliğ işleminin kendiliğinden yok sayılması sonucunu doğurmaz. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca muhatap usulsüz tebliği öğrenmişse tebligat geçerli hâle gelir ve muhatabın bildirdiği öğrenme tarihi tebliğ tarihi sayılır. Dolayısıyla uyuşmazlığın merkezinde, çoğu kez tebligatın ilk çıkarıldığı tarih değil, muhatabın içeriği ne zaman öğrendiği ve bu tarihten sonra hangi başvuruları süresinde yaptığı yer almaktadır.

İcra dosyasındaki tebliğ tarihinin düzeltilmesi için icra mahkemesine şikâyet yoluna başvurulması gerekir. Bununla birlikte şikâyet, borca itirazın yerine geçmediği gibi takibi de kendiliğinden durdurmamaktadır. Borçlu bu nedenle tebligata ilişkin şikâyeti, takibin türüne göre borca veya takibe karşı kullanacağı yol ve gerektiğinde icranın durdurulması talebiyle birlikte değerlendirmelidir.

II. Tebligatın Takibin Kesinleşmesindeki İşlevi

Tebligat hem bilgilendirme hem de belgelendirme işlevi taşıyan bir usul işlemidir. Genel haciz yoluyla ilamsız takipte ödeme emrinin tebliği, borçlunun yedi günlük itiraz süresini başlatmaktadır. Süresinde itiraz edilmeyen takip icra hukuku bakımından kesinleşmekte ve alacaklı haciz aşamasına geçebilmektedir. İlamlı takip ve kambiyo senetlerine özgü takipte ise borçlunun başvuru yolları ile süreleri farklılaştığından, tebligat sorunu takip türünden bağımsız biçimde ele alınamaz. Bu takip yollarının genel çerçevesi, Türkiye’de alacak tahsili ve icra takibinin temel yolları başlıklı değerlendirmemizde ele alınmaktadır.

Tebligat Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre tebligat, kural olarak muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. Bu adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligatın burada yapılamaması hâlinde, gerçek kişiler bakımından adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi bilinen en son adres olarak kabul edilir. Tebliğ memurunun adreste bulunmama, taşınma, muhatabın tanınmaması veya tebellüğden kaçınma gibi durumlarda hangi işlemleri yaptığı ve tebliğ mazbatasına hangi tespitleri yazdığı, tebligatın usulüne uygunluğunun denetlenebilmesi için önem taşır.

Elektronik tebligat bakımından da muhatabın statüsü gözetilmelidir. Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca tüm özel hukuk tüzel kişilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Elektronik tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Zorunlu bir sebeple elektronik tebligat yapılamazsa Kanun’daki diğer usullere başvurulabilir. Bu zorunlu kapsamın dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere ise talepleri üzerine elektronik tebligat adresi verilir ve bu durumda elektronik tebligat o kişiler bakımından da zorunlu hâle gelir. Bu nedenle özellikle şirketler yönünden inceleme yalnız fiziki tebligat parçasıyla sınırlı tutulmamalı, UETS kayıtları da dosya ile birlikte değerlendirilmelidir.

III. Öğrenme Tarihi Ve Yedi Günlük Şikâyet Süresi

Tebligatın usulsüzlüğü, somut tebliğ yöntemine uygulanması gereken kanuni şartlara uyulmamasından kaynaklanır. Muhatap yerine tebligatı alan kişinin yetkisiz olması, tebliğ mazbatasındaki zorunlu tespitlerin bulunmaması, bilinen son adres ve adres kayıt sistemi sırasının gözetilmemesi veya zorunlu elektronik tebligat rejimine uyulmaması bu incelemenin konusunu oluşturabilir. Buna karşılık tebliğ evrakındaki her yazım veya şekil hatası, hukuki sonucu etkileyen bir usulsüzlük olarak nitelendirilemez.

Usulsüz tebligat öğrenildiğinde, İcra ve İflas Kanunu’nun 16’ncı maddesindeki genel kural uyarınca şikâyet yedi gün içinde icra mahkemesine yapılmalıdır. Tebligat Kanunu’nun 32’nci maddesi muhatabın bildirdiği tarihi esas almakla birlikte, dosyada bu tarihten daha önce tebliğ konusu işlemin öğrenildiğini gösteren bir belge veya muhatabın takip içeriğine vâkıf olduğunu ortaya koyan somut bir işlem varsa öğrenme tarihi ayrıca tartışılabilir. Bu sebeple UYAP kaydı, dosyaya sunulan vekâletname, haciz ihbarnamesi, ödeme veya takip hakkında yapılan başka bir başvuru gibi unsurlar, her dosyanın kendi koşulları içinde değerlendirilmelidir. Bir haciz işleminden haberdar olunması ile tebliğ edilen evrakın içeriğinin öğrenilmesi, deliller incelenmeden aynı kabul edilmemelidir.

Anayasa Mahkemesi, Niyazi Altındal başvurusuna ilişkin 10 Aralık 2024 tarihli ve 2020/6471 başvuru numaralı kararında, usulsüz tebligat iddiası ile bildirilen öğrenme tarihi hakkında ayrı ve açık bir değerlendirme yapılmadan kanun yolu talebinin süre aşımından reddedilmesini mahkemeye erişim hakkıyla bağdaşmaz bulmuştur. Karar, muhatabın beyanının herhangi bir inceleme yapılmaksızın kabul edilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Bununla birlikte yargı merciinin tebligatın usulünü ve öğrenme tarihine ilişkin esaslı iddiaları incelemesi gerektiğini göstermektedir.

Şikâyet yalnız tebliğ işleminin usulüne ve tebliğ tarihine ilişkindir; borcun mevcut olup olmadığını çözmez. Genel haciz yoluyla ilamsız takipte borçlu, usulsüz tebligata ilişkin şikâyetle yetinmemeli, borca ve takibe ilişkin itirazlarını da öğrenme tarihinden başlayan yedi günlük süre dolmadan icra dairesine sunmalıdır. İlamlı takipte veya kambiyo senetlerine özgü takipte ise başvuru mercii, ileri sürülebilecek sebepler ve süre farklı olabilir. Bu ayrım yapılmadan yalnız tebligat şikâyetinin sonucunu beklemek, esas itiraz süresinin kaybedilmesine yol açabilir.

IV. Şikâyetin Takibe Ve Hacizlere Etkisi

İcra mahkemesinden talep edilecek temel sonuç, usulsüz tebliğ tarihinin fiilî öğrenme tarihi olarak düzeltilmesidir. Mahkeme şikâyeti kabul ettiğinde, takipte tebliğe bağlı süreler düzeltilen tarihe göre hesaplanır. Takip bu tarihten önce kesinleşmiş kabul edilerek haciz veya satış işlemleri yapılmışsa, bu işlemlerin hukuki durumu da borçlunun talepleri ve takip türü çerçevesinde incelenir. Usulsüzlüğün tespiti, borcu kendiliğinden ortadan kaldırmadığı gibi takip dosyasındaki her işlemin ayrıca talep olmaksızın iptal edileceği anlamına da gelmez.

İcra ve İflas Kanunu’nun 22’nci maddesine göre şikâyet, icra mahkemesi bu yönde karar vermedikçe icrayı durdurmaz. Dolayısıyla yalnız şikâyet dilekçesinin verilmesi haciz, muhafaza veya satış işlemlerini kendiliğinden askıya almaz. Takibin devamı telafisi güç sonuçlar doğuracaksa, borçlu icranın şikâyet sonuçlanıncaya kadar durdurulmasını açıkça talep etmeli ve bu talebi destekleyen dosya kayıtlarını mahkemeye sunmalıdır.

Özellikle satış aşamasına yaklaşmış dosyalarda gecikme, satış işlemlerinin devam etmesi riskini artırır. Tebliğ mazbatasının, UETS kayıtlarının ve dosyadaki öğrenme tarihini gösterebilecek işlemlerin başvuru öncesinde birlikte incelenmesi, hem yedi günlük şikâyet süresinin hem de borca veya takibe ilişkin diğer sürelerin doğru hesaplanmasını sağlar.

V. Tüzel Kişilere Tebligat Ve Güncel İçtihat

Tüzel kişiler bakımından Tebligat Kanunu’nun 7/a ve 35’inci maddeleri birlikte değerlendirilmelidir. Özel hukuk tüzel kişilerine elektronik tebligat zorunlu olduğundan, fiziki tebligata hangi nedenle geçildiği dosyadan anlaşılabilmelidir. Kanun’un 35’inci maddesi ise adres değişikliğini bildirmeyen kişiler yönünden eski adrese tebligatın sonuçlarını düzenlemekte ve daha önce tebligat yapılmamış olsa bile tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adreslerin esas alınmasına imkân vermektedir. Bununla birlikte resmî kayıt adresinin kullanılması, somut dosyadaki bilinen adresler ile izlenen tebligat sırasının inceleme dışında bırakılmasını gerektirmez.

Anayasa Mahkemesinin Lila Turizm İşletmecilik Ticaret Pazarlama Tarım İnşaat Taşımacılık Sanayi Ltd. Şti. başvurusuna ilişkin 24 Haziran 2025 tarihli ve 2021/7643 başvuru numaralı kararı bu ayrım bakımından günceldir. Başvurucu şirket, karşı tarafın farklı ve güncel adresi bildiğini, KEP adresinin bulunduğunu ve tahliye edilmiş eski işyeri adresine yapılan tebligat nedeniyle kanun yolu süresini kaçırdığını ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesi, yalnız ticaret sicili yazısına dayanılarak bu esaslı iddiaların karşılanmamasını ölçüsüz bulmuş ve mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bu karar, ticaret sicili adresine yapılan her tebligatın usulsüz olduğu biçiminde genel bir sonuç doğurmamaktadır. Ortaya koyduğu temel ölçüt, tebligatın geçerliliğine etki edebilecek güncel adres, KEP bilgisi ve önceki dosya kayıtları hakkında ileri sürülen somut iddiaların yargı mercilerince değerlendirilmesidir. Şirket dosyalarında bu nedenle UETS hareketleri, MERSİS ve ticaret sicili kayıtları, tebligatın iade şerhi ve alacaklının bildiği diğer adresler birlikte incelenmelidir.

VI. Genel Değerlendirme

Usulsüz tebligat nedeniyle kesinleşmiş görünen bir icra takibinde ilk adım, tebliğ tarihini ve tebliğ yöntemini dosya kayıtlarından doğrulamaktır. Öğrenme tarihi belirlendikten sonra yedi günlük şikâyet süresi, borca veya takibe ilişkin başvuru süresi ve icranın durdurulması ihtiyacı aynı anda değerlendirilmelidir. Şikâyet tebliğ tarihinin düzeltilmesini sağlayabilir; ancak esas itirazın doğru mercie sunulması ve takip devam ediyorsa durdurma talebinin ayrıca ileri sürülmesi gerekir.

Somut dosyada uygulanacak yol, takibin ilamlı veya ilamsız olmasına, tebliğ evrakının içeriğine, muhatabın gerçek ya da tüzel kişi olmasına ve öğrenme tarihini gösteren kayıtlara göre değişmektedir. Tebliğ mazbatası, UETS kayıtları, adres belgeleri ve haciz işlemleri birlikte incelenmeden yapılacak tek yönlü bir başvuru, süre veya talep kaybına yol açabilir. Dosyaya özgü değerlendirme için alacak takibi ve dava ve uyuşmazlık çözümü alanlarında hukuki görüş alınmalıdır.

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