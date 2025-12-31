Gerekçeli Karar Hakkı Ve Savunma Hakkının İhlali Hallerinde Dosyalar İlk Derece Mahkemelerine Geri Gönderilecek.

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede...

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25. Maddesi ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280. Maddesinde yapılan değişikliklere ilişkindir.

Değişiklik öncesinde Bölge Adliye Mahkemelerince yürütülen istinaf incelemesi neticesinde gerekçeli karar hakkının ihlali yahut savunma hakkının mahkeme kararı ile kısıtlanması durumları haricindeki hukuka kesin aykırılık hallerinin varlığı halinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmekte idi.

Gerekçeli karar hakkının ihlali ve savunma hakkının mahkeme kararı ile kısıtlanması hallerinde hükmün bozulması ile Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yeniden görülmekte iken değişiklik neticesinde artık Gerekçeli karar hakkının ihlali ve savunma hakkının mahkeme kararı ile kısıtlanması halleri de dahil olmak üzere hukuka kesin aykırılık hallerinin tamamının varlığı halinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilecektir.

İşbu düzenleme, Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25.12.2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

