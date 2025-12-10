Bölge Adliye Mahkemesi Tenfiz Yargılaması Devam Ederken Davalı'nın Malvarlığı Üzerinde İhtiyati Haciz Uygulanabileceğini Teyit Etti

Yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin yargılamalarda tenfiz kararının icrasının, eş deyişle hedeflenen maddi sonucun yargılama neticeleninceye kadar güvence altına alınması önem arz etmektedir. Bu maksatla, hakem kararının tenfizi davası ile birlikte davalı tarafın malvarlığı üzerinde ihtiyati haciz talep edilebilmektedir. Yabancı hakem kararının henüz tenfizine karar verilmeden borçlunun malvarlığı üzerine ihtiyati haciz uygulanmasının mümkün olup olmadığı Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında sıklıkla ele alınan konulardan biridir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi ("İstinaf Mahkemesi"), 18.03.2025 tarihli kararıyla, koşullarının bulunması halinde tenfiz yargılamalarında yargılama devam ederken ihtiyati hacze karar verilebileceğini bir kez daha teyit etmiştir.

İstinaf Mahkemesi'nin önüne gelen olayda Davalı, yabancı hakem kararının tenfizi istemiyle açılan bir davada, Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi ("İlk Derece Mahkemesi") tarafından aleyhine tanzim edilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep edilmiştir.

Talep konusu uyuşmazlıkta, davacı Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Kuralları uyarınca verilen yabancı hakem kararının tenfizi ile birlikte, hakem kararında lehine hükmedilen muaccel alacağın teminat altına alınması ve davalının mal kaçırma riskinin önlenmesi amacıyla davalının taşınır, taşınmaz malları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 257 uyarınca ihtiyaten haczedilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi, m. 257 uyarınca; hakem kararı ile hüküm altına alınan alacağın para borcuna ilişkin olduğunu ve rehinle teminat altına alınmadığını tespit ederek ihtiyati haciz talebini kabul etmiştir. Davalının somut olayda "vadesi gelmiş yahut muaccel bir borcu olmadığı", bu nedenle ihtiyati haciz koşullarının oluşmadığına dair itirazı kabul görmemiştir.

Davalı, İlk Derece Mahkemesi'nin ret kararına karşı istinaf yoluna başvurmuştur. İstinaf Mahkemesi, İlk Derece Mahkemesi'nin kararında usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığını, karara esas teşkil eden gerekçelerin hukuka uygun olduğunu ve somut olayda İcra ve İflas Kanunu uyarınca ihtiyati haciz koşullarının oluştuğunu tespit etmiş ve istinaf başvurusunu kesin olarak reddetmiştir.

Karar, yabancı hakem kararlarının tenfizi istemiyle açılan davalarda, tenfiz yargılaması sonuçlanmadan, şartların oluşması halinde geçici hukuki koruma önlemi olarak ihtiyati haciz kararı tesis edilebileceğini ortaya koyması bakımından önemlidir.

