ARTICLE
10 December 2025

Bölge Adliye Mahkemesi Tenfiz Yargılaması Devam Ederken Davalı'nın Malvarlığı Üzerinde İhtiyati Haciz Uygulanabileceğini Teyit Etti

P
Paksoy

Contributor

Paksoy logo
Paksoy is an Istanbul-based independent Turkish law firm with over 120 employees, offering legal advice and counselling to foreign investors and the Turkish business community. We provide a wide range of services to meet the needs of local and international businesses in almost every field, including corporate law, capital markets, mergers and acquisitions, competition law, banking and finance, tax, real estate and project development, project finance, energy and infrastructure, litigation and arbitration.
Explore Firm Details
Yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin yargılamalarda tenfiz kararının icrasının, eş deyişle hedeflenen maddi sonucun yargılama neticeleninceye kadar güvence altına alınması önem arz etmektedir.
Turkey Litigation, Mediation & Arbitration
Simel Sarıalioğlu and Pınar Noberi
Your Author LinkedIn Connections
Simel Sarıalioğlu’s articles from Paksoy are most popular:
  • within Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)
  • in Turkey
  • with readers working within the Law Firm industries
Paksoy are most popular:
  • within International Law topic(s)

Yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin yargılamalarda tenfiz kararının icrasının, eş deyişle hedeflenen maddi sonucun yargılama neticeleninceye kadar güvence altına alınması önem arz etmektedir. Bu maksatla, hakem kararının tenfizi davası ile birlikte davalı tarafın malvarlığı üzerinde ihtiyati haciz talep edilebilmektedir. Yabancı hakem kararının henüz tenfizine karar verilmeden borçlunun malvarlığı üzerine ihtiyati haciz uygulanmasının mümkün olup olmadığı Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında sıklıkla ele alınan konulardan biridir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi ("İstinaf Mahkemesi"), 18.03.2025 tarihli kararıyla, koşullarının bulunması halinde tenfiz yargılamalarında yargılama devam ederken ihtiyati hacze karar verilebileceğini bir kez daha teyit etmiştir.

İstinaf Mahkemesi'nin önüne gelen olayda Davalı, yabancı hakem kararının tenfizi istemiyle açılan bir davada, Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi ("İlk Derece Mahkemesi") tarafından aleyhine tanzim edilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep edilmiştir.

Talep konusu uyuşmazlıkta, davacı Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Kuralları uyarınca verilen yabancı hakem kararının tenfizi ile birlikte, hakem kararında lehine hükmedilen muaccel alacağın teminat altına alınması ve davalının mal kaçırma riskinin önlenmesi amacıyla davalının taşınır, taşınmaz malları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 257 uyarınca ihtiyaten haczedilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi, m. 257 uyarınca; hakem kararı ile hüküm altına alınan alacağın para borcuna ilişkin olduğunu ve rehinle teminat altına alınmadığını tespit ederek ihtiyati haciz talebini kabul etmiştir. Davalının somut olayda "vadesi gelmiş yahut muaccel bir borcu olmadığı", bu nedenle ihtiyati haciz koşullarının oluşmadığına dair itirazı kabul görmemiştir.

Davalı, İlk Derece Mahkemesi'nin ret kararına karşı istinaf yoluna başvurmuştur. İstinaf Mahkemesi, İlk Derece Mahkemesi'nin kararında usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığını, karara esas teşkil eden gerekçelerin hukuka uygun olduğunu ve somut olayda İcra ve İflas Kanunu uyarınca ihtiyati haciz koşullarının oluştuğunu tespit etmiş ve istinaf başvurusunu kesin olarak reddetmiştir.

Karar, yabancı hakem kararlarının tenfizi istemiyle açılan davalarda, tenfiz yargılaması sonuçlanmadan, şartların oluşması halinde geçici hukuki koruma önlemi olarak ihtiyati haciz kararı tesis edilebileceğini ortaya koyması bakımından önemlidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Simel Sarıalioğlu
Simel Sarıalioğlu
Photo of Pınar Noberi
Pınar Noberi
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More