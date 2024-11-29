9. Yargı Paketi Olarak Adlandırılan 7531 Sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14 Kasım 2024 Tarihli ve 32722 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Yeni Gelişme

9. Yargı Paketi olarak adlandırılan 7531 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ("7531 sayılı Kanun") 14 Kasım 2024 tarihli ve 32722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 7531 sayılı Kanun'a buradan ulaşabilirsiniz.

7531 sayılı Kanun çeşitli kanunlarda bazı önemli değişiklikler getirmiştir. Aşağıda yer verilen değişikliklerin tümü 14 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İcra ve İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun ("İİK") çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmıştır:

İİK'nın "Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış" başlıklı 111/b maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklif verilmesi halinde artırma üç dakika uzatılacaktır. Uzatma süresi içinde yeni teklif verilmesi halinde, her yeni teklifin verilmesinden itibaren açık artırma süresi üç dakika uzatılacaktır. Son uzatma süresi içinde yeni bir teklif verilmezse, mal en yüksek teklifi verene ihale edilecektir. Uzatma sürelerinin toplamı bir saati geçmeyecektir.

Söz konusu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış ve açık artırma süresi sona ermemiş olan açık artırmalar hakkında da uygulanacaktır.

İİK Ek Madde 1'in üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle birlikte, istinaf veya temyiz incelenmesi sonucu verilen kaldırma ile bozma kararından sonra verilen kararlara yönelik istinaf ve temyiz başvurusunda hangi tarihteki parasal sınırın esas alınacağı açığa kavuşturulmuştur.

Düzenleme uyarınca, istinaf ve temyiz kanun yoluna başvuruda esas alınan parasal sınırda yeniden değerleme nedeniyle meydana gelen artış, Bölge Adliye Mahkemelerinin kaldırma veya Yargıtay'ın bozma kararları üzerine yeniden verilen kararlar hakkında uygulanmayacaktır, ilk kararın verildiği tarihte geçerli olan parasal sınırlar esas alınacaktır. İlgili değişiklik Bölge Adliye Mahkemelerinin kaldırma veyaYargıtay'ınbozma kararları üzerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Ek Madde 1'in üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle birlikte, istinaf veya temyiz incelenmesi sonucu verilen kaldırma ile bozma kararından sonra verilen kararlara yönelik istinaf ve temyiz başvurusunda hangi tarihteki parasal sınırın esas alınacağı açığa kavuşturulmuştur.

Düzenleme uyarınca istinaf ve temyiz kanun yoluna başvuruda esas alınan parasal sınırda yeniden değerleme nedeniyle meydana gelen artış, Bölge Adliye Mahkemelerinin kaldırma veya Yargıtay'ın bozma kararları üzerine yeniden verilen kararlar hakkında uygulanmayacaktır, ilk kararın verildiği tarihte geçerli olan parasal sınırlar esas alınacaktır. İlgili değişiklik Bölge Adliye Mahkemelerinin kaldırma veya Yargıtay'ın bozma kararları üzerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'a ("5235 Sayılı Kanun") eklenen "Hukuk daireleri iş bölümü incelemesi" başlıklı 35/A maddesi uyarınca hukuk dairelerinin iş bölümü bakımından göreve ilişkin verecekleri karara zaman kısıtlaması getirilmiştir.

Düzenlemeye göre, istinaf incelemesi için dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda iş bölümü bakımından kendisini görevli görmez ise, dosyayı gerekçesi ile birlikte görevli olduğu kanısına vardığı ilgili hukuk dairesine gönderecektir. Bir aylık sürenin bitiminden sonra veya duruşma günü verilen dosya hakkında gönderme kararı verilemeyecektir. Gönderme kararı üzerine dosya kendisine gelen hukuk dairesi, iki hafta içinde yapacağı ön inceleme sonucunda görevli olmadığı kanaatine varırsa, varsa geçici hukuki koruma tedbirlerine dair talepler hakkında da karar vermek suretiyle dosyayı hukuk daireleri başkanlar kuruluna gönderecektir. İki haftalık sürenin bitiminden sonra gönderme kararı verilemeyecektir. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonunda verilen iş bölümüne ilişkin karar kesindir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda ("Arabuluculuk Kanunu") çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre:

Arabuluculuk Kanunu'na eklenen "Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk" başlıklı 17/B maddesi uyarınca anlaşma belgesinin taraflarından biri, icra edilebilirlik şerhi verilmesinden sonra tapu müdürlüğünden tescil talebinde bulunabilecektir. Tapu müdürlüğünce taşınmaza ilişkin mevzuatta öngörülen gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra resmi senet düzenlenmeksizin tescil talebi yerine getirilecektir.

Bu düzenleme ile birlikte icra edilebilirlik şerhi alınan arabuluculuk anlaşma belgesine istinaden tapuda tescil talebinde bulunulabileceğine ilişkin açıklık getirilmiştir.

Arabuluculuk Kanunu'nun "Dava şartı olarak arabuluculuk" başlıklı 18/A maddesinin 11. fıkrası uyarınca taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderlerininyarısındansorumlu tutulacaktır. Ayrıca bu taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre belirlenen vekâlet ücretininyarısınahükmedilecektir. Böylelikle eskiden toplantıya katılmayan tarafın tüm yargılama giderlerinden sorumlu tutulacağına ve vekalet ücretine hiç hak kazanmayacağına ilişkin hüküm değiştirilmiştir.

Sonuç

7531 Sayılı Kanun ile pek çok kanunda önemli değişiklikler yapılmış, çeşitli kanunlardaki tartışmalı hususlar açıklığa kavuşturulurken, aynı zamanda yeni düzenlemeler getirilmiştir.