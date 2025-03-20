Türkiye'de Faaliyette Bulunan Distribütör, Satış Acentesi ve Komisyoncuların İşlemlerine Sütun 1 – Tutar B Uygulanmayacak

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7 Mart 2025 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de faaliyette bulunan distribütör, satış acentesi ve komisyoncuların işlemlerine Sütun 1 – Tutar B'nin (Pillar 1 – Amount B) uygulanmayacağına dair bir duyuru yayımladı.

Sütun 1 – Tutar B Nedir?

Tutar B; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 tarafından yürütülen Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) Projesi kapsamında, Kapsayıcı Çerçeve (Inclusive Framework, IF) tarafından dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik oluşturulan İki Sütunlu Yaklaşımın (Two Pillar Solution) ilk sütunu olan Sütun 1 çerçevesinde geliştirildi.

Tutar B ile, çok uluslu işletmelerin, yeterli kaynak ve veriye ulaşmanın zor olduğu düşük kapasiteye sahip ülkelerdeki belirli iştirakleri için daha öngörülebilir ve standartlaştırılmış bir transfer fiyatlandırması mekanizması oluşturmak amaçlanıyor. Böylece, vergi idareleri ile mükellefler arasında yaşanan transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tutar B mekanizmasının, OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'nde değişiklikler yapılması ve ilgili ülkelerin bu değişiklikleri benimsemesi yoluyla yürürlüğe konması planlanıyor. Bu kapsamda, çok uluslu işletmeler; Tutar B uygulamasını benimseyen ülkelerde faaliyet gösterip temel satış ve pazarlama işlevlerini üstlenen distribütörleri, satış acenteleri ve komisyoncuları için Tutar B kapsamında getirilen kolaylaştırılmış transfer fiyatlandırması mekanizmasından yararlanabilecek.

Tutar B kapsamında öngörülen değişikliklerin, OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ne dahil edilmesini öngören Sütun 1 – Tutar B Raporu, 19 Şubat 2024 tarihinde OECD'nin internet sitesinde yayımlanmıştı. Söz konusu Rapor'da, Tutar B uygulamasının 1 Ocak 2025 itibariyle hayata geçirilmesi öngörülüyordu.

Sütun 1 – Tutar B Raporu'nun yayımlanmasını takiben Kapsayıcı Çerçeve tarafından, 17 Haziran 2024 tarihinde Tutar B kapsamına giren ülkelerle ilgili açıklamalar; 26 Eylül 2024 tarihinde ise Tutar B uygulamasına yönelik Model Yetkili Makam Anlaşması yayımlanmıştı.

Son olarak, 19 Şubat 2024 tarihli Rapor'un, daha sonra gerçekleşen tüm gelişmeleri de içerecek şekilde güncellenen Sütun 1 – Tutar B Konsolide Rapor 24 Şubat 2025 tarihinde yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru Tutar B için Ne Anlama Geliyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı duyuru ile çok uluslu işletmelerin Türkiye'de faaliyette bulunan distribütörleri, satış acenteleri ve komisyoncuları bakımından Sütun 1 – Tutar B'nin uygulanmayacağını açıkladı. Dolayısıyla çok uluslu işletmelerin Türkiye'de faaliyette bulunan distribütörleri, satış acenteleri ve komisyoncuları için halihazırda yürürlükte olan transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ile OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi esas alınmaya devam edecek.

Bununla birlikte, Türkiye merkezli çok uluslu işletmelerin, Tutar B kapsamına giren yurt dışı distribütörleri, satış acenteleri ve komisyoncuları bakımından, faaliyet gösterilen ülkenin yaklaşımına göre Tutar B uygulaması söz konusu olabilecek.

Sonuç

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya istinaden, çok uluslu işletmelerin Türkiye'de faaliyet gösteren distribütörleri, satış acenteleri ve komisyoncuları bakımından Sütun 1 – Tutar B uygulanmayacak ve mevcut transfer fiyatlandırması uygulamalarına devam edilecek. Bununla birlikte, Türkiye merkezli çok uluslu işletmelerin diğer ülkelerdeki Sütun 1 – Tutar B uygulamalarına yönelik gelişmeleri takip etmeleri ve bu gelişmeleri dikkate alarak transfer fiyatlandırması uygulamalarına yön vermeleri önem arz ediyor.

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