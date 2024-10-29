2024/60 SAYILI Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 8956 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile; Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerde özetle,

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kapanması üzerine Transfer Fiyatlandırması Hakkında Karar'da yer alan "Büyük Mükellef Vergi Dairesi Başkanlığına" ibareleri "İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğüne" şeklinde değiştirilmiştir.

Ülke Bazlı Rapora İlişkin Bildirimin raporlanacak hesap döneminin bitimini takip eden altıncı ayın sonuna kadar verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Eski düzenlemede direkt olarak Haziran ayının sonu ibaresi geçiyor ve bu durum özel hesap dönemine tabi mükelleflerde zamanlama sorunlarına neden oluyordu.

Bu defa Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar'da yapılan bu değişiklikler Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ'e işlenmiştir.

Ayrıca Tebliğ'e özel hesap dönemine tabi bir mükellefin bildirim formunu ne zaman vereceğine dair bir örnek eklenmiştir.

İlgili Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.

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