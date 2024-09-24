14/9/2024 tarihli ve 32662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8956 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

1. Büyük Mükellef Vergi Dairesi Başkanlığı İbareleri Yerine İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü İbareleri Eklenmiştir :

Transfer fiyatlandırması düzenlemelerine göre mükellefler sadece yurtdışı ilişkili kişileriyle gerçekleştirdikleri işlemler için Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu düzenlemekle yükümlüdür. Ancak eğer mükellef Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı ise bu defa hem yurt dışı hem de yurt içi ilişkili kişi işlemlerini Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu'na konu edecektir.

Bilindiği üzere 3/7/2024 tarihli ve 32591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 161 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1/9/2024 tarihi itibarıyla Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kapatılmış görev ve yetkileri, yeni kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğüne aktarılmıştır.

İşbu 8956 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önceki Karar'ın 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan "Büyük Mükellef Vergi Dairesi Başkanlığına" ibareleri "İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğüne" şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı Kararı yeni duruma uygun hale getirilmiştir. Uygulamada herhangi bir değişiklik yoktur.

Karar 1/9/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (14/9/2024) yürürlüğe girmiştir.

2. Ülke Bazlı Rapora İlişkin Bildirim Süresi Raporlanacak Hesap Döneminin Bitimini Takip Eden Altıncı Ayın Sonu Olarak Değiştirilmiştir :

Mevcut düzenlemede, Ülke Bazlı Rapora İlişkin Bildirim ile ilgili olarak kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri; nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıklarını ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgileri, her yılın Haziran ayı sonuna kadar İdareye sunmak zorundadır.

Karar ile yapılan değişiklikle "her yılın Haziran ayı" ibaresi "raporlanacak hesap döneminin bitimini takip eden altıncı ayın" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre Ülke Bazlı Rapora İlişkin Bildirimin raporlanacak hesap döneminin bitimini takip eden altıncı ayın sonuna kadar yapılması gerekecektir. Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için zaten belirtilen tarih Haziran sonu olacağı için uygulamada bir değişiklik olmayacaktır. Ancak özel hesap dönemine tabi mükelleflerin bildirim süresi değişmiş olmaktadır.

Karar 1/9/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (14/9/2024) yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

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