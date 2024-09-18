14 Eylül 2024 tarihli ve 32662 sayılı Resmî Gazete'de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 8956 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bu Karar'la Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar'ın 19. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan "Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına" ibareleri, "İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğüne" şeklinde, on ikinci fıkrasında yer alan "her yılın Haziran ayı" ibaresi "raporlanacak hesap döneminin bitimini takip eden altıncı ayın" şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikler 01.09.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

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