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18 September 2024

Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç Dağitimi Hakkinda Kararda Değişiklik Yapilmasina İlişkin Karar

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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14 Eylül 2024 tarihli ve 32662 sayılı Resmî Gazete'de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda...
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14 Eylül 2024 tarihli ve 32662 sayılı Resmî Gazete'de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 8956 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bu Karar'la Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar'ın 19. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan "Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına" ibareleri, "İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğüne" şeklinde, on ikinci fıkrasında yer alan "her yılın Haziran ayı" ibaresi "raporlanacak hesap döneminin bitimini takip eden altıncı ayın" şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikler 01.09.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Kidemli Vergi Danişmani
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