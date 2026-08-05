Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hukuku Önemli Gelişmeler ve Öngörülerimiz - 2026

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Türkiye’de kişisel verilerin korunması alanındaki son gelişmeler, alınan kararlar ve yayınlanan kılavuzlar yanında kişisel verilerin korunması hukukunun temel düzenlemeleri ve prensipleri ve gelişmeleri ile bu alandaki güncel hususları ve beklentileri ve değerlendirmeleri ele aldığımız bu yazımızda geçtiğimiz yılın (2025) önemli gelişmeleri ile 2026 yılının ilk yarısına kadar gerçekleşen güncel konularına değiniyor olacağız.

2025 yılı, Türkiye’de kişisel verilerin korunması alanında hem düzenleyici hem de uygulamaya yönelik önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yayımladığı rehberler, ilke kararları ve kamuoyu duyurularıyla özellikle yurt dışına veri aktarımı, veri güvenliği, dijital platformlar ve yapay zekâ uygulamalarına ilişkin uyum süreçlerine yön vermiştir. Aynı dönemde veri sorumlularına yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaşmış; 876 veri sorumlusuna toplam 352,5 milyon TL idari para cezası uygulanmış, yüzlerce veri ihlali bildirimi incelenmiş ve standart sözleşmeler yurt dışına veri aktarımında en yaygın güvence mekanizması haline gelmiştir.

Ayrıca bankacılık, ödeme hizmetleri, özel nitelikli kişisel veriler ve üretken yapay zekâ gibi alanlara ilişkin rehberler yayımlanırken, SMS doğrulama kodlarıyla ticari ileti onayı alınması ve otellerde kimlik fotokopisi alınması gibi uygulamalara ilişkin önemli ilke kararları verilmiştir.

2026 yılının ilk yarısında ise veri koruma hukukunda kullanıcı doğrulama, biyometrik veri işleme, açık rıza süreçleri ve yapay zekâ sistemlerinin denetimi ön plana çıkmıştır. Sadakat kartı doğrulama süreçleri, biyometrik verilerle mesai takibi ve aydınlatma metinlerinin açık rıza metinlerinden ayrılması konularında yeni ilke kararları yayımlanırken; Google Assistant, Grok ve çocukların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin resen incelemeler, yapay zekâ ve dijital platformların daha sıkı denetleneceğinin sinyallerini vermiştir. Bunun yanında Anayasa Mahkemesi’nin Viennalife kararı, KVKK kapsamındaki idari para cezalarının kanuni dayanağına ilişkin önemli bir tartışma başlatmış; Siber Güvenlik Kanunu ve Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kurulması ise veri güvenliği, kritik altyapılar ve siber dayanıklılık alanlarında yeni yükümlülükler getirerek Türkiye’nin dijital düzenleme çerçevesini önemli ölçüde güçlendirmiştir.

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