Ayni İsim, Farkli Haklar Ticaret Unvani Markanin Yerini Tutar Mi?

Ticari hayatta işletmelerin görünürlüğünü ve ayırt edilebilirliğini sağlayan başlıca araçlardan ikisi ticaret un vanı ve markadır. Bununla birlikte, uygulamada bu iki kavramın çoğu zaman birbirine karıştırıldığı görülmektedir. En yaygın yanılgılardan biri, ticaret siciline tescil edilen bir unvanın aynı zamanda marka koruması da sağladığı düşüncesidir. Oysa Türk hukukunda ticaret unvanı ile marka farklı hukuki rejimlere tabidir; amaçları, koruma alanları ve doğurdukları hukuki sonuçlar aynı değildir.

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ÖZET

Ticari hayatta işletmelerin görünürlüğünü ve ayırt edilebilirliğini sağlayan başlıca araçlardan ikisi ticaret un vanı ve markadır. Bununla birlikte, uygulamada bu iki kavramın çoğu zaman birbirine karıştırıldığı görülmektedir. En yaygın yanılgılardan biri, ticaret siciline tescil edilen bir unvanın aynı zamanda marka koruması da sağladığı düşüncesidir. Oysa Türk hukukunda ticaret unvanı ile marka farklı hukuki rejimlere tabidir; amaçları, koruma alanları ve doğurdukları hukuki sonuçlar aynı değildir.

Bu çalışmada ticaret unvanı ile marka arasındaki ilişkinin sınırları ele alınmakta ve ticaret unvanının marka yerine geçip geçemeyeceği sorusu incelenmektedir. Bu kapsamda iki temel mesele birbirinden ayrılarak değerlendi rilmektedir: İlki, ticaret unvanının belirli şartlar altında “önceki hak” olarak ileri sürülmesi; ikincisi ise önceki tarihli tescilli bir markanın başka biri tarafından ticaret unvanı içinde kullanılmasının marka hakkına tecavüz teşkil edip etmeyeceğidir. Özellikle 556 sayılı KHK dönemi ile Sınai Mülkiyet Kanunu dönemi arasındaki yaklaşım farkı, Yar gıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.02.2023 tarihli kararı ışığında ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Unvanı, Marka, Önceki Hak, Marka Hakkına Tecavüz, Karıştırılma İhtimali, Haksız Rekabet, Dijital Kimlik, Alan Adı Uyuşmazlıkları.

GİRİŞ

Ticari hayatta bir işletmenin kimliğini görünür kılan başlıca araçlar ticaret unvanı ve markadır. Ancak uygulamada bu iki kavramın işlevleri sık lıkla birbirine karıştırılmaktadır. Özellikle şirket kuruluşu sırasında ticaret siciline tescil edilen un vanın, aynı ibarenin başkaları tarafından marka olarak kullanılmasını da kendiliğinden engellediği yönünde yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Oysa hukuk düzeni bu iki kurumu farklı hukuki fonksi yonlar çerçevesinde düzenlemektedir.

Ticaret unvanı, tacirin işletmesini tanıtma sına yarayan addır. Marka ise bir işletmenin mal veya hizmetlerini başkalarının mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Bu çerçevede ticaret unvanı işletmenin hukuki ve ticari kimliğini ifade ederken marka tüketici nezdinde mal ve hizmetlerin kaynağını gösteren ayırt edici işareti temsil eder.

Bu ayrım, yalnızca teorik değildir; uygulamada önemli hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Bir tarafta ticaret unvanını uzun süredir kullanan bir işletme, aynı ibarenin bir başkası tarafından marka ola rak tescil edilmesiyle karşı karşıya kalabilir. Diğer tarafta ise önceki tarihli bir markanın, sonradan kurulan bir şirket tarafından ticaret unvanı içinde kullanılmaya başlanması marka hakkına tecavüz iddialarını gündeme getirebilir.

Özellikle ikinci ihtimâl bakımından uzun süre şu soru tartışılmıştır: Bir ibarenin yalnızca ticaret unvanında yer alması ve ayrıca markasal biçimde kullanılmaması halinde marka hakkına tecavüz den söz edilebilir mi? Bu soruya verilen cevap, 556 sayılı KHK döneminde farklı, Sınai Mülkiyet Kanu nu döneminde ise farklı bir doğrultuda gelişmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.02.2023 ta rihli kararı da bu dönüşümün önemli dönüm nok talarından biri olarak kabul edilmektedir.

Ticaret Unvanının Marka Hukuku Bakı mından Önceki Hak Niteliği

Ticaret unvanı marka tescili ile aynı nite likte bir koruma sağlamasa da marka hukuku bakımından tamamen etkisiz değildir. Belirli şartlar altında ticaret unvanı “önceki hak” ola rak ileri sürülebilir.

Bir işletme, daha önce kullanmaya başladığı ve belirli ölçüde tanınmış hale getirdiği ticaret unva nına dayanarak sonradan yapılan bir marka baş vurusuna karşı çıkabilir. Ancak bu durum ticaret unvanının kendiliğinden marka koruması sağladı ğı anlamına gelmez; her somut olayda kullanımın kapsamı ve bilinirliği ayrıca değerlendirilir.

Bu noktada iki farklı hukuki durumun birbi rinden ayrılması gerekir. Birincisi, ticaret unvanı sahibinin kendi unvanına dayanarak sonradan ya pılan marka başvurusuna itiraz etmesidir. İkincisi ise marka sahibinin, kendi markasının başkası ta rafından ticaret unvanı içinde kullanılmasına karşı dava açmasıdır. Uygulamada bu iki durum sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır.

Önceki Tarihli Marka ile Sonraki Ticaret Unvanı Arasındaki Çatışma

Konunun merkezinde yer alan mesele, önceki tarihli tescilli bir markanın daha sonra başka biri tarafından ticaret unvanı içinde kullanılması ha linde hukuki durumun nasıl değerlendirileceğidir.

Uzun süre uygulamada şu yaklaşım hâkim ol muştur: Eğer ilgili ibare yalnızca ticaret unvanında yer alıyor ve ayrıca markasal biçimde kullanılmıyor sa, marka hakkına tecavüzden söz edilemez. Özel likle 556 sayılı KHK döneminde mahkemeler çoğu zaman ticaret unvanındaki kullanımın piyasada ayrıca bir marka işlevi görüp görmediğine odaklan maktaydı. Bir ibare yalnızca şirket adında yer alıyor ve ürün, ambalaj, reklam veya tanıtım faaliyetlerin de marka gibi kullanılmıyorsa, marka hakkına teca vüz iddiası çoğu durumda kabul edilmiyordu.

Ancak 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu yaklaşım önemli ölçüde değişmiştir. Özellikle SMK’nın 29/1-a maddesinin 7. maddeye yaptığı atıf ve 7/3 e bendindeki düzenleme, işaretin ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasının da mar ka hukuku bakımından değerlendirilmesine im kân tanımıştır. Böylece değerlendirme yalnızca “markasal kullanım” unsuruna indirgenmemiş; kullanımın markanın işlevlerine zarar verip ver mediği veya böyle bir tehlike doğurup doğurma dığı da dikkate alınmaya başlanmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.02.2023 Tarihli Kararı

Bu tartışmanın önemli dönüm noktala rından biri Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.02.2023 tarihli ve 2021/446 E., 2023/61 K. sa yılı kararıdır. Karara konu olayda davacılara ait markalar ile benzer hizmet alanında faaliyet gösteren davalı şirketin ticaret unvanında aynı esas ibarenin kullanılması değerlendirilmiştir.

İlk derece mahkemesi, davalının bu ibareyi ticaret unvanı dışında ayrıca markasal biçim de kullanmadığını kabul ederek marka hakkına tecavüz bulunmadığına ancak haksız rekabe tin gerçekleştiğine karar vermiştir. Bölge Adli ye Mahkemesi ise marka hakkına tecavüzün de oluştuğu sonucuna ulaşmıştır.

Dosya temyiz incelemesi kapsamında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi önüne gelmiş ve Daire marka te cavüzünün kabulü için markasal kullanımın bu lunması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştur. Bunun üzerine Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararına direnmiş ve uyuşmazlık Hukuk Genel Kurulu’nun önüne gelmiştir.

Hukuk Genel Kurulu, SMK’nın 29/1-a mad desi yollamasıyla 7/3-e maddesi kapsamında marka hakkına tecavüzün kabulü için ticaret unvanının ayrıca markasal kullanımının bu lunmasının zorunlu olmadığı sonucuna ulaş mıştır. Kurul, kullanımın markanın işlevleri ne zarar verme ihtimâli taşımasının da marka hakkına tecavüz değerlendirmesi bakımından yeterli olabileceğini belirtmiştir.

Bu kararın önemi, ticaret unvanı kullanımı nın marka hakkına tecavüz oluşturabilmesi için her durumda klasik anlamda markasal kullanı mın ispatını zorunlu görmeyen; bunun yerine markanın işlevlerinin zarar görmesi veya zarar görme ihtimâlini dikkate alan bir değerlendirme çerçevesi benimsemiş olmasında yatmaktadır. Böylece karar, SMK döneminde marka hakkına tecavüz analizinin daha işlevsel ve daha bütüncül bir temele oturtulduğunu göstermektedir.

Dolayısıyla bugün gelinen noktada, “ticaret unvanı kullanımında markasal kullanım yoksa marka tecavüzü de yoktur” biçimindeki kategorik önermenin, en azından SMK dönemi bakımından artık aynı kesinlikle savunulması mümkün görün memektedir. Güncel yaklaşım, biçimsel ayrımlar dan çok kullanımın fiili ekonomik etkisine ve mar kanın korunan fonksiyonlarına yönelmektedir.

Ticaret Unvanı Tescili, Marka Hakkına Mü dahaleyi Meşrulaştırır mı?

Ticaret unvanının ticaret siciline tescil edil miş olması, bu unvanın her koşulda hukuka uy gun biçimde kullanılabileceği anlamına gelmez. Zira ticaret sicili tescili ile marka sicili tescili farklı hukuki amaçlara hizmet eder ve biri diğe rine mutlak üstünlük sağlamaz. Bu nedenle, ti caret siciline uygun şekilde tescil edilmiş bir un van, yine de bir başkasının önceki tarihli marka hakkına müdahale teşkil edebilir.

Özellikle önceki tarihli marka sahibinin ko ruma alanına giren bir ibarenin, benzer mal veya hizmet alanlarında ticaret unvanı içinde kulla nılması, ilgili çevrede ekonomik bağlantı izleni mi yaratabiliyor veya markanın ayırt edicilik ve kaynak gösterme işlevlerini zedeleyebiliyorsa ticaret unvanı tescili tek başına hukuka uygun luk savunması oluşturmaz. Aynı şekilde, ticaret unvanının sicilde yer alması, marka hakkına te cavüz iddiasına karşı otomatik bir korunma kal kanı da sağlamaz.

Bu sebeple, ticaret unvanı tescili ile marka hakkı arasındaki ilişki, “tescil edilmiş olan üstün tutulur” şeklinde basit bir çatışma kuralına indir genemez. Hukuki değerlendirme, önceki hakkın niteliği, kullanımın kapsamı, tarafların faaliyet alanı, işaretler arasındaki benzerlik ve ortaya çıkan tehlikenin derecesi dikkate alınarak yapılmalıdır.

Başka bir ifadeyle, ticaret sicilindeki kayıt, mar kaya ilişkin uyuşmazlıkta yalnızca tartışmanın başlangıç noktalarından biridir; uyuşmazlığı tek başına çözen bir meşruiyet zemini değildir. Aksi kabul, ticaret sicili ile marka sicilinin farklı fonk siyonlara sahip olduğu gerçeğini göz ardı etmek anlamına gelir ve önceki tarihli marka hakkının etkisini gereksiz biçimde zayıflatır.

Ticaret Sicili, Marka Sicili ve Dijital Kimlik

Ticaret unvanı ile marka arasındaki uyuşmaz lıkların sık görülmesinin önemli sebeplerinden biri, bu iki hukuki kurumun farklı sicil sistemle ri tarafından yürütülmesidir. Türkiye’de ticaret unvanları ticaret sicillerinde, markalar ise Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edil mektedir. Bu iki sistem arasında tam anlamıyla bütünleşik bir ön inceleme mekanizmasının bu lunmaması, aynı veya benzer ibarelerin farklı kişiler lehine farklı hukuki statüler altında tescil edilebilmesine yol açabilmektedir.

Bu nedenle, şirket kuruluşu aşamasında yal nızca ticaret sicili uygunluğuna bakılması yeterli değildir. Belirlenecek unvanın, daha önce tescil edilmiş markalarla çatışıp çatışmadığının da ay rıca araştırılması gerekir. Aksi hâlde ticaret si ciline sorunsuz biçimde tescil edilen bir unvan, ilerleyen aşamada marka hakkına tecavüz veya haksız rekabet iddialarının konusu hâline gele bilir; hatta unvanın terkini veya değiştirilmesi sonucunu doğurabilir.

Dijital ekonominin gelişmesi bu sorunları daha da görünür kılmıştır. Günümüzde işlet melerin ticari kimliği yalnızca ticaret unvanı ve marka ile sınırlı değildir; internet alan ad ları, sosyal medya kullanıcı adları ve çevrim içi platformlardaki işletme hesapları da ticari görünürlüğün ayrılmaz parçaları hâline gel miştir. Bu nedenle, aynı işaretin ticaret unva nı, marka, alan adı ve dijital platform kimliği olarak farklı kişilerce farklı mecralarda kulla nılması, klasik uyuşmazlık türlerini daha kar maşık bir düzleme taşımaktadır.

Alan adı uyuşmazlıkları bu bağlamda en ti pik örneklerden biridir. Alan adı tahsisi tek ba şına marka hakkı doğurmasa da bu alan adının ticari hayatta kullanım biçimi marka hakkına tecavüz veya haksız rekabet hükümleri bakı mından sonuç doğurabilir. Uluslararası alanda UDRP sistemi, Türkiye’de ise “.tr” uzantılı alan adları bakımından TRABİS kapsamında öngö rülen alternatif uyuşmazlık çözüm mekaniz maları, bu tür ihtilaflarda hızlı ve uzmanlaşmış çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Dolayısıyla modern ticari hayatta işletmelerin yalnızca ticaret unvanı tescili ile yetinmeleri yeterli değildir. Ticaret unvanı, marka, alan adı ve dijital platform kimlikleri birbirinden kopuk değil birbi rini tamamlayan unsurlar olarak ele alınmalıdır. Özellikle uygulamada çatışma ihtimâlini azalt manın en etkili yolu, bu unsurların baştan itibaren birlikte planlanması ve koruma stratejisinin sadece sicil kaydına değil fiili kullanım ve dijital görünür lük boyutlarına da yayılmasıdır.

SONUÇ

Ticaret unvanı ile marka, aynı ibareyi içere bilseler de hukuken birbirinin yerine geçen ku rumlar değildir. Ticaret unvanı işletmenin ticari ve hukuki kimliğini gösterirken marka mal ve hizmetlerin piyasadaki ayırt edici işaretidir. Bu nedenle, ticaret unvanı tescili kural olarak marka koruması sağlamaz ve marka tescilinin alternatifi olarak değerlendirilemez.

Bununla birlikte, ticaret unvanı belirli şart lar altında önceki hak olarak ileri sürülebilir ve sonradan yapılan marka başvurularına karşı koruma sağlayabilir.

Öte yandan önceki tarihli markanın bir baş kası tarafından ticaret unvanında kullanılması bakımından özellikle Sınai Mülkiyet Kanunu dö neminde önemli bir yaklaşım değişimi yaşandığı görülmektedir. Özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.02.2023 tarihli kararı sonrasında, ticaret unvanının ayrıca markasal biçimde kulla nılmaması her durumda marka hakkına tecavüz iddiasını ortadan kaldırmamaktadır. Eğer bu kul lanım markanın işlevlerine zarar verme tehlike si yaratıyorsa marka hakkına tecavüz sonucuna ulaşılması mümkündür.

Bu çerçevede işletmeler açısından en isabetli yaklaşım, ticaret unvanını marka korumasının yerine geçen bir araç olarak görmek değil ticaret unvanı, marka ve dijital kimlik unsurlarını bir likte değerlendiren bütüncül bir koruma stratejisi benimsemektir.

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