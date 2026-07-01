Logo Patent Başvurusu Nedir ?

Bir markanın en güçlü görsel unsuru olan logonuzun başkaları tarafından izinsiz kullanılmasını önlemek için marka tescili şarttır. Logo patent başvurusu terimi yaygın kullanılsa da, logolar teknik olarak patentle değil marka veya tasarım tescili ile korunur ve bu süreç doğru sınıflandırma ile profesyonel takip gerektirir.

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İş dünyasında bir markayı temsil eden en güçlü görsel unsurlar logolardır. Ancak, özenle tasarladığınız logonuzun başkaları tarafından izinsiz kullanılmasını veya taklit edilmesini önlemek için atmanız gereken çok kritik bir adım var: Marka tescili.

Birçok girişimci, “Logo Patent Başvurusu” terimini kullansa da, teknik olarak logolar patentle değil, marka ya da tasarım tescili ile korunur. SIMAJ olarak, bu süreçte yaşadığınız kafa karışıklığını gidermek ve markanızı yasal güvence altına almanız için bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik.

Logo Neden Patentlenemez? Marka Tescili Nedir?

Hukuki terminolojide patent, buluşlar (yeni bir teknoloji, icat veya teknik bir süreç) için verilen bir korumadır. Görsel tasarımlar, logolar, sloganlar ve şirket isimleri ise Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında “Marka Tescili” ile korunur.

Logonuzu tescil ettirdiğinizde, sadece o görseli korumakla kalmazsınız; aynı zamanda markanızın pazardaki ayırt edici gücünü ve müşteri nezdindeki itibarını da yasal koruma kalkanı altına alırsınız.

Logo Tescil Süreci Nasıl İşler?

Marka tescil süreci titizlikle yönetilmesi gereken hukuki bir süreçtir. SIMAJ olarak tescil yolculuğunuzu şu adımlarla özetliyoruz:

Sınıf Belirleme: Logonuzun hangi sektörlerde ve hangi mal/hizmet sınıflarında korunacağını belirliyoruz (Nis Sınıflandırması).

Başvuru: Hazırlanan dosya Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) sunulur.

İnceleme ve İlan: Kurum uzmanları başvuruyu inceler. Uygun görülürse 2 ay boyunca “Bültende İlan” edilir. Bu sürede itiraz gelmezse logonuz tescile hak kazanır.

Tescilli Bir Logonun Sağladığı Avantajlar

Logonuzu tescil ettirmek, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda işletmeniz için bir yatırımdır:

Yasal Koruma: Logonuzun izinsiz kullanımına karşı hukuki yollara başvurabilir, tazminat talep edebilirsiniz.

Ticari Prestij: Tescil simgesi olan ® sembolü, müşterilerinize markanızın ciddiyetini ve profesyonelliğini gösterir.

Değer Artışı: Tescilli markalar, işletmenizin gayri maddi varlığını artırarak şirket değerinizi yükseltir.

İsim Hakkı: Başkalarının sizin markanızın benzerini kullanarak haksız kazanç sağlamasını engeller.

Markanızı Güvenceye Alın

Logo tescil süreci, doğru sınıflandırma ve profesyonel takip gerektiren bir alandır. Yanlış yapılan bir başvuru, zaman ve bütçe kaybına neden olabilir. SIMAJ olarak, marka vekili hizmetlerimizle markanızın geleceğini profesyonelce koruma altına alıyoruz.

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