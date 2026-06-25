Türkiye'de Marka Hukuku Önemli Gelişmeler ve Öngörüler - 2026

2025 yılı, Türk fikri mülkiyet hukuku bakımından köklü mevzuat değişikliklerine sahne olmamakla birlikte; uygulamadaki yönelimlerin daha net gözlemlenebildiği ve bazı tartışma başlıklarının olgunlaşmaya başladığı bir dönem olarak değerlendirilebilir.

Markaların idari iptal mekanizmasının artık fiilen ve tam anlamıyla işlerlik kazanmış olması, 2025 yılı bakımından önemli bir eşik olarak öne çıkmıştır. Bunun yanı sıra, üç boyutlu markalar bağlamında fikri mülkiyet ve rekabet hukuku arasındaki sınırların yeniden tartışıldığı; kötü niyetli marka başvurularına ilişkin Avrupa Birliği uygulamalarının Türk hukuk pratiği bakımından da daha yakından takip edildiği bir dönem yaşanmıştır.

Bunun yanı sıra uygulamada bir ilk olarak TÜRKPATENT ile ile sulh imkânı da oldukça öne çıkan bir gelişme olmuştur.

Yargı kararları bakımından ise, özellikle Yargıtay’ın kısa kelime markalarına yaklaşımı ve farklı sektörlerdeki ürünler arasındaki benzerlik değerlendirmesine ilişkin bütüncül yaklaşımı dikkat çekmiştir.

Yapay zeka ve marka hukuku ilişkisi de bir gündem maddesi olarak önemini korumuştur.