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25 June 2026

Türkiye'de Marka Hukuku Önemli Gelişmeler ve Öngörüler - 2026

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Gün + Partners is a full-service institutional law firm with a strategic international vision, providing transactional, advisory and dispute resolution services since 1986. The Firm is based in Istanbul, with working offices Ankara and Izmir. The Firm advises in life sciences, energy, construction & real estate, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.”
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This collection showcases comprehensive annual reviews examining Turkey's evolving intellectual property landscape, covering copyright, trademark, patent, media and advertising law, personal data protection, and pharmaceutical regulations. Each report analyzes significant legal developments, court decisions, regulatory changes, and provides forward-looking insights for practitioners navigating Turkey's IP framework.
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2025 yılı, Türk fikri mülkiyet hukuku bakımından köklü mevzuat değişikliklerine sahne olmamakla birlikte; uygulamadaki yönelimlerin daha net gözlemlenebildiği ve bazı tartışma başlıklarının olgunlaşmaya başladığı bir dönem olarak değerlendirilebilir.

Markaların idari iptal mekanizmasının artık fiilen ve tam anlamıyla işlerlik kazanmış olması, 2025 yılı bakımından önemli bir eşik olarak öne çıkmıştır. Bunun yanı sıra, üç boyutlu markalar bağlamında fikri mülkiyet ve rekabet hukuku arasındaki sınırların yeniden tartışıldığı; kötü niyetli marka başvurularına ilişkin Avrupa Birliği uygulamalarının Türk hukuk pratiği bakımından da daha yakından takip edildiği bir dönem yaşanmıştır.

Bunun yanı sıra uygulamada bir ilk olarak TÜRKPATENT ile ile sulh imkânı da oldukça öne çıkan bir gelişme olmuştur.

Yargı kararları bakımından ise, özellikle Yargıtay’ın kısa kelime markalarına yaklaşımı ve farklı sektörlerdeki ürünler arasındaki benzerlik değerlendirmesine ilişkin bütüncül yaklaşımı dikkat çekmiştir.

Yapay zeka ve marka hukuku ilişkisi de bir gündem maddesi olarak önemini korumuştur.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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