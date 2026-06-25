TÜRKİYE'de Telif Hakları Hukuku Önemli Gelişmeler ve Öngörüler - 2026

Son yıllarda hızla dönüşen dijital ekosistem, fikri mülkiyet hukukunu yalnızca teknik bir alan olmaktan çıkarıp, ekonomik ve toplumsal tartışmaların merkezine yerleştirmiştir. Özellikle 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de hem mevzuat düzeyinde hem de uygulamada telif haklarına ilişkin önemli gelişmeler yaşanmış; yapay zekâdan dijital içerik üretimine, basın yayıncılığından spor endüstrisine kadar geniş bir yelpazede yeni sorular gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler, mevcut hukuki çerçevenin sınırlarını zorlamakta ve hak sahipleri ile kullanıcılar arasındaki dengeyi yeniden düşünmeyi gerektirmektedir.

Bu çerçevede, yapay zekâ destekli içerik üretiminin telif hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar, hem uluslararası alanda hem de Türkiye’de en çok tartışılan konuların başında gelmiştir. Aynı şekilde, dijital ortamdaki kullanım biçimlerine özgü yeni düzenleme ihtiyacı doğrultusunda gündeme gelen kanun teklifleri, telif hukukunun geleceğine ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Basın içeriklerinin çevrim içi kullanımı ve bu kapsamda yayıncı haklarının korunması da dijital platformların artan etkisiyle birlikte öne çıkan başlıklardan biri olmuştur.

Öte yandan, klasik telif hukuku meseleleri de dijitalleşme ile birlikte yeni boyutlar kazanmıştır. Dijital yazı tiplerinin korunması, uyarlama eserlerin sınırları ve özgünlük kriterleri gibi konular yeniden değerlendirilirken; Yargıtay içtihatları da uygulamaya yön veren önemli bir kaynak olmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra, spor ve eğlence dünyasında ortaya çıkan gol sevinçleri gibi ayırt edici unsurların hukuki niteliği, fikri mülkiyet hukukunun sınırlarının ne ölçüde genişleyebileceğine dair dikkat çekici örnekler sunmaktadır.

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