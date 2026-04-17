Marka Sahi̇pleri̇ne Yöneli̇k Dolandiricilik Gi̇ri̇şi̇mleri̇ne İli̇şki̇n Önemli̇ Uyari!

Son dönemde, özellikle marka başvuruları ile bağlantılı olarak, kendilerini TÜRKPATENT veya vekil firma yetkilisi gibi tanıtan; başvuru ya da dosya numarası gibi bilgilere atıf yaparak tescil ücreti, yenileme ücreti veya benzeri adlar altında ödeme talebinde bulunan sahte kişi ve kuruluşların varlığına ilişkin bilgiler tarafımıza ulaşmaktadır.

Söz konusu kişi veya oluşumların, başvuruya ilişkin bazı detayları paylaşmak suretiyle güven oluşturmaya çalıştıkları ve devamında konunun aciliyeti olduğunu ya da kampanya/indirim yaptıklarını iddia ederek çeşitli banka hesaplarına ivedi ödeme talep ettikleri anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede önemle belirtmek isteriz ki, NAZALI olarak şirket politikamız gereği müvekkillerimizle yürüttüğümüz iletişimlerde hiçbir şekilde IBAN paylaşımı yapılmamakta ve doğrudan ödeme talebinde bulunulmamaktadır.

Bu nedenle, tarafımızdan takip edilen markalarınız için sizi herhangi bir kurum veya firmadan özellikle de bizim adımıza aradığını ileri sürerek; marka, patent veya tasarım başvurularınızla ilgili herhangi bir gerekçeyle sizden ödeme talep eden kişi ve kurumlara kesinlikle itibar etmemeniz önemle tavsiye olunur.

Özellikle aşağıdaki içerikteki taleplere karşı dikkatli olunması gerekmektedir:

Telefon araması veya WhatsApp yoluyla iletilen ödeme talepleri,

“Acil işlem”, “süre kaybının önlenmesi”, “yayın/tescil ücreti”, “ek ücret” veya “itiraz bedeli” gibi gerekçelerle talep edilen ödemeler,

Tarafımızdan gönderilmiş izlenimi yaratacak şekilde paylaşılan hesap ve banka bilgileri.

Bu tür taleplerin, mutlaka doğrudan bizimle teyit edilmeden yerine getirilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan, TÜRKPATENT de benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyarmakta; başvuru sahipleri ile vekil aracılığıyla işlem yapan ilgililere, kendilerine iletilen ödeme taleplerini dikkatle doğrulamaları ve kurumdan ya da vekilden teyit almaksızın herhangi bir ödeme yapmamaları yönünde tavsiyede bulunmaktadır.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yalnızca doğrudan tarafımızca yapılan bildirimlerin dikkate alınmasını önemle rica ederiz. Şüpheli bir arama, mesaj veya e-posta almanız halinde, herhangi bir ödeme yapmadan önce lütfen doğrudan bizimle iletişime geçiniz.