18 March 2026

Yargıtay'dan Marka Hükümsüzlüğü Davalarında Taraflar Arasındaki Sözleşmelerin Bağlayıcı Etkisini Teyit Eden Bir Karar

Gun + Partners

Gün + Partners is a full-service institutional law firm with a strategic international vision, providing transactional, advisory and dispute resolution services since 1986. The Firm is based in Istanbul, with working offices Ankara and Izmir. The Firm advises in life sciences, energy, construction & real estate, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.”
Davacı, bir sözleşme kapsamında davalının marka tesciline muvafakat etmiş; ancak daha sonra, önceki tarihli markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
Turkey Intellectual Property
Uğur Aktekin and Merve Çimen Sevine
Gun + Partners are most popular:
  • within International Law topic(s)
  • in Turkey
  • Yargıtay, tarafların ger&ccedil;ek ve farazi iradeleri dikkate alındığında s&ouml;z konusu s&ouml;zleşmenin &ouml;nceki tarihli markayı da kapsadığına h&uuml;kmetmiştir.
  • Muvafakat edilen markaya karşı h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;k davası a&ccedil;ılması, d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k kuralına aykırı bulunmuştur.

13 Ekim 2025 tarihli, 2025/2697 E., 2025/6214 K. sayılı kararında Yargıtay, davacının h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;k talebinin reddine ilişkin nihai kararı onamıştır ve b&ouml;ylece karar kesinleşmiştir.

Kararın Arka Planı

Taraflar arasında ortaklık ilişkisi bulunmaktadır ve tarım kimyasalları sekt&ouml;r&uuml;nde K&Ouml;SEOĞLU markasını kullanmışlardır. 10 Ekim 2013 tarihli bir s&ouml;zleşme ile ortaklık sona erdirilmiş, davalıya ait tescilli markalar davacıya devredilmiş ve davacı, 30 Haziran 2014 tarihine kadar davalı tarafından yapılacak marka başvurularına, &ldquo;K&ouml;seoğlu&rdquo; ibaresinin baskın unsur olarak kullanılmaması şartıyla, itiraz etmeyeceğini taahh&uuml;t etmiştir.

Davacı, davalının 21 Mart 2013 tarihinde (yani s&ouml;zleşme tarihinden &ouml;nce) yaptığı 2013 26322 sayılı A . . . K&Ouml;SEOĞLU ibareli markaya karşı h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;k davası a&ccedil;mıştır. Aynı davada, davalının markayı karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde kullanması nedeniyle marka hakkına tecav&uuml;z ve haksız rekabet iddialarında da bulunmuştur.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Kararı

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, s&ouml;z konusu markanın taraflar arasındaki ortaklık devam ederken, k&ouml;t&uuml; niyetle yapıldığını ve davacının markaları ile karıştırılma ihtimali yarattığını tespit etmiştir. Bu nedenle markanın h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;ğ&uuml;ne karar vermiştir.

Mahkeme ayrıca, davalının markayı, davacının fiili kullanımına benzer şekilde, neredeyse aynı tasarıma sahip yeşil &ccedil;uvallar &uuml;zerinde, karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde kullanması nedeniyle marka hakkına tecav&uuml;z iddiasını da kabul etmiştir.

Yargıtay Kararı

Davalı kararı temyiz etmiştir. Yargıtay, marka hakkına tecav&uuml;z y&ouml;n&uuml;nden kararı onamış ancak h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;k talebi bakımından kararı bozmuştur.

Yargıtay, taraflar arasındaki s&ouml;zleşme uyarınca davacının, K&Ouml;SEOĞLU markasının tescil ve kullanımına muvafakat ettiğini ve uyuşmazlığa konu markanın s&ouml;zleşmede &ouml;ng&ouml;r&uuml;len şartlara uygun olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, marka başvurusunun s&ouml;zleşme tarihinden &ouml;nce yapılmış olmasının tek başına k&ouml;t&uuml; niyet teşkil etmediğini; buna karşılık muvafakat edilen bir markanın &ccedil;eşitli sebepler ileri s&uuml;r&uuml;lerek h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n talep edilmesinin T&uuml;rk Medeni Kanunu&rsquo;nun 2. maddesinde d&uuml;zenlenen d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k kuralına aykırı olduğunu ifade etmiştir. Yargıtay, davalının markasının fiili kullanımının da h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;k i&ccedil;in yeterli bir gerek&ccedil;e oluşturmadığını vurgulamıştır.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ise &ouml;nceki kararında direnmiş ve taraflar arasındaki s&ouml;zleşmenin uyuşmazlığa konu markayı kapsamadığını, yalnızca s&ouml;zleşme tarihi ile 30 Haziran 2014 tarihine kadarki zaman diliminde yapılan marka başvurularıyla sınırlı olduğunu belirtmiştir.

Hukuk Genel Kurulu Kararı

Davalı, direnme kararını temyiz etmiştir ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu direnme kararını bozmuştur.

Hukuk Genel Kurulu, tarafların ticari ilişkilerini sona erdirme istemleri ile ger&ccedil;ek ve farazi iradelerini birlikte değerlendirerek, s&ouml;zleşme kapsamında verilen muvafakatin s&ouml;zleşme tarihinden &ouml;nce yapılmış marka başvurularını da kapsadığı sonucuna varmıştır. Bu nedenle, muvafakat edilen bir markaya karşı h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;k talebinde bulunulmasının d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k kuralına aykırı olduğuna h&uuml;kmetmiştir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi bu karara uymuş; davacı kararı temyiz etmiş, ancak Yargıtay temyiz talebini reddederek h&uuml;km&uuml; onamıştır.

Değerlendirme

Bu karar, taraflar arasında akdedilen s&ouml;zleşmelerin marka tescil ve h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;k s&uuml;re&ccedil;lerinde &ouml;nemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca Yargıtay&rsquo;ın, s&ouml;zleşmeyi yorumlarken tarafların ger&ccedil;ek ve farazi iradelerini esas alması da dikkat &ccedil;ekicidir.

Bu karar, &ouml;nceki i&ccedil;tihatlarla da uyumludur. Nitekim Yargıtay,&nbsp;SULTANS OF THE DANCE&nbsp;markasına ilişkin kararında da, markanın taraflarca kullanılmayacağına dair bir s&ouml;zleşmeye rağmen yapılan marka tescil başvurusunun reddinin isabetli olduğuna h&uuml;kmetmiştir.

Uygulama bakımından bu karar, marka sahiplerine fesih, birlikte var olma (coexistence) veya sulh s&ouml;zleşmelerinin geniş yorumlanabileceğini ve marka uyuşmazlıklarında tarafları bağlayıcı sonu&ccedil;lar doğurabileceğini hatırlatmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Uğur Aktekin
Merve Çimen Sevine
See More Popular Content From

