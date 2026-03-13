Marka Basvurularinda Kötü Niyet Kavrami: Türk Hukuku Ve Yargi Uygulamasi

Markalar, modern ticari hayatin en önemli ayirt edici unsurlarindan biri olup, isletmelerin mal ve hizmetlerini piyasada taninir kilmasini saglayan temel araçlardir.

Article Insights

Gözde Esen Sakar’s articles from Sakar Law Office are most popular: in Turkey Sakar Law Office are most popular: within Energy and Natural Resources, International Law and Criminal Law topic(s)

GIRIS

Markalar, modern ticari hayatin en önemli ayirt edici unsurlarindan biri olup, isletmelerin mal ve hizmetlerini piyasada taninir kilmasini saglayan temel araçlardir. Çogu zaman uzun yillar boyunca yapilan yatirimlar, pazarlama faaliyetleri ve ticari çabalar sonucunda olusturulan marka degeri, isletmeler açisindan önemli bir ekonomik varlik haline gelmektedir. Bu nedenle markalar, üçüncü kisilerin haksiz yararlanma girisimlerine veya kötüye kullanimlarina karsi korunmasi gereken ticari degerlerdir.

Marka hukukunun temel amaci, markalarin hukuki koruma altina alinmasini saglayarak hak sahibi olmayan kisilerin bu degerlerden haksiz biçimde yararlanmasini önlemektir. Türk hukukunda marka korumasi kural olarak tescil esasina ve ülkesellik ilkesine dayanir. Bununla birlikte uygulamada, bazi marka basvurularinin gerçek bir ticari kullanim amaciyla yapilmadigi; aksine baskalarinin ticari itibari, marka bilinirligi veya ekonomik degerinden yararlanmak amaciyla gerçeklestirildigi görülmektedir. Bu tür basvurular ögretide ve yargi kararlarinda kötü niyetli marka basvurusu olarak nitelendirilmektedir.

Türk marka hukukunda kötü niyetli basvurularin engellenmesi hem idari hem de yargisal mekanizmalar araciligiyla mümkündür. Nitekim 6769 sayili Sinai Mülkiyet Kanunu'nun (“SMK”) 6/9 maddesi, kötü niyetle yapilan marka basvurularinin itiraz üzerine reddedilebilecegini açikça düzenlemektedir. Bunun yaninda kötü niyet, marka tescilinin hükümsüzlügü davalarinda da ileri sürülebilen önemli bir hukuki sebep olarak kabul edilmektedir.

Bu makalede, Türk marka hukukunda kötü niyet kavraminin kapsami ele alinacak; uygulamada karsilasilan kötü niyetli marka basvurusu türleri ve bu konuda sekillenen yargi içtihatlari degerlendirilecektir.

TÜRK MARKA HUKUKUNDA KÖTÜ NIYETLI MARKA BASVURULARINA ILISKIN MEVZUAT

Türk marka hukukunda kötü niyet kavrami, esas olarak SMK kapsaminda düzenlenmektedir. Kanunda kötü niyet kavramina iliskin açik bir tanim yer almamakla birlikte, kötü niyetli marka basvurularinin hukuki sonuçlari çesitli hükümler araciligiyla düzenlenmistir. Bu yaklasim, kötü niyetin her somut olayin özelliklerine göre farkli sekillerde ortaya çikabilmesi nedeniyle kanun koyucunun kavrami genis ve esnek birakma tercihinin bir sonucu olarak degerlendirilmektedir.

SMK'nin 6/9 maddesi, kötü niyetle yapilan marka basvurularinin nispi ret nedeni olusturdugunu hükme baglamaktadir. Buna göre, marka basvurusunun kötü niyetle yapildiginin ileri sürülmesi halinde, ilgili kisiler tarafindan yapilan itiraz üzerine söz konusu basvurunun reddedilmesi mümkündür. Böylece marka sisteminin dürüstlük kuralina aykiri sekilde kullanilmasinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadir.

Öte yandan kötü niyet yalnizca basvuru asamasinda ileri sürülebilen bir hukuka aykirilik sebebi degildir. SMK kapsaminda, kötü niyetle tescil edildigi iddia edilen markalara karsi hükümsüzlük davasi açilmasi da mümkündür. Bu yönüyle kötü niyet, marka tescilinin geçerliligini dogrudan etkileyebilen önemli bir hukuki sebep niteligi tasimaktadir.

Her ne kadar mevzuatta kötü niyet kavraminin kapsami ayrintili sekilde tanimlanmamis olsa da ögreti ve yargi içtihatlari, kötü niyetin belirlenmesinde önemli kriterler ortaya koymaktadir. Bu kapsamda özellikle basvuru sahibinin dürüstlük kuralina aykiri hareket etmesi, baskalarina ait marka degerinden haksiz sekilde yararlanma amaci tasimasi veya markayi gerçek bir ticari kullanim amaci olmaksizin tescil ettirmeye çalismasi gibi durumlar kötü niyetin göstergeleri olarak degerlendirilebilmektedir.

UYGULAMADA GÖRÜLEN KÖTÜ NIYETLI MARKA BASVURUSU TÜRLERI

Kötü niyet kavrami mevzuatta ayrintili sekilde tanimlanmamis olmakla birlikte, uygulamada belirli davranis kaliplari üzerinden ortaya çikmaktadir. Türk Patent ve Marka Kurumu kararlari ile mahkeme içtihatlari incelendiginde, bazi basvuru türlerinin kötü niyet iddiasina daha sik konu oldugu görülmektedir. Bu basvurularin ortak özelligi, marka hukukunun temelini olusturan ayirt edicilik ve dürüstlük kurali ile bagdasmayan bir kullanim amacina dayanmasidir.

Taraflar arasinda önceden mevcut bir ticari iliskinin bulunmasi da kötü niyet degerlendirmesinde dikkate alinan önemli göstergelerden biridir. Özellikle distribütör, acente veya is ortagi konumundaki kisilerin ticari iliski kapsaminda ögrendikleri bir markayi kendi adlarina tescil ettirmeye çalismalari, uygulamada kötü niyet iddiasina sikça konu olmaktadir. Bu tür durumlarda basvuru sahibinin markadan haberdar oldugu kabul edilmekte ve basvurunun dürüstlük kurali çerçevesinde degerlendirilmesi gerekmektedir.

Uygulamada dikkat çeken bir diger durum ise, bazi kisilerin çok sayida marka basvurusu yaparak baskalarina ait markalara benzer isaretleri sistematik biçimde tescil ettirmeye çalismalaridir. Literatürde siklikla “marka yigilmasi” veya “trademark squatting” olarak adlandirilan bu davranis biçiminde, basvuru sahibi çogu zaman markayi gerçek bir ticari faaliyet için kullanmak yerine ileride devretmek, lisanslamak veya marka sahibini anlasmaya zorlamak amaciyla hareket etmektedir.

YARGITAY KARARLARINDA KÖTÜ NIYETIN TESPITI

Türk marka hukukunda kötü niyet kavraminin kapsami mevzuatta ayrintili sekilde tanimlanmamis oldugundan, kavramin içerigi büyük ölçüde yargi kararlari araciligiyla sekillenmektedir. Yargitay içtihatlari incelendiginde kötü niyetin çogu zaman dogrudan bir beyanla degil, somut olayin özelliklerinden hareketle ortaya çikan dolayli göstergeler üzerinden tespit edildigi görülmektedir.

Bu kapsamda Yargitay kararlarinda özellikle; basvuru sahibinin önceki markadan haberdar olup olmadigi, taraflar arasinda daha önce ticari bir iliski bulunup bulunmadigi, basvurunun gerçek bir ticari kullanim amaci tasiyip tasimadigi ve basvurunun dürüstlük kuraliyla bagdasip bagdasmadigi gibi kriterler dikkate alinmaktadir.

Kötü niyetli marka basvurularinin degerlendirilmesinde önceki kesinlesmis yargi kararlarinin önemini ortaya koymaktadir. Kararda, davali sirketin ayni esas unsuru içeren önceki markasal kullanimlarinin daha önce kötü niyetli bulundugu ve buna ragmen benzer nitelikte yeni bir marka basvurusunda bulundugu tespit edilmistir. Hukuk Genel Kurulu, dava konusu basvuruda da ayni esas unsurun kullanilmasini ve taraflar arasindaki önceki uyusmazlik geçmisini dikkate alarak, basvurunun dürüstlük kuraliyla bagdasmadigi ve bu nedenle kötü niyetli sayilmasi gerektigi sonucuna ulasmistir. Bu karar, özellikle daha önce kötü niyetli oldugu yargi karariyla belirlenmis bir kullanim biçiminin, sonraki marka basvurularinin degerlendirilmesinde de güçlü bir gösterge olusturdugunu ortaya koymaktadir.

Taninmis bir markaya benzer bir ibarenin tescil ettirilmek istenmesinin tek basina kötü niyetli marka basvurusu olarak degerlendirilemeyecegi vurgulanmistir. Daire'ye göre kötü niyetin varligindan söz edilebilmesi için basvuru sahibinin amacinin baskalarinin ticari faaliyetlerini engellemek, marka tescilini baski araci olarak kullanmak veya dürüstlük kuralina aykiri bir sekilde haksiz menfaat saglamak gibi unsurlarin bulunmasi gerekir. Bu karar, kötü niyet degerlendirmesinin her somut olayin kosullari dikkate alinarak yapilmasi gerektigini ortaya koymaktadir.

Yargitay 11. Hukuk Dairesi bu kararinda, uzun süredir yurtdisinda kullanilan ve tescilli bulunan bir markanin aynisinin veya çok benzerinin baska bir kisi tarafindan tescil ettirilmesinin kötü niyet göstergesi olabilecegini vurgulamistir. Somut olayda mahkeme, davalinin ayakkabi sektöründe faaliyet göstermesine ragmen yaklasik 35 yildir yurtdisinda kullanilan ve tescilli olan bir sekil markasini kendi adina tescil ettirmesinin tesadüf olarak kabul edilemeyecegini degerlendirmistir. Yargitay da bu degerlendirmeyi yerinde bularak, markanin gerçek hak sahibi disinda bir kisi tarafindan tescil ettirilmesinin dürüstlük kuraliyla bagdasmadigini ve kötü niyetli tescil teskil ettigini kabul etmistir. Bu karar, özellikle sektörde bilinen veya uzun süredir kullanilan bir markanin baskasi tarafindan tescil edilmesi durumunda kötü niyetin somut olayin kosullari çerçevesinde degerlendirilecegini ortaya koymaktadir.

SONUÇ

Marka basvurularinda kötü niyet kavrami, Türk marka hukukunda dürüstlük kuralinin marka sistemi içindeki en önemli yansimalarindan birini olusturmaktadir. Her ne kadar SMK'da kötü niyet kavrami ayrintili sekilde tanimlanmamis olsa da kanunda öngörülen itiraz ve hükümsüzlük mekanizmalari sayesinde kötü niyetli marka basvurularinin önlenmesi mümkün hale gelmistir.

Uygulamada kötü niyetin çogu zaman açik bir beyanla degil, somut olayin özelliklerinden hareketle ortaya çikan çesitli göstergeler üzerinden degerlendirildigi görülmektedir. Özellikle basvuru sahibinin önceki markadan haberdar olmasi, taraflar arasinda daha önce bir ticari iliski bulunmasi, basvurunun gerçek bir ticari kullanim amaci tasimamasi veya baskalarinin marka degerinden haksiz yararlanma amaciyla yapilmasi gibi hususlar kötü niyetin belirlenmesinde önem tasimaktadir.

Yargitay içtihatlari da kötü niyetin degerlendirilmesinde her somut olayin kosullarinin ayri ayri incelenmesi gerektigini ortaya koymaktadir. Bu kapsamda bazi durumlarda uzun süredir kullanilan veya taninmis markalara benzer basvurular kötü niyet göstergesi olarak kabul edilirken, yalnizca marka benzerliginin varligi tek basina kötü niyetin varligi için yeterli görülmemektedir.

Sonuç olarak, marka sisteminin saglikli sekilde islemesi ve dürüst rekabet ortaminin korunmasi açisindan kötü niyetli marka basvurularinin erken asamada tespit edilmesi büyük önem tasimaktadir. Bu nedenle marka basvurularinin etkin sekilde izlenmesi, gerekli durumlarda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz mekanizmalarinin isletilmesi ve yargisal yollarin kullanilmasi, marka haklarinin korunmasi bakimindan önemli bir islev görmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.