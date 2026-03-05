Markalara İli̇şki̇n Güncel "mal Ve Hi̇zmet Siniflandirma Li̇stesi̇" Yayimlandi!

Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum), Kuruma yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini güncellemiştir. Bir süredir beklenen bu güncel liste 26 Şubat 2026 tarih ve 33180 sayılı Resmî Gazete'de TÜRKPATENT: 2026/2 numaralı tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Tebliğ ekinde paylaşılan güncel listede hizmet sınıflarında herhangi bir değişiklik olmadığı ancak mallar sınıflarında aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı anlaşılmaktadır:

7. Sınıfa "Kara taşıtları için olanlar hariç makine ve motorlar için debriyaj balataları" emtiası eklenmiştir.

"Kara taşıtları için olanlar hariç makine ve motorlar için debriyaj balataları" emtiası eklenmiştir. 9. Sınıfta; "Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları" paragrafı çıkarılmış ve 10. Sınıfta son paragraf olarak yer almıştır. Aynı zamanda, "yüzücü gözlükleri, koruyucu gözlükler" bu genel gözlük emtiasından ayrıştırılarak 8. Paragraftaki "Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar" emtiasının sonuna eklenmiştir. Son olarak, "3 boyutlu gözlükler" emtiası da 2. Paragrafın sonuna eklenmiştir.

"Yangın söndürme amaçlı taşıtlar" ve "yangın söndürme vanaları" da 9. Sınıf kapsamından çıkarılarak 12. Sınıfın son paragrafına "Karada, denizde ve havada yangınla mücadele araçları." olarak eklenmiştir.

10. Sınıfa "Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları" emtiası eklenmiştir.

"Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları" emtiası eklenmiştir. 11. Sınıfta "Sıhhi tesisat ürünleri" emtiasına "musluklara takılan uçlar" emtiası eklenmiştir.

Ayrıca, "elektrik ısıtmalı çoraplar" bu sınıftan çıkarılarak 25. sınıfa eklenmiştir.

12. Sınıfa "Kara taşıtları için debriyaj balataları" ve "Karada, denizde ve havada yangınla mücadele araçları" emtiaları eklenmiştir

"Kara taşıtları için debriyaj balataları" ve "Karada, denizde ve havada yangınla mücadele araçları" emtiaları eklenmiştir 17. Sınıfa "püskürtmeli hortum başlıkları" emtiası eklenmiştir.

"püskürtmeli hortum başlıkları" emtiası eklenmiştir. 21. Sınıfta ev ve mutfak gereci paragrafına "bitki sulama kapları ve bunlara ait başlıklar, süzgeçler ve püskürtme uçları" emtiaları eklenmiştir.

Ayrıca, "Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar." paragrafı çıkarılarak burada yer alan emtialar ayrıştırılıp 17. Sınıfa, 11. Sınıfa ve 21. Sınıfın 3. Paragrafına ilgili gruplara eklenmiştir.

25. Sınıfa "Elektrik ısıtmalı çoraplar." emtiası eklenmiştir.

Sınıflarda gerçekleşen tüm değişiklikleri gösterir doküman EK olarak burada paylaşılmaktadır.

