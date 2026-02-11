MARKANIN İDARİ İPTALİNE İLİŞKİN 2025 YILINA GENEL BİR BAKIŞ: Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Article Insights

Bilindiği üzere 10 Ocak 2024 itibarıyla marka iptal talepleri Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde incelenmeye başlanmış ve 2025 yılı içerisinde iptale ilişkin talepler fiili olarak incelenmiş ve ilk kararlar verilmiştir.

TÜRKPATENT tarafından verilen kararlar incelendiğinde, çoğu durumda sunulan delillerin ve bu delillerin mahiyetinin karar gerekçesinde ayrıntılı şekilde tartışılmadığı; özellikle hangi delillerin hangi sebeplerle dikkate alınmadığının açıkça ortaya konulmadığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu kararlara itiraz edilmesi veya dava yoluna başvurulması hâlinde, hak sahiplerinin kararın hangi yönlerden gerçeği yansıtmadığı ve neden hukuka aykırı olduğu hususlarını somut gerekçelere dayanmaksızın, öngörü ve varsayımlar üzerinden ileri sürmek zorunda kalmasına yol açmaktadır.

Oysa gerekçesiz veya yetersiz gerekçeli bir idari karar, yargısal denetimi fiilen imkânsız hâle getirmekte olup bu durum Anayasa'nın 125. maddesinde güvence altına alınan etkili yargısal denetim ilkesine açıkça aykırıdır. Aynı şekilde, hak sahibinin kendisine karşı tesis edilen işlemin nedenlerini bilmemesi, Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında korunan hak arama özgürlüğünü de zedelemektedir. Zira hak arama özgürlüğü, yalnızca dava açabilme imkânını değil, aynı zamanda bilinçli, anlamlı ve etkili bir başvuru yapabilme hakkını da içermektedir.

Tüm bu hususlar, idari iptale ilişkin başvuruların ve bu başvurulara sunulacak cevapların ne denli kritik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sürecin ilk aşamalarında yeterince özen gösterilmemesi hâlinde, hak sahiplerinin ilerleyen safhalarda daha belirsiz, daha maliyetli ve telafisi güç hukuki risklerle karşılaşması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle, idari iptal prosedüründe dikkat edilmesi gereken temel hususlar aşağıda sizler için özetlenmiştir.

Bu noktada en dikkat edilmesi gereken ve belki marka sahiplerince kafa karışıklığına sebep olan durum iptal müessesinin, markanın hükümsüzlüğü ile karıştırılıyor olmasıdır. İdari iptal, tescil sonrası ortaya çıkan olgulara dayanırken; hükümsüzlüğün başlangıçtan itibaren tescil edilme koşullarını sağlamayan markalar için olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, bir markanın hükümsüzlüğü veya idari iptali değerlendirilirken hukuki vasıflandırma ve sebep seçimi stratejik sonuç doğurmaktadır. Çünkü iki müessese de birbirinden oldukça farklıdır.

SMK m. 26 kapsamında markanın ciddi kullanılmaması, markanın yaygın ad haline gelmesi, markanın kullanım sonucu yanıltıcı hale gelmesi ve garanti/ortak markalarda teknik şartnameye aykırılık iptal taleplerinin konusu olarak belirlenmiştir. Ancak her birinin ispatı ve öne sürülmesi, farklı vakıa setleri ve farklı delil mimarileri gerektirir.

Markanın ciddi kullanılmaması

İptal talebinde, talepte bulunanın hak sahipliğindeki markanın, tescilli olduğu mal ve hizmetlerin, TÜRKPATENT tarafından yapılan incelemeye herhangi bir etkisinin olmadığı unutulmamalıdır. Bu noktada inceleme, iptal talebinin konusunu oluşturan markanın tescilli olduğu mal ve hizmet sınıfları ile ciddi kullanımın ispat edildiği mal ve hizmet sınıfları kapsamında gerçekleşir.

Ciddi kullanım ispatı yalnızca reklam/website ekran görüntülerinden ibaret değildir; satış faturaları, sevkiyat, sözleşmeler, kataloglar, pazar yeri kayıtları, mağaza içi görseller, bağımsız üçüncü taraf kayıtları gibi ticari bağ kuran deliller daha yüksek ikna gücü sağlar.

Ciddi kullanımın istisnası olan haklı sebep kavramının önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Marka sahibi, kullanmamanın haklı sebebe dayandığını ileri sürebileceğinden; talep sahiplerinin, sektör, tedarik, regülasyon, ithalat kısıtları vb. gerekçelerin gerçekten kaçınılmaz olup olmadığının analiz edilmesi önemlidir. Ciddi kullanıma ara vermiş olan hak sahiplerince de var olan haklı sebepleri ispat edebilecek şekilde arşivleme çalışması yapılması önerilmektedir.

Markanın yaygın ad haline gelmesi

Bir diğer iptal sebebi olan markanın yaygın ad haline gelmesi, çoğu zaman soyut bir iddia olarak kalır; tüketici algısı, sektör kullanımı, sözlük/ansiklopedi atıfları, basın taramaları, rakiplerin ve satıcıların markayı ürün adı gibi kullanması gibi olgularla “ayırt edici işaret” fonksiyonunun erozyona uğradığını somutlaştırmak gerekir.

Markanın tüketicileri yanıltması

Yanıltıcılık hallerinde ise tescil anı değil, kullanım sürecinde ortaya çıkan dönüşüm önemlidir. Buradaki risk, markanın başlangıçtan itibaren yanıltıcı olmasından ziyade, kullanım sonucunda mal/hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı hakkında yanıltıcı hale gelmesidir; dolayısıyla markanın kullanımı ile ilgili stratejinin belirlenmesi portföyün doğru şekilde yönetilmesi büyük öneme sahiptir.

Garanti/ortak markalara ilişkin şartnamelere aykırılık

Garanti/ortak markalara ilişkin iptal sebebinde kritik hata ise başvuru aşamasında hazırlanmış olan şartnamenin işlevine uygun takibinin yapılmaması; denetim mekanizmasının işletilmemesi ve tüketiciyi/üyeleri koruyan yapının çalışmaması gibi göstergeler daha belirleyicidir.

Kısmi iptal

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise tescilli markanın tümü yerine, yalnızca belirli mal/hizmetler bakımından iptal hedeflenebiliyorsa, talebi bu şekilde daraltmak hem ispat yükünü rasyonelleştirir hem de kararın uygulanabilirliğini artırdığı unutulmamalıdır. Ayrıca kullanımı hedeflenmeyen mal ve hizmetler için marka başvurusunun riskli olduğu unutulmamalıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının denetimi

TÜRKPATENT tarafından iptal taleplerine ilişkin verilmiş olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK”) kararlarının iptali için Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde kararın tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde dava açılabileceği unutulmamalıdır. Söz konusu davalar YİDK tarafından verilen kararın yerindeliğini denetleyeceğinden iddiaların genişletilme yasağının varlığı unutulmamalıdır. İdari süreçte öne sürülmeyen deliller mahkeme sürecinde dikkate alınmayacağından, TÜRKPATENT nezdinde gerçekleşecek sürece gereken önem verilmelidir.

İdari İptal ve Mahkeme sürecine ilişkin boşluklar

Hak sahibine ait tescilli bir marka, idari iptal prosedürü sonucunda iptal edildiğinde bu karar kesinleşir ve resmi bültende yayımlanır. Bu nedenle, YİDK kararının iptali için dava açılsa bile iptal edilen markanın birebir aynısının aynı mal ve hizmet sınıfı kapsamında yeniden tescil edilmesinin önünde herhangi bir engel kalmayacaktır. Mahkeme süreci yıllar sonra markanın eski hak sahibinin lehine neticelense bile, bu süreçte aynı marka başka bir kişi adına aynı sınıflarda tescil edilmiş olabilir; bu ihtimal hukuki risk olarak göz ardı edilmemelidir.

