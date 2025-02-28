Marka Tescil Başvurularina Ait Mal Ve Hizmetlerin Siniflandirilmasina İlişkin Tebliğ Ve Getirdiği Değişiklikler

Türk Patent ve Marka Kurumu (Bundan sonra "TPMK" olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan 2024/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ, (Bundan sonra "Tebliğ" olarak anılacaktır.) 20 Aralık 2024 tarihinde 32758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yeni Tebliğ ile Yapılan Güncellemeler

2024/2 sayılı Tebliğ ile yapılan en büyük değişiklik, mal ve hizmet sınıflandırmalarının genişletilmesi ve yeni teknolojilere dair unsurların bu sınıflara dahil edilmesidir. 2016/2 sayılı Tebliğ, daha geleneksel sektörlere yönelik sınıflandırmalar içerirken, yeni Tebliğ çağımızın gereksinimlerine uygun olarak dijitalleşen dünyayı, teknoloji temelli yenilikleri ve hizmet çeşitliliğini kapsamaktadır. İşbu Tebliğ, 30.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 2016/2 sayılı Tebliğ"i yürürlükten kaldırmış ve mal ve hizmet sınıflandırma listesini güncel teknoloji ve hizmet türlerini kapsayacak şekilde genişletmiştir.

➢ 9. Sınıf: Teknolojik Yenilikler ve Dijitalleşme

Yeni Tebliğ'in 9. sınıfında, mobil uygulamalar, kripto para birimleri ve NFT'ler gibi çağdaş dijital teknolojilere dair unsurların yer alması önemli bir değişikliktir. Bu ürünler, 9. sınıfa dahil edilmiştir ve bu, mobil uygulama geliştiren firmalar için markalarını tescil ettirirken oldukça önemli bir gelişmedir. Kripto para birimleri ve NFT'ler de dijital varlıklar olarak hızla büyüyen bir pazar oluşturduğundan, bunların marka tescilinde yer alması, bu alandaki firmaların yasal güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, yapay zekalı insansı robotlar, laboratuvar robotları, eğitim amaçlı robotlar ve güvenlik robotları da 9. sınıfa dahil edilmiştir.

➢ 12. Sınıf: Yeni Taşıma Teknolojileri

12. sınıf, taşımacılık ve lojistik alanındaki yeniliklerle güncellenmiştir. Forkliftler ve karavanlar (motokaravanlar ve çekme karavanlar dahil) bu sınıfa dahil edilmiştir. Bu düzenleme, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren girişimciler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, dronlar ve insansız hava taşıtları da gelişen teknoloji ile birlikte 12. sınıfa eklenmiştir. Son yıllarda dronlar, özellikle lojistik, tarım, medya ve güvenlik gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmış olup bu alandaki markaların da yasal korunması bu düzenleme ile mümkün olmuştur.

➢ 38. Sınıf: İletişim ve Dijital Hizmetler

Yeni düzenlemelerle birlikte telefon, bilgisayar ve diğer yöntemlerle haberleşme ve buna olanak sağlayan hizmetler, mobil telefonlar, akıllı cihazlar aracılığıyla görsel ve işitsel mesajların iletimi ve internet servisi sağlama gibi dijital iletişim hizmetleri bu sınıfta yer almıştır. Bunun yanı sıra, global bilgisayar ağına kullanıcı giriş zamanının kiralanması ve iletişim cihazlarının kiralanması gibi hizmetler de 38. sınıfa eklenmiştir. Bu düzenleme, dijital hizmet sunan firmaların markalarını daha kapsamlı bir şekilde tescil etmelerini sağlarken, internet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri de dikkate almıştır.

➢ 39. Sınıf: Sağlık Turizmi ve Seyahat Hizmetleri

Sağlık turizmi son yıllarda büyük bir sektör haline gelmiş ve bununla birlikte seyahat düzenleme, tedavi sağlama ve vize ayarlama gibi hizmetler de markalandırılabilir hale gelmiştir. Bu kapsamda, tedavi görmek isteyenler için seyahat belgesi düzenlenmesi, refakatçilerin transferi ve seyahat vizesi ayarlama hizmetleri gibi unsurlar, yeni Tebliğ ile 39. sınıfa eklenmiştir. Bu düzenleme, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firmaların marka tescilini güvence altına almaktadır.

➢ 42. Sınıf: Kara Taşıtları Oto Ekspertiz Hizmetleri

Kara taşıtları oto ekspertiz hizmetleri 42. sınıfa eklenmiştir. Bu hizmetler, taşıtların dış ve iç kontrolleri, motor bölümü kontrolleri ve varsa hataların tespit edilmesi gibi önemli hizmetleri kapsar. Bu alandaki işletmelerin markalarının korunması açısından, yeni Tebliğ bu sektöre özel bir sınıflandırma sunmuştur.

➢ 45. Sınıf: Yeni Danışmanlık Alanları

Son olarak, astroloji danışmanlığı ve ruhsal (spiritüel) danışmanlık hizmetleri de 45. sınıfa dahil edilmiştir. İnsanların kişisel gelişim alanındaki talepleri göz önünde bulundurularak bu tür danışmanlık hizmetleri markalandırılabilir hale getirilmiştir. Bu sınıf, kişisel gelişim ve yaşam tarzı alanlarındaki markaların tescilini kolaylaştırmaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki, 2024/2 sayılı Tebliğ'in yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan başvurular, 2016/2 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

Başvuru sahiplerinin, başvuru sürecini başlatmadan önce yeni sınıflandırmalara uygun olarak başvurularını değerlendirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Yeni Tebliğ'in başvuru sahiplerine sunduğu genişletilmiş ve güncellenmiş sınıflandırmalar, özellikle dijitalleşme, sağlık turizmi ve yeni teknolojiler gibi alanlarda faaliyet gösteren markaların tescil edilmesini daha kolay hale getirmektedir. Yeni sınıflar, teknolojik yenilikleri, dijital hizmetleri ve sektörel gelişmeleri daha iyi yansıttığı için, başvuru sahiplerinin bu sınıflamaları dikkatle incelemeleri ve başvurularını bu doğrultuda yapmaları önerilmektedir.

SONUÇ

2024/2 sayılı Tebliğ, marka başvuru sahiplerine çağdaş teknolojilere uygun yenilikler ve genişletilmiş sınıflandırmalar sunarak önemli bir adım atmıştır. Bu düzenlemeler, markaların daha etkili bir şekilde korunmasını sağlarken, aynı zamanda başvuru sahiplerinin faaliyet alanlarını doğru bir biçimde tanımlamalarına yardımcı olmaktadır. Yeni Tebliğ'in getirdiği düzenlemelere uyum sağlamak, hem yeni başvurular hem de mevcut başvurular için oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Başvuru sahiplerinin, eski başvurularını gözden geçirmeleri ve yeniliklerden yararlanmak isterlerse yeni başvuru yapmaları gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, yeni başvurularda da doğru sınıflandırma yapmak, marka tescil sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi adına oldukça önemlidir. Devam eden başvurular için de eksiklik ve hata tespit edilirse, başvuru sahiplerinden bu eksiklikleri gidermeleri talep edilebilir.

Son olarak, başvuru sahiplerinin yeni düzenlemelere uyum sağlamak için profesyonel destek almaları, başvurularının doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlayacaktır. Bu süreçte, markaların uluslararası standartlara uygun hale gelmesi ve gelişen teknolojilere ayak uydurabilmesi için yapılacak her türlü güncelleme, uzun vadede markanın rekabet gücünü artıracaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/12/20241220-6.htm

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