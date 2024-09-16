Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program'ın (2025-2027) ("OVP") Onaylanması Hakkında Karar ("Karar") Cumhurbaşkanlığı tarafından 5 Eylül 2024 tarihli ve 32653 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile, OVP 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiş olup, küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler ışığında gerçekleştirilmesi öngörülen makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar belirlenmiş ve kamu kesimi ile özel kesim için öngörülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

OVP'de öngörülen hedefler neler?

OVP'de genel olarak, büyüme, istihdam, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, finansal istikrar, kamu maliyesi politikaları kapsamındaki hedefler belirlenmiştir.

Söz konusu politikalar ışığında, OVP'nin dış ticaret, sağlık, kişisel verilerin korunması, dijital dönüşüm ve yapay zeka ile fikri mülkiyet konularında ortaya koyduğu başlıca hedefler aşağıdaki gibidir:

A. Dış Ticaretle İlgili Hedefler

OVP ile ticaretin geliştirilmesi, dış ticarette rekabet gücünün arttırılması adına gümrük ve ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi ve etkin bir ticaret diplomasisi yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda gümrük idareleri ile gümrük kapılarının işlem kapasitelerinin artırılması, fiziki ve teknolojik altyapılarının yerli kullanım imkânları gözetilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi ve AB kurumları ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi öngörülmektedir.

B. Sağlık Sektörüyle ilgili hedefler

Sağlık alanında öngörülen başlıca hedefler aşağıdaki gibidir:

Aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kitleri ve yapay zeka uygulamaları başta olmak üzere sağlık bilim ve teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmaları yürütülerek yüksek katma değerli ürünlerin yerli üretiminin sağlanması öngörülmektedir.

Sağlık sektöründe rekabet gücünü esas alan döviz kazandırıcı hizmet ticareti desteklenmeye devam edilecektir. Bu kapsamda, sağlık turizmi alanında hizmet kapasitesi nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılacaktır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık sistemi içerisindeki etkinliği artırılacak ve hizmet basamakları arasındaki entegrasyon güçlendirilecektir. Sağlık ürün ve hizmetlerinde talep kontrolü ve hizmet basamakları arasındaki entegrasyon güçlendirilerek hizmet basamaklarının uygun kullanımı sağlanacaktır.

Sağlık hizmetlerinin geri ödemesinde risk analizini ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecektir.

Sağlık Market Uygulaması'nın kapsamı genişletilerek ilaç ve medikal malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecektir. Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, veri analizi yoluyla geri ödeme kriterleri incelenecek, değer bazlı geri ödeme yöntemleri yaygınlaştırılacak ve yurtdışından temin edilen ilaçlar gibi hızlı artış gösteren gruplarda harcamaların etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

C. Kişisel Verilerin Korunması

Mevzuatında AB Mevzuatına Uyum Süreci Hedefleri

AB dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun özellikle mal ve hizmet ihracatını etkileyen yönleriyle AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) başta olmak üzere AB mevzuatıyla uyum sürecinin 2025 yılının 4. çeyreğine kadar tamamlanması öngörülmektedir.

D. Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Stratejileri Kapsamındaki Hedefler

OVP ile dijital dönüşüm süreci hızlandırılarak başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların dijital teknolojilere yönelik kapasite ve kabiliyetlerinin desteklenmesi yoluyla büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda;

Ülke genelinde siber güvenliğin bütüncül politikalarla güçlendirilmesi, kamu yönetiminin etkinleştirilmesi ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde dijital teknolojilerden en üst düzeyde faydalanılacaktır.

Verimlilik artışı amacıyla kurulan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin (Model Fabrikalar) dijital dönüşüm hizmeti vermek üzere altyapıları tamamlanacak ve yeşil dönüşüm için imalat sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni hizmetler verecek şekilde kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır.

Çip endüstrisinde Ar-Ge, tasarım, üretim ve ticarileştirme kabiliyetleri geliştirilecektir.

5G yol haritası belirlenecek, 2025 yılının 4. çeyreğine kadar uygulama planı hazırlanacaktır.

Mevzuatın AB Yapay Zekâ Tüzüğü ile uyumlaştırılması kapsamında hukuki düzenleme çalışmaları yürütülecektir.

Siber güvenlik alanıyla ilgili müstakil bir yasal düzenleme ve ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemeler AB mevzuatı ile uyumu gözetilerek yapılacaktır.

Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı ile Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

Veri ekonomisine geçişi hızlandırmak amacıyla, veri sahipliği ve veri paylaşım sorumlulukları ile teknik yöntemlere ilişkin hususları da kapsayan ulusal politika çerçevesi hazırlanacak ve veri yönetişimi çatı mevzuatı ve yönetişim altyapısı oluşturulacaktır.

E. Fikri Mülkiyet Alanındaki Hedefler

Fikri mülkiyet varlıklarının yüksek teknolojili ve katma değerli üretime katkısının artırılması amacıyla patent, marka ve tasarımlara ilişkin değerleme, finansmana erişim ve ticarileştirme mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca fikri mülkiyet alanında toplumsal farkındalığın arttırılması amaçlanacak ve fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyen ekosistem geliştirilerek bu hakların ticarileştirilmesi hızlandırılacaktır.

Sonuç

OVP, başta makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeyi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş odağında teknolojik dönüşümü sağlamayı ve iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yoluyla sürdürülebilir büyümeyi hedeflemektedir. OVP ile ortaya koyulan politika ve hedefler, kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanmasında, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde ve karar alma ve uygulama süreçlerinde belirleyici olacaktır.

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