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İrlandalı hamburger zinciri Supermac Ltd., McDonalds'a ait olan "BIG MAC" markasına karşı 29, 30 ve 42. sınıflardaki mal ve hizmetler için kullanmama nedeniyle iptal talebinde bulunmuş ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ("EUIPO") İptal Birimi, "BIG MAC" markasının kullanımının ispat edilemediğini değerlendirerek 29, 30 ve 42. sınıflardaki tüm mal ve hizmetler için iptaline karar vermişti1.

İptal Birimi'nin kararını EUIPO Temyiz Kurulu'na götüren McDonald's, kısmi bir zafer elde etmiş Temyiz Kurulu ilgili sınıflardaki birtakım mal ve hizmetler için "BIG MAC" markalarının ciddi bir biçimde kullanımının ispat edildiğini değerlendirmişti.

Bu sefer Temyiz Kurulu kararını Avrupa Birliği Genel Mahkemesi ("Genel Mahkeme") önüne götüren Supermac Ltd. oldu ve Genel Mahkeme'nin 05.06.2024 tarihli kararı ile McDonald's daha büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldı.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu'nun kararını kısmen kaldırdı ve "BIG MAC" markasının Temyiz Kurulu kararı ile daha önceki karar ile iptal edilenlerin yanı sıra 'Tavuklu sandviçler'; 'Kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar', 'Tüketime ve arabaya servis tesislerine hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla uğraşan restoranların ve diğer kuruluşların veya tesislerin işletilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır gıdaların hazırlanması hizmetleri' bakımından da iptaline karar verdi.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

İrlandalı Supermac Ltd. 2017 yılında McDonalds'ın "BIG MAC" markalarına karşı başlattığı kullanmama nedeniyle iptal davasını EUIPO İptal Birimi'nde kazanmış ve Avrupa Birliği'nde tescilli olan "BIG MAC" markası 29, 30 ve 42. sınıflardaki aşağıda sayılan tüm mal ve hizmetler bakımından İptal Birimi'nin 11.01.2019 tarihli ve 14 788 C sayılı kararı ile iptal edilmişti:

29. sınıf: 'Et, domuz eti, balık ve kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar, etli sandviçler, balıklı sandviçler, domuzlu sandviçler, tavuklu sandviçler, konserve ve pişmiş meyve ve sebzeler, yumurta, peynir, süt, süt müstahzarları, turşular, tatlılar';

30. sınıf: 'Yenilebilir sandviçler, etli sandviçler, domuz eti sandviçleri, balıklı sandviçler, tavuklu sandviçler, bisküviler, ekmek, kekler, kurabiyeler, çikolata, kahve, kahve yerine geçenler, çay, hardal, yulaf ezmesi, hamur işleri, soslar, baharatlar, şeker';

42. sınıf: 'Tüketim için ve arabaya servis tesisleri için hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla iştigal eden restoranların ve diğer kuruluş veya tesislerin işletilmesi ve franchising verilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır yiyeceklerin hazırlanması; bu tür restoran, işletme ve tesislerin başkaları için tasarlanması; Başkalarına ait restoranlar için inşaat planlaması ve inşaat danışmanlığı'

McDonald's bu kararı Temyiz Kurulu önüne taşıyarak 14.12.2022 tarihli ve R 543/2019‑4 sayılı karar ile kısmi bir zafer elde etmiş, Temyiz Kurulu ise aşağıdaki mal ve hizmetler bakımından "BIG MAC" markalarının ciddi ve markasal kullanımının ispat edildiğini, bir diğer deyişle bu mal ve hizmetler bakımından "BIG MAC" markalarının iptal edilemeyeceğini değerlendirmişti:

29. sınıf: 'Et ve kümes hayvanları ürünlerinden hazırlanan gıdalar, etli sandviçler, tavuklu sandviçler';

30. sınıf: 'Yenilebilir sandviçler, etli sandviçler, tavuklu sandviçler';

42. sınıf: 'Tüketim için ve arabaya servis tesisleri için hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla uğraşan restoranların ve diğer kuruluşların veya tesislerin işletilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır yiyeceklerin hazırlanması'.

Fakat bu sefer Supermac Ltd., Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme önüne götürdü ve Genel Mahkeme, Supermac Ltd.'yi kısmen haklı buldu.

GENEL MAHKEME'NİN DEĞERLENDİRMELERİ

Tüm bu süreçlerin sonunda Genel Mahkeme 05.06.2024 ve T‑58/23 sayılı kararında, McDonald's tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulu kararı ile iptal edilenlerden daha fazla mal ve hizmet için ciddi ve markasal kullanımı ispatlamaya elverişli olmadığını değerlendirdi.

Her bir sınıfta yer alan mal ve hizmet için ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunan Genel Mahkeme öncelikle McDonald's tarafından sunulan ve 2016 yılında Fransa'da "Grand Big Mac Chicken" ürünlerinin tanıtımına dair delilleri mercek altına aldı. Genel Mahkeme bu delillerin kullanımının miktarının sunulan bilgi ve belgelerden anlaşılamadığını; delillerde "Grand Big Mac Chicken" ürünlerinin fiyatına dair bilgilerin bulunmadığını; her ne kadar satışlarla ilgili birtakım veriler paylaşılsa da bu verilerin yıllara göre ayrılmamış olduğunu not ederek delillerin "BIG MAC" markasının 'tavuklu sandviçler' ve 'Kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar' mallarında kullanımının ispatlanamadığını değerlendirdi.

Öte yandan Genel Mahkeme, "BIG MAC" markasının 'et ürünlerinden hazırlanan gıdalar' bakımından ciddi kullanımının ispat edildiğini değerlendirdi ve SuperMac Ltd.'nin iddialarının aksine ilgili sınıflandırmanın geniş bir sınıflandırma olmadığını da not etti. Özellikle de et ürünleri bakımından "BIG MAC" markalarına ciddi yatırımlar yapan McDonald's için karar bu yönüyle sevindirici olsa gerek.

Fakat McDonald's, 42. sınıftaki hizmetler bakımından olumlu sonuç alamadı. Gerek EUIPO ve gerek ise McDonald's savunmalarında, "BIG MAC" markasının kapsamındaki 42. sınıftaki hizmetlerin esasen yiyecek ve içeceklerin sağlanması, restoran hizmetlerini belirttiğini iddia etmişlerse de Genel Mahkeme, "BIG MAC" markasının kapsamındaki hizmetlerin nihai tüketicilere hitap eden restoran hizmetleri değil profesyonellere hitap eden ve bir restoranın yönetilme veya işletilme şekline ilişkin hizmetler olduğunu belirtti.

Genel Mahkeme, McDonald's eğer fast-food restoran hizmetlerine ilişkin olarak ihtilaflı markayı tescil ettirmek istediyse davaya konu başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Nice Sınıflandırması'nın geçerli olacağını ve bu durumda 42. sınıftaki hizmetler arasında ilgili tarihte zaten 'restoranlar' ve 'snack-bar' hizmetlerinin bulunduğunu belirtti.

Bunlarla birlikte Genel Mahkeme bir parantez açtı ve "BIG MAC" markasının kapsamındaki 42. sınıftaki hizmetlerin, bir an için 'fast-food restoran hizmetleri' olarak anlaşıldığı düşünülse dahi, McDonald's tarafından dosyaya sunulan delillerinin hiçbirinin söz konusu hizmetlerle ilgili olmadığını değerlendirdi. Son olarak Genel Mahkeme "BIG MAC" markasına ilişkin sunulan delillerden bu markanın yalnızca 'etli sandviçler' ile bağlantılı olarak kullanıldığının anlaşıldığını not etti.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu'nun kararını kısmen kaldırdı ve Avrupa Birliği nezdinde 000062638 sayı ile tescilli "BIG MAC" markasının, 29 ve 30. sınıflardaki 'Tavuklu sandviçler'; 'Kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar' ile 42. sınıftaki 'Tüketime ve arabaya servis tesislerine hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla uğraşan restoranların ve diğer kuruluşların veya tesislerin işletilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır gıdaların hazırlanması hizmetleri' bakımından da iptaline karar verdi.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Tarafların Genel Mahkeme kararını 2 ay 10 gün içerisinde Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne götürme hakkı bulunmakla birlikte, şu ana kadar herhangi bir temyiz başvurusu yapılmamış olarak görünmekte. Eğer uyuşmazlık Adalet Divanı önüne taşınırsa, Adalet Divanı son ve nihai kararı vererek uyuşmazlığı sonlandıracak.

Eğer karar temyiz edilmezse veya Adalet Divanı olası bir temyizi reddeder ise Avrupa Birliği'nde "BIG MAC" markası, yalnızca 29. sınıfta: 'Et ürünlerinden hazırlanan gıdalar, etli sandviçler' ve30. sınıf: 'Yenilebilir sandviçler, etli sandviçler' bakımından tescilli kalmaya devam edecek. Tabii McDonald'sın Avrupa Birliği üye ülkelerindeki fikri mülkiyet ofislerinde ayrıca almış olduğu diğer marka tescilleri bu karardan etkilenmeyecek. Nitekim McDonald's yakın zamanda yaptığı açıklamasında bu kararın, "BIG MAC" markalarını kullanmalarını engellemeyeceğini de belirtmişti2.

Bir önceki yazımızda not ettiğimiz gibi bu kararın önemli göstergelerinden biri, tanınmış marka sahiplerinin dahi kullanmama nedeniyle iptal davası ile karşılaştıklarında sunacakları delillerin son derecede önemli olduğu ve bu kullanımlarının yerini, zamanını ve miktarını içeren deliller sun(a)madıkları takdirde, markalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilecekleridir.

Bu kararın bir diğer önemi ise Supermac Ltd. CEO'sunun da belirttiği gibi "dünya çapındaki küçük işletmeler için önemli bir zafer" olmasıdır. Nitekim EUIPO ve Genel Mahkeme, tüm dünyanın yakından bildiği "BIG MAC" markalarının kapsamında yer alan birtakım emtialar bakımından iptal edilebileceğini, zira her ne kadar bu marka son derece tanınmış olsa da buna dayalı olarak McDonald's'ın markayı kullanma zorunluluğunun ortadan kalkmadığını göstermektedir.

Bu kararın Adalet Divanı önüne götürülmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu değerlendiriyor ve hikayenin sonunu heyecanla bekliyoruz!

Footnotes

1. Bu kararla ilgili 25 Ocak 2019 tarihli detaylı yazımıza da "Kullan Ya Da Kaybet! – McDonald's'a ait "BIG MAC" markasının tescili ciddi kullanımı ispatlanamadığı için iptal edildi" başlığı ile IPR Gezgini'nden bu linkten ulaşmak mümkündür.

2. https://www.politico.eu/article/mcdonalds-loses-big-mac-trademark-court-fight/

IPR Gezgini bu içeriği 25 Temmuz 2024 tarihinde yayınlamıştır.

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