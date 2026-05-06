Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Kanun Yolda

"Ticari Sırların Korunması Hakkında Kanun Taslağı" (“Kanun Taslağı”) Ticaret Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde yayımlandı.



Ne Oldu?

Bilindiği üzere bazı firmalar; belirli ticari sırlarını korumak için patent veya diğer fikri ve sınai haklar korumaları yerine bu bilgileri bilinçli olarak "ticari sır" kapsamında gizli tutmaktadır.



Bunun gerekçeleri arasında; patent gibi mekanizmaların süreli bir koruma sağlaması, kamuya açıklama zorunluluğu getirmesi ve yüksek maliyet/bürokrasi yaratması gibi hususlar yer almaktadır.



Her ne kadar firmalar bu bilgilerini korumaya çalışsa da -bugüne kadar ülkemizde ticari sırlara yönelik müstakil bir düzenleme bulunmamaktaydı.



Ticaret Bakanlığı, ihtiyacı gidermek üzere ilgili Kanun Taslağı’nı hazırlayarak kamuoyunun görüşüne sundu.



Neler Getiriyor?

Kanun taslağı, özellikle şirketlerin ticari sırlarını güvence altına almak için önemli yenilikler ve yaptırımlar içermektedir. Taslağın olduğu gibi yasalaşması halinde ön plana çıkacak olan hususlar aşağıdaki gibidir:



"Makul Tedbir" Alma Zorunluluğu: Taslak, ticari sırrın sınırlarını net bir şekilde çizmektedir. Bir bilginin ticari sır olarak yasal korumadan faydalanabilmesi için sadece gizli ve ticari değer taşıması yetmeyecek; aynı zamanda şirket yönetimi tarafından bilginin gizli kalması için makul yöntemlerle gerekli tedbirlerin (gizlilik sözleşmeleri, siber güvenlik şifrelemeleri vb.) alınmış olması şartı aranacaktır.





5 Yıla Kadar Hapis ve Ağır Yaptırımlar: Ticari sırları hukuka aykırı yollarla (örneğin; siber erişim, hırsızlık veya ifşa etmeme yükümlülüğünün ihlaliyle) elde eden, kullanan veya ifşa eden kişilere ağır yaptırımlar (5 yıla kadar) yoldadır.



Tazminatta "Haksız Kazanç" Kriteri: Ticari sırrı çalınan şirketler, sadece uğradıkları kazanç kaybını değil; ihlal edenin bu haksız kullanım dolayısıyla elde ettiği kazancın da tazminini talep edebilecektir.



Hızlı Müdahale ve Ürünlere El Koyma (İhtiyati Tedbirler): Şirketler, bir ihlal tehlikesi anında mahkemelerden çok daha hızlı ve keskin tedbirler talep edebilecektir. Mahkemeler; ihlal eden ürünlerin üretimini, piyasaya arzını, ithalatını ve ihracatını durdurabilecek, piyasadaki ürünlere ve dijital verilere doğrudan el konulmasına karar verebilecektir.



Ticari Sırrın Hukuka Uygun Yıllarla Elde Edilmesi ve Kullanılması: Piyasaya hukuka uygun yollarla sürülmüş bir mal veya hizmetin incelenmesi, test edilmesi veya parçalarına ayrılması (tersine mühendislik) ile bağımsız keşifler, belirli şartlar altında hukuka uygun bilgi edinme yolları olarak kabul edilmektedir.



Dava Sürecinde "Gizlilik": Hâkimler, ticari sırrın gizliliğini korumak için belgelere erişimi kısıtlama, duruşmalara katılımı sınırlama yetkisine sahip olacak; mahkeme tutanakları dahi ancak ticari sır niteliğindeki kısımlar çıkarıldıktan sonra üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.



Taslağa ilişkin görüş ve önerilerin 15/05/2026 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletilmesi mümkündür.

