Rekabet Kurumu – Dosyaya Giriş Hakkinin Düzenlenmesi Ve Ticari Sirlarin Korunmasina İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025/3)

Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesi ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2010/3) (“Eski Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025/3) (“Yeni Tebliğ”) 4.10.2025 tarih ve 33037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yeni Tebliğ ile dosyaya giriş başvurusunun kapsamının yalnızca soruşturma aşamasıyla sınırlı olmadığı, birleşme ve devralma başvurularındaki nihai inceleme süreçlerini de kapsadığı açıkça ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, Eski Tebliğ'de yer alan ve dosyaya giriş hakkının yalnızca soruşturma evresine ilişkin olduğu izlenimini veren ifadeler değiştirilmiş, ilgili maddelere “nihai inceleme” ibaresi eklenerek kapsam netleştirilmiştir. Ayrıca, dosyaya giriş başvurusunun yapılabileceği zaman aralığı açıkça belirlenmiş ve başvuru süresinin başlangıcının, soruşturma raporunun taraflara tebliğinden önce olamayacağı hükme bağlanmıştır. Sonuç olarak Eski Tebliğ'deki kavramların anlamı ve kapsamı daha belirgin hale getirilerek, başvuru sürecinin şeffaflığını ve öngörülebilirliğini artırmak hedeflenmiştir.

Yeni Tebliğ ile “Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar” başlıklı birinci bölümde yapılan değişiklikler ana hatlarıyla aşağıdaki şekildedir:

Madde 1 bakımından Eski Tebliğ'in amacı korunmuş ancak madde lafzında geçen “tarafların…” ifadesi, “hakkında soruşturma veya nihai inceleme yürütülen tarafların” şeklinde detaylandırılmıştır.

“Kapsam” başlıklı Madde 2'de yer alan “her türlü bilgi ve belge için” için ifadesi “soruşturma ya da nihai incelemeler kapsamında elde edilen her türlü bilgi ve belge için” şeklinde özelleştirilmiştir.

“Tanımlar” başlıklı Madde 4'ün a bendinde yer alan “Dosya” tanımı “Soruşturma ve nihai inceleme kapsamında elde edilen, oluşturulan ya da bir araya getirilen tüm bilgi ve belgeleri,” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla Dosya kapsamına “nihai inceleme” sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler de dahil edilmiştir.

“Dosyaya Giriş Hakkının Kullanılması” başlıklı ikinci bölümde yapılan değişiklikler ise özetle aşağıdaki gibidir:

Genel Esaslar başlıklı Madde 5'in 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Dosyaya giriş hakkı, Kanun kapsamında yürütülmekte olan soruşturmalarda ve nihai incelemelerde tarafların süresi içinde yaptıkları yazılı talepler üzerine tanınır. Dosyaya giriş hakkı, soruşturma ve nihai inceleme kapsamında yeni deliller elde edilmediği müddetçe bir kez kullandırılır.”

“Şikâyetçi ve üçüncü kişilerin talepleri genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.” şeklindeki 3. fıkra ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6'da yer alan dosyaya giriş kapsamındaki bilgi ve belgelerin kapsamına “Aklayıcı ya da suçlayıcı kısımları hariç olmak üzere kurum içi yazışmalar ile ticari sırlar dosyaya giriş hakkı kapsamında yer almaz.” şeklinde belirginlik kazandırmıştır.

Madde 7 kapsamında Eski Tebliğ'de de yer alan “kurum içi yazışma” terimi detaylandırılarak, hangi belgelerin kurum içi yazışma olduğu konusu açıklığa kavuşturulmuştur . “Kurum bünyesinde düzenlenen ilk inceleme ve önaraştırma gibi tüm raporlar”, “Uzlaşma tutanağı, uzlaşma metni” ve “yerinde inceleme tutanağı ve ekleri” de madde kapsamında sayılmıştır.

“Kurum bünyesinde düzenlenen ilk inceleme ve önaraştırma gibi tüm raporlar”, “Uzlaşma tutanağı, uzlaşma metni” ve “yerinde inceleme tutanağı ve ekleri” de madde kapsamında sayılmıştır. Madde 8 kapsamında Eski Tebliğ'de yer alan ve dosyaya giriş hakkının soruşturma raporunun tebliğinden önce kullanılabileceğini; ancak soruşturmanın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi ve muhtemel delillerin karartılması tehlikesinin önlenmesi amacıyla, somut olayın özelliği dikkate alınarak ve hukuki gerekçeleri açıklanmak suretiyle bu hakkın tebliğ sonrasına ertelenebileceğini öngören hüküm, Yeni Tebliğ ile kaldırılmıştır. Böylelikle dosyaya giriş hakkının yalnızca soruşturma raporunun tebliğinden sonra ve raporun muhatabı olan taraflarca kullanılabileceği düzenlenmiştir.

(Rekabet Kurumu – 04.10.2025)

