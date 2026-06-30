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30 June 2026

Rekabet Kurumu – Otomotiv Lastiği Sektöründe Verilen İdari Para Cezaları Ve Getirilen Davranışsal Yükümlülükler

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Rekabet Kurulu has concluded its investigation into tire manufacturers and distributors in the automotive sector, examining coordinated pricing actions, information exchange, resale price maintenance, territorial restrictions, and labor market practices. The investigation resulted in administrative fines totaling 3.63 billion TL for violations of competition law, with behavioral obligations imposed to prevent future infringements.
Turkey Antitrust/Competition Law
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Rekabet Kurulu (“Kurul”), otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırmıştır. Soruşturma kapsamında rakipler arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemler, rekabete hassas bilgi değişimi, yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bölge ve müşteri kısıtlamaları ile iş gücü piyasalarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar incelenmiştir.

Soruşturma ve uzlaşma süreçleri sonucunda Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği tespit edilen teşebbüslere toplam 3,63 milyar TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Bu tutarın yaklaşık 497 milyon TL’lik kısmı uzlaşma süreçleri kapsamında, yaklaşık 3,14 milyar TL’lik kısmı ise soruşturma sonucunda verilmiştir.

Kurul ayrıca, soruşturma konusu ihlallerin tekrarının önlenmesi ve bayi ağları üzerinden gerçekleşebilecek dolaylı bilgi değişiminin engellenmesi amacıyla sektörde faaliyet gösteren üretici ve dağıtıcılara çeşitli davranışsal yükümlülükler getirmiştir. Bu kapsamda; bayilere iletilen fiyat listeleri ve fiyat unsurlarına ilişkin duyurularda filigran uygulamasına geçilmesi, fiyat duyurularının toplu şekilde paylaşılmasına son verilmesi ve yalnızca her bayinin kendi kullanıcı bilgileriyle erişebileceği sistemler üzerinden bireysel olarak iletilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, ileri tarihli fiyat ve fiyat unsurlarına ilişkin bilgilerin rakip teşebbüsler veya bayilerle paylaşılmasını engelleyici sözleşme hükümlerinin tesis edilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

(Rekabet Kurumu – 16.06.2026)

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