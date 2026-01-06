8517.12.00.00.11 Alicisi Bulunan Veri̇ci̇ Portati̇f (Cellular) Telsi̇z Telefon Ci̇hazlarina İli̇şki̇n Ötv Tutari 2026 Yili İçi̇n 456 Tl Olarak Beli̇rlenmi̇şti̇r

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesinde belirtilen ("8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları") vergi tutarı, 2025 yılı için 456 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

