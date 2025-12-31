Mobil Haberleşme Hatlarinin Kapatilmasi Tedbirine Açik Düzenleme Getirilmiştir

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik...

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 31. Maddesi ile 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60. Maddesinde yapılan değişikliğe ilişkindir.

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60. Maddesine eklenen 18. ve 19. fıkraları uyarınca artık Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçlarının işlenmesi sırasında kullanıldığı tespit edilen mobil haberleşme hatlarının bağlantısı hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeci tarafından kesilecektir.

İlgili hattın haberleşmesinin kesilmemesi halinde ise Cumhuriyet savcısı tarafından işletmeciye ellibin Türk lirasından üçyüzbin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Düzenlemeye eklenen on dokuzuncu ve son fıkra uyarınca ise soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından işletmecilerden istenen bilgi veya belgenin on gün içinde fiziki veya elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu kılınmış olup eksik gönderme yahut gönderilmeme hallerinde ise işletmecilere elli bin Türk lirasından üç yüz bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

İşbu değişiklikler, Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25.12.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

