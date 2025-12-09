11. Yargı Paketi: Elektronik Haberleşme Kanununda Değişiklikler

Kamuoyu'nda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen 28. dönem 4. yasama yılına ait 2/3393 esas numaralı kanun teklifi1 ("Teklif") TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin değişiklik öngördüğü kanunlardan biri de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun2 ("Kanun"). Teklif, Anayasa Mahkemesi'nin ("AYM") 11/10/2023 tarihli E:2020/76 K:2023/172 sayılı kararıyla3 ("Karar") iptal edilen hükümler ve gerekçeleri çerçevesinde düzenleme ihtiyacını esas alıyor.

1) Tanımlar: İçeriğin Çıkarılması & Uyarı Yöntemi

İçeriğin çıkarılması, tedbirin uygulanması halinde söz konusu içeriklerin, gerektiği durumda geri döndürülebilmesini teminen, "sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılması" yerine artık yalnızca "içeriğin internet ortamından çıkarılması şeklinde tanımlanıyor.

Uyarı yöntemi bakımından ise, kapsam hakların ihlal edildiğinin düşünüldüğü durumlarla sınırlanıyor, böylelikle AYM kararlarında yer verilen "ilk bakışta ihlal (prima facie)" doktrinine uygun bir düzenleme hedefleniyor. Ayrıca artık bu bildirimi yalnızca haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler değil, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ("Kurum") da yapabilecek.

2) Kurum Başkanı'nın Re'sen Alacağı Tedbirler

Kanun'un 8. Maddesinin ilk fıkrasında yer alan suçlar bakımından Kurum Başkanı'nın içeriğin çıkarılmasına ek olan ve AYM Kararı ile iptal edilen "erişimin engellenmesi" yetkisi yeniden getiriliyor.

3) Kişilik Haklarının İhlal Edilmesi

Karar ile iptal edilen ve Teklif ile yeniden düzenlenen 9. Madde uyarınca kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebiyle doğrudan sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, ayrıntılı bir incelemeye gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hallerde 24 saat içinde bu hususta karar verecek. İlk bakışta ihlalin tespit edilemediği hallerde ise başvuru reddedilecek. Bu doğrultuda genel hükümler yoluyla iddia edilen hak ihlalinin giderilmesi için diğer hukuki yolların kullanılması gerekecek.





Kişilik hakkı ihlalinin ayrıntılı bir incelemeye gerek duyulmaksızın tespit edilebildiği durumlarda, şayet başvurucunın talep etmesi halinde, başvuranın adının ihlale konu internet siteleriyle ilişkilendirilmemesini teminen, kararda bildirim yapılacak arama motorlarına da yer verilecek. Dolayısıyla böylelikle "unutulma hakkı" veya arama sonuçlarından çıkarılma gibi taleplerle de ortak bir zemin arz eden "de-indexing" normatif bir dayanağa kavuşmuş olacak.



Sulh ceza hakiminin vereceği içeriğin çıkarılması ve/veya engellenmesi kararları, hak ihlaline sebebiyet veren yayınla sınırlı olacak. Bu bağlamda, URL adresi belirtilerek ihlalin engellenemeyeceğine yönelik bir kanaat oluşması ya da kararın uygulanmaması halinde gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle ilgili internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilmesi mümkün olacak.



Sulh ceza hakimi tarafından verilen karar, erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilmek üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ("Birlik") gönderilecek. Bildirim üzerine, kararın en geç 24 saat içinde yerine getirilmesi gerekecek.



Kişilik hakkı ihlal edilen kişi, sulh ceza hakimi tarafından verilen karardaki internet sitesi/sitelerindeki yayının başka adreslerde de yayınlanması durumunda tekrar sulh ceza hakimliğine başvurmaya gerek olmaksızın doğrudan Birliğe müracaat etmek suretiyle ilgili sulh ceza hakimliği kararının uygulanmasını talep edebilecek. Ancak bu yöntem, tüm internet sitesini kapsayan sulh ceza hakimliği erişim engeli kararlarında uygulama alanı bulmayacak.



Sulh ceza hakimliği kararına itiraz mümkün olacak, ancak verilen kararların gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcının sorumluları için 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Karar ile iptal edilen maddedeki ceza sınırlarının Teklif'te artırıldığı görülüyor.

4) Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcılar için Bant Daraltma

Kanun Teklifi, Türkiye'den günlük erişimi on milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, verilen içeriğin çıkarılması kararının gereğini yerine getirmemesi durumunu ayrıca kademeli bir biçimde düzenliyor.

Buna göre, böyle bir durumda, ilgili kişi tarafından yapılacak müracaat üzerine, Birlik sosyal ağ sağlayıcısına yeniden bildirimde bulunacak. Bildirime rağmen 24 saat içerisinde kararın gereğinin yerine getirilmemesi durumunda ilgili kişi, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için kararı uygulanmayan sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulu ve uygulanmaya başlamasından itibaren 30 gün içerisinde içeriğin çıkarılmaması halinde, bu sefer ilgili kişi bant genişliğinde %90'a kadar daraltma yapılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, vereceği kararda %50-%90 arasında bir oranı, sunulan hizmetin de niteliğini göz önünde bulundurarak, takdir edecek. İçeriğin çıkarılması kararının yerine getirilmesi halinde bant genişliğinin daraltılmasına ilişkin karar kaldırılacak.

