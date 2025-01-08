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8 January 2025

8517.12.00.00.11 Alicisi Bulunan Veri̇ci̇ Portati̇f (Cellular) Telsi̇z Telefon Ci̇hazlarina İli̇şki̇n Ötv Tutari 2025 Yili İçi̇n 364 Tl Olarak Beli̇rlenmi̇şti̇r

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile.
Turkey Media, Telecoms, IT, Entertainment
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30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesinde belirtilen ("8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları") vergi tutarı, 2025 yılı için 364 TL olarak belirlenmiştir.

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