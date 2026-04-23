23 April 2026

Elektrikli Skuterlerin Üretimindeki Yerlilik Esasları Hakkında Tebliğ

Turkey's new e-scooter manufacturing regulations require producers to obtain certification from the Turkish Standards Institute (TSE) by demonstrating domestic production of specific electronic components. The framework establishes a three-tier system evaluating seven critical electronic parts, with varying requirements for domestic content across battery/chassis, motor, and electronic systems groups.
Ceren Ceyhan and Çagla Tuna
April 2026 – 15 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrikli Skuterlerin Üretimindeki Yerlilik Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2026/5)” ile elektrikli skuter (E-skuter) üretiminde uygulanacak yerlilik kriterleri ile bunların TSE tarafından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Elektrikli Skuterlerin Üretimindeki Yerlilik Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2026/5) (Tebliğ) ile Elektrikli Skuter Yönetmeliği kapsamındaki yetki belgesi sahipleri açısından, 1 Temmuz 2026 itibarıyla U-Net sistemine kaydedilecek E-skuterler için yerlilik şartı getirmektedir.

Bu çerçevede, üreticilerin belirli aksamların yerli olduğunu yerli malı belgesi ile tevsik ederek Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den “E-skuter üretici belgesi” alması gerekecektir. E-skuter üretici belgesinin geçerlilik süresi 1 yıl olacaktır.

Düzenleme kapsamında; belgelendirme sürecinde etkili olan yedi elektronik aksam (batarya/şasi, motor ve elektronik sistemler (anakart, yazılım, IoT, fren) üç ana grup olarak ele alınmakta olup değerlendirme bu elektronik aksamlar üzerinden yapılacaktır:

Grup Elektronik Aksam
1. Grup
  • Batarya (hücrenin yerli olması koşuluyla)
  • Şasi
2. Grup
  • Motor
3. Grup
  • Anakart,
  • Gömülü yazılım,
  • IoT cihazı,
  • Fren sistemi

Belgelendirme için en az birinci gruptan bir aksamın yerli olması ve buna ek olarak motorun veya belirli sayıda elektronik aksamın yerliliği aranmaktadır. Batarya ve şasinin her ikisinin de yerli olması halinde ise diğer gruplar bakımından ilave bir şart öngörülmemektedir.

TSE’nin başvuru sahibinin üretim yerinde inceleme yapma yetkisi bulunmaktadır. İnceleme neticesinde belirlenen eksiklikler varsa bu eksikliklerin giderilmemesi halinde e-skuter üretici belgesi düzenlenmez veya düzenlenmiş belge iptal edilir.

Yerlilik şartlarının sağlanamaması U-Net kayıtları ve faaliyetlerin devamı bakımından risk oluşturabilecektir. Bu kapsamda, başvuru sürecinde yerli malı belgelerinin eksiksiz sunulması, belgelendirme süresinin ancak nihai başvuru sonrasında başlaması ve TSE’nin ilave bilgi/belge talep edebilme yetkisi hususlarının da ayrıca dikkate alınması uygun olacaktır.

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Ceren Ceyhan
Çagla Tuna
