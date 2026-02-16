Kıyı Tesisi İşletme İzni Rehberi: Yönetmelik ve Cezalar

Kıyı Tesisi İşletme İzni Rehberi

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler için Kıyı Tesisi İşletme İzni süreçleri, operasyonel sürekliliğin temel taşıdır. 18.11.2022 tarih ve 32017 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") uyarınca kıyı tesislerine; gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmet esasları belirlenmiştir. Yönetmelik kapsamında en son 14.03.2025 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Kıyı tesisi işletmecileri için rehbere aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Kıyı Tesisi İşletme İzni Başvuru Süreci

Yönetmelik kapsamında kıyı tesisi işletme izni başvurusu ve yenileme ile değişiklik başvuruları dijitalleşmiştir. Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yürütülmektedir. Başvuruda kullanılması gereken belgeler Yönetmelik ekinde gösterilmiştir. Başvurular Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne ("İdare") yapılmaktadır.

Kıyı Tesisi İzni Süresi: İdare tarafından en fazla 5 yıl süreyle verilir.

İdare tarafından en fazla 5 yıl süreyle verilir. Özel İzin Süresi: İzin talebinin mahiyetine göre en fazla 1 yıl süre ile veya gemi sefer sayısı kadar verilir.

İzin talebinin mahiyetine göre en fazla 1 yıl süre ile veya gemi sefer sayısı kadar verilir. Başvuru: Kıyı tesisi işletmecisi, faaliyet konusuna göre, gerekli belgelerle birlikte İdare'ye başvuru yapar.

Kıyı tesisi işletmecisi, faaliyet konusuna göre, gerekli belgelerle birlikte İdare'ye başvuru yapar. Yenileme ve Değişiklik: Kıyı tesisi işletmecisi, izin süresinin bitiş tarihinden en geç 2 ay önce İdare'ye başvuru yapar.

Kıyı tesisi işletmecisi, izin süresinin bitiş tarihinden en geç 2 ay önce İdare'ye başvuru yapar. Özel İzin: İdare; Yönetmelik'te sayılan hallerde ekonomik gerekler, test, montaj, kamu yararı veya dış ticaret politikaları dikkate alınarak istisnai uygulamalar yapabilir.

14.03.2025 Yönetmelik Değişikliği: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ("AYGM") Onayı

Kapsamı: Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesislerinin vaziyet planları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları

Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesislerinin vaziyet planları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları Nihai Onay: Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesislerinin vaziyet planları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)'ndan alınan izinler akabinde AYGM onayına tabi tutulmuştur.

Değişiklik, Devir, Denetim ve İptal

Tesis devirleri ve isim değişiklikleri gibi durumlarda süre yönetimi hayati önem taşır:

Kıyı Tesisi İşletmecisi Unvan Değişikliği: Değişiklikten itibaren 1 ay içinde İdare'ye bildirilmesi zorunludur.

Değişiklikten itibaren 1 ay içinde İdare'ye bildirilmesi zorunludur. Kıyı Tesisinin Devri veya Kiralanması: Yeni kıyı tesisi işletmecisi tarafından, devir veya kira kontratının imza tarihinden itibaren 1 ay içinde kıyı tesisi işletme izni başvurusu yapılmalıdır.

Yeni kıyı tesisi işletmecisi tarafından, devir veya kira kontratının imza tarihinden itibaren 1 ay içinde kıyı tesisi işletme izni başvurusu yapılmalıdır. Kıyı Tesisi Denetimi: İTDK; İdare veya ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı, izin verilmiş olan kıyı tesislerini her zaman denetleyebilir. Denetim sonucunda, Yönetmelik'te belirtilen hâllerde kıyı tesisi izni İdare tarafından askıya alınabilir.

İTDK; İdare veya ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı, izin verilmiş olan kıyı tesislerini her zaman denetleyebilir. Denetim sonucunda, Yönetmelik'te belirtilen hâllerde kıyı tesisi izni İdare tarafından askıya alınabilir. Kıyı Tesisi Adı ve/veya Adres Değişikliği: Kıyı tesisi ve adı değişikliği olması halinde talep üzerine inceleme yapılmaksızın izin belgesi aynı şartlarda yenilendir. Kıyı tesisi adı değişikliği talebi, İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu ("İTDK") tarafından incelemeye tabi değildir.

Kıyı tesisi ve adı değişikliği olması halinde talep üzerine inceleme yapılmaksızın izin belgesi aynı şartlarda yenilendir. Kıyı tesisi adı değişikliği talebi, İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu ("İTDK") tarafından incelemeye tabi değildir. Kıyı Tesisi İzninin İptali: Süresi içinde geçerli olan kıyı tesisi izinleri; kıyı tesisi işletmecisinin yazılı müracaatı hâlinde, kıyı tesisi hak lehtarlığı belgesinin geçerliliğinin sona ermesi hâlinde, kıyı tesisi izninin iptaline yönelik mahkeme kararı bulunması hâlinde, kıyı tesisinin tamamına yönelik onaylı imar planının iptali durumunda Yönetmelik'te belirtilen koşullarda İdare tarafından iptal edilir.

İdari Para Cezaları

Yönetmelikte belirtilen ceza tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yönetmelik'in 19. maddesinde ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı tarafından uygulanacak idari para cezaları sayılmıştır. Bu cezalara esas aykırılık kıyı tesisi izni süresi içerisinde tekrar edilir ve tespit edilirse idari para cezası 2 kat olarak uygulanır.

Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilecektir:

Dayanak Madde Neyi Düzenlediği

Yönetmelik madde 5/f.2 hükmüne aykırılık

Yönetmelik madde 17/f.1(ı) bendine aykırılık

Kıyı tesisi işletme izni süresinin yenilenmesi

Kıyı tesisi ilk yardım ünite ve teçhizatı gereklilikleri

Yönetmelik madde 17/f.1(c), (e) ve (h) bentlerine aykırılık

Yönetmelik madde 11/f.1 hükmüne aykırılık ve madde 12/f.1 hükmüne aykırılık

Kıyı tesisi adı, işletmeci unvanı ve/veya adres değişikliği ve Kıyı tesisinin devri veya kiralanması

Kıyı tesisi işletme iznine uygun kullanım, kıyı tesisine gelen gemilerin rıhtıma uygunluğu, çevresel etki değerlendirme gerekleri

Denizcilik hukukundaki derin tecrübemizle, operasyonlarınızın yasal engellere takılmadan kesintisiz devam etmesi için Esenyel Partners olarak stratejik rehberlik sunmaya hazırız.

